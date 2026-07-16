Espagne - Argentine : heure et date de la finale de la Coupe du monde 2026

L'Espagne et l'Argentine vont s'affronter en finale de la Coupe du monde 2026.

C'est officiel, l'Argentine de Lionel Messi a rejoint l'Espagne de Lamine Yamal après sa victoire 2-1, encore miraculeuse, face aux Anglais. Une rencontre historique car pour la première fois le vainqueur de l'Euro en titre et le vainqueur de la Copa America en titre vont s'affronter sur la plus grande scène du monde. Dans toute l'histoire de la Coupe du monde, les deux équipes ne se sont affrontées qu'une seule fois, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 1966. L'Argentine s'était imposée 2-1 grâce à un doublé de Luis Artime, tandis que Pirri a inscrit l'unique but espagnol.

"C'est fou de jouer deux finales de Coupe du monde d'affilée" a lancé Lionel Messi après la demi-finale. Nous avons vécu des sensations particulières, je crois que le groupe l'a ressenti et nous savions que ce n'était pas une victoire de plus, que c'était une victoire importante, que le peuple argentin voulait, et nous aussi (...) Comme toujours, maintenant ce sera ce que Dieu voudra" a terminé le multiple Ballon d'or en zone mixte.

Heure et date de la finale de la Coupe du monde 2026

La finale de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu au MetLife Stadium de New York sera un Espagne - Argentine pour la dernière finale de Lionel Messi et la toute première de la star espagnole, Lamine Yamal. La rencontre est prévue à 21h