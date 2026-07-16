France - Angleterre : heure et date de la petite finale de la Coupe du monde

Le dernier match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France sera un France - Angleterre pour la 3e place de la Coupe du monde 2026.

Pas vraiment le match qui emballe l'équipe de France et pourtant. Les Bleus vont donc jouer la petite finale de la Coupe du monde face à l'Angleterre, une spécificité de la Coupe du monde au contraire de l'Euro de foot par exemple. Cette rencontre aura tout de même quelques enjeux et notamment pour Kylian Mbappé.

Avec huit buts chacun, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont en tête du classement des buteurs du Mondial 2026, devant les Anglais Kane et Bellingham (6 buts). La petite finale constitue pour Mbappé une occasion de décrocher un titre individuel et devenir le seul joueur à avoir été sacré meilleur buteur de deux Coupes du monde différentes, après 2022. En cas d'égalité de buts, les passes décisives feront la différence et Messi a pour l'instant l'avantage avec 4 passes contre 3 pour Mbappé, notamment grâce à ses deux passes lors de la demi-finale contre l'Angleterre.

Ce France - Angleterre sera peut être l'occasion de donner du temps de jeu... Sur les 26 sélectionnés, quatre Bleus n'ont disputé aucune minute : les gardiens remplaçants Robin Risser et Brice Samba, ainsi que les joueurs de champ N'Golo Kanté et Lucas Hernandez. La petite finale pourrait être l'occasion pour Deschamps de leur offrir du temps de jeu. La demi-finale perdue contre l'Espagne laissera un goût amer, mais Didier Deschamps, compétiteur dans l'âme, veut impérativement conclure ses 14 ans sur le banc des Bleus par une victoire.

Enfin, les Bleus ont l'enjeu de confirmer leur ascendant sur les Three Lions. La France n'a perdu qu'une seule fois lors des neuf dernières confrontations face à l'Angleterre, un match amical en novembre 2015, dans le contexte particulier des quatre jours suivant les attentats de Paris.

Heure et date du match pour la 3e place à la Coupe du monde

L'équipe de France disputera le match pour la 3e place ce samedi 18 juillet du côté de Miami à une heure tardive, 23h.