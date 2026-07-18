Espagne - Argentine : l'heure de la finale de la Coupe du monde 2026

L'Espagne et l'Argentine vont s'affronter en finale de la Coupe du monde 2026, mais une menace plane sur New-York.

L'Argentine de Lionel Messi a rejoint l'Espagne de Lamine Yamal après sa victoire 2-1, encore miraculeuse, face aux Anglais en demi-finale. Une rencontre historique car pour la première fois le vainqueur de l'Euro en titre et le vainqueur de la Copa America en titre vont s'affronter sur la plus grande scène du monde. Dans toute l'histoire de la Coupe du monde, les deux équipes ne se sont affrontées qu'une seule fois, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 1966. L'Argentine s'était imposée 2-1 grâce à un doublé de Luis Artime, tandis que Pirri a inscrit l'unique but espagnol.

"C'est fou de jouer deux finales de Coupe du monde d'affilée" a lancé Lionel Messi après la demi-finale. Nous avons vécu des sensations particulières, je crois que le groupe l'a ressenti et nous savions que ce n'était pas une victoire de plus, que c'était une victoire importante, que le peuple argentin voulait, et nous aussi (...) Comme toujours, maintenant ce sera ce que Dieu voudra" a terminé le multiple Ballon d'or en zone mixte.

Une finale de Coupe du monde menacée ?

Ce vendredi 17 juillet, les incendies canadiens enveloppent New York d'un épais nuage de fumée avant la finale du Mondial. Un nuage de fumée dense issu des feux de forêt en Ontario a recouvert Manhattan, dégradant la qualité de l'air à New York et dans plusieurs États américains frontaliers du Canada, notamment le Minnesota, le Wisconsin, le Michigan et l'Illinois. Selon IQAir, Détroit et Chicago figuraient en tête des villes les plus polluées au monde jeudi soir, New York n'étant pas loin derrière. Un match de football qui était prévu jeudi soir à Chicago devant quelque 40 000 spectateurs a d'ailleurs été annulé par les autorités en raison de la mauvaise qualité de l'air.

Les autorités new-yorkaises alertent sur l'imminence d'un niveau de pollution aux particules fines qualifié de "dangereux pour la santé", encourageant les habitants à rester à l'intérieur. La municipalité a prévenu que cela "pourrait constituer le pire événement de fumée à New York depuis 2023", précisant que "la situation va être étroitement surveillée." Zohran Mamdani, maire de New York, a alerté sur Twitter : "La combinaison de chaleur dangereuse et d'air malsain représente une menace sérieuse pour la santé des New-Yorkais." Il a également conseillé de "rester dans un endroit frais et climatisé" et de "limiter le temps passé à l'extérieur." Des masques ont été distribués dans les bibliothèques et les gares de la ville. La situation devrait toutefois s'améliorer d'ici dimanche.

Heure et date de la finale de la Coupe du monde 2026

La finale de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu au MetLife Stadium de New York sera un Espagne - Argentine pour la dernière finale de Lionel Messi et la toute première de la star espagnole, Lamine Yamal. La rencontre est prévue à 21h