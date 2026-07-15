Angleterre - Argentine : l'Albiceleste réussit un nouveau miracle, le résultat et les buts de la demi-finale de la Coupe du monde 2026

Dans une fin de match extraordinaire, l'Argentine a renversé l'Angleterre de cette demi-finale de la Coupe du monde 2026 ce mercredi. Les Argentins défendront leur titre dimanche prochain contre l'Espagne en finale. Découvrez les buts de cette demi-finale.

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23:30 - Le résumé d'Angleterre - Argentine La deuxième demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Angleterre et l'Argentine promettait d'être un vrai combat entre deux nations qui nourrissent une vraie rivalité. A ce niveau-là, la première période a tenu ses promesses, à défaut du spectacle, puisqu'il n'y a pas eu le moindre tir cadré dans cette première période et seulement 3 tirs. Et pour la première fois depuis 1966, aucun tir n'a été tenté au cours des 30 premières minutes d'un match de Coupe du monde. Heureusement pour le football, tout a changé après la pause. L'Angleterre a d'abord pris l'avantage rapidement au retour des vestiaires grâce à Anthony Gordon, bien servi par Morgan Rogers (1-0, 55e). Mais l'Argentine n'est pas du genre à se laisser abattre, après avoir déjà retourné plusieurs situations dans ce tournoi. Passé la 70e, Thomas Tuchel fait le pari de faire rentrer plusieurs défenseurs et d'accepter de subir la pression. Sauf que face à l'Albiceleste, qui ne cesse jamais d'y croire, ce pari n'a pas fonctionné. Enzo Fernandez a d'abord égalisé à la suite d'un corner joué rapidement d'une frappe puissante (1-1, 85e) avant que dans le temps additionnel, Messi ne dépose le ballon sur la tête de Lautaro Martinez (1-2, 90e+2). Après un nouveau miracle, l'Argentine se qualifie pour la finale de la Coupe du monde 2026 et défendra son titre dimanche face à l'Espagne.

23:23 - La France affrontera l'Angleterre samedi lors de la petite finale Si connaît l'affiche de la finale de la Coupe du monde 2026, on connaît aussi l'affiche du match pour la troisième place qui se jouera ce samedi à Miami (23h), avec un duel entre la France et l'Angleterre, qui auront bien du mal à se motiver pour une telle rencontre.

23:18 - Les deux buts argentins en vidéo Encore menée dans cette phase finale, l'Argentine a réussi encore à retourner la situation, comme contre le Cap-Vert, l'Egypte ou la Suisse. Découvrez en vidéo les deux buts signés Enzo Fernandez (85e) et Nico Gonzalez (90e+2). Enzo Fernández déclenche une frappe merveilleuse et bat Pickford ! ⚽️ L’Argentine égalise et relance totalement cette demi-finale.

Angleterre 1-1 Argentine.



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23:12 - Le but de l'Angleterre en vidéo L'Angleterre a pris l'avantage dans cette demi-finale au retour des vestiaires, grâce à Anthony Gordon, sur un superbe centre de Morgan Rogers (55e). Découvrez ce but en vidéo. Gordon surgit au second poteau sur un centre magnifique de Rogers et ouvre le score ! L’Angleterre prend l’avantage dans cette demi-finale ⚽️

L’Angleterre mène 1-0.



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23:08 - L'Argentine rejoint l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe du monde 2026. L'Espagne affrontera donc l'Argentine ce dimanche au MetLife Stadium et tentera de priver l'Albiceleste de devenir la première nation à réussir le doublé depuis le Brésil (1958 et 1962).

23:03 - C'est terminé ! L'Argentine élimine l'Angleterre (2-1) C'est terminé à Atlanta ! L'Argentine élimine l'Angleterre après une fin de match dantesque (2-1). Menée après un but de Gordon (55e), l'Albiceleste a tout renversé grâce à des buts d'Enzo Fernandez (85e) et Lautaro Martinez (90e+2).

23:01 - L'arbitre laisse plus de temps additionnel Comme on pouvait s'y attendre, l'arbitre laisse un peu plus que les 9 minutes de temps additionnel annoncées, à cause du but argentin marqué par Lautaro Martinez.

22:59 - L'Angleterre joue long Les Anglais donnent tout dans cette fin de rencontre et envoient le ballon dans la surface argentine mais cela ne passe pas pour l'instant. Il reste encore un peu de temps, mais plus beaucoup...

22:56 - Angleterre: Toney et Rashford entrent Thomas Tuchel est contraint à faire ses deux derniers changements pour faire entrer deux attaquants, Toney et Rashford, à la place de deux défenseurs, Stones et Spence.

22:55 - L'Angleterre peut-elle s'en remettre ? L'Angleterre va-t-elle se remettre de ces quelques minutes catastrophiques durant lesquelles elle a encaissé deux buts ? Avec beaucoup de défenseurs sur la pelouse, les Anglais vont devoir tout donner pour égaliser. 9 minutes de temps additionnel ont été annoncées et 4 sont déjà passées, mais l'arbitre devrait en laisser plus à cause du but argentin.

22:53 - L'Argentine prend l'avantage (1-2) ! L'Argentine renverse tout dans cette fin de match et prend l'avantage dans le temps additionnel ! Incroyable. A l'entrée de la surface, Mac Allister frappe et trouve le poteau mais le ballon reste dans les pieds argentins et Messi, sur la droite, pique son ballon du droit au deuxième poteau pour le déposer sur la tête de Lautaro Martinez qui marque dans le but vide ! 2-1 pour l'Argentine.

22:49 - Le jeu est arrêté pour un protocole commotion Le jeu est actuellement arrêté parce que John Stones a pris un coup sur la tête. L'ancien défenseur de Manchester City, qui est actuellement libre, a du mal à s'en remettre.

22:46 - L'Argentine égalise grâce à Enzo Fernandez (1-1) ! L'Argentine réussit à égaliser dans ces dernières minutes ! Sur un corner, Messi joue court avant de fixer deux défenseurs et de trouver Enzo Fernandez aux vingt mètres. D'une frappe puissante du droite, le milieu de Chelsea envoie le ballon au fond des filets et égalise pour l'Argentine ! 1-1 après 86 minutes de jeu.

22:45 - L'Angleterre très défensive C'est une équipe anglaise très défensive qui va tenter de tenir le score dans cette fin de match, avec une ligne de cinq défenseurs et un Nico O'Reilly (latéral de formation) qui évolue comme milieu gauche pour bloquer Lionel Messi, qui multiplie les centres depuis cette zone.

22:43 - Angleterre: Burn et O'Reilly entrent Thomas Tuchel fait lui aussi des changements dans cette fin de match, mais pour renforcer la défense de l'Angleterre. Burn et O'Reilly remplacent Rice et James.

22:42 - Argentine: Lautaro entre à son tour Lionel Scaloni sort son dernier atout de son banc, avec l'entrée de Lautaro Martinez à la place de Nicolas Tagliafico pour cette fin de match. Nico Gonzalez va devenir un arrière gauche très offensif, probablement.

22:40 - L'Angleterre accepte de subir L'Angleterre, en passant à 5 derrière, a clairement accepté de subir et de se recroqueviller devant sa surface. Mais les Three Lions parviendront-ils à tenir la pression pendant encore plus de dix minutes, sans compter le temps additionnel ?

22:38 - Gonzalez signalé hors-jeu Nico Gonzalez est bien trouvé dans le dos de James dans la surface et reprend de la tête mais le ballon est trop croisé et file à côté du but. Aucun regret finalement pour le joueur de l'Atlético, qui est finalement signalé hors-jeu.

22:36 - Le poteau sauve l'Angleterre ! Après Pickford, c'est son poteau qui sauve l'Angleterre ! Sur un bon centre de De Paul, Mac Allister est bien placé pour dévier de la tête mais le ballon s'écrase sur le poteau droit du gardien anglais qui n'avait pas bougé.

22:34 - Angleterre: Konza entre en jeu Du côté de l'Angleterre, Thomas Tuchel a décidé de renforcer sa défense en faisant entrer Konza à la place de Gordon, l'unique buteur du match. Les Anglais vont passer à 5 derrière.

22:33 - Argentine: Scaloni fait trois changements Alors que la pause fraîcheur se termine, Lionel Scaloni envoie la vieille cavalerie pour la fin de la rencontre. De Paul, Otamendi et Montiel entrent en jeu à la place respectivement de Simeone, Lisandro Martinez et Molina.

22:30 - C'est l'heure de la pause fraîcheur Après cette belle occasion en faveur de l'Argentine, M. Elfath envoie les 22 acteurs se rafraîchir pendant la deuxième pause fraîcheur de la rencontre.

22:29 - Quel arrêt de Pickford ! L'Angleterre remercie Pickford ! Sur un centre de Messi depuis l'aile droite, Nico Gonzalez détourne de la tête devant la ligne les six mètres mais Pickford se couche parfaitement et détourne d'une main ferme sur sa ligne. Magnifique.

22:27 - Martinez impeccable Declan Rice déclenche une frappe à ras de terre puissante de loin mais Emiliano Martinez se couche parfaitement sur ce ballon et ne le relâche pas. Heureusement, car Bellingham rôdait...