EN DIRECT, France - Angleterre : le réveil fou de Mbappé et des Bleus, le match et le score de la petite finale de la Coupe du monde

FRANCE - ANGLETERRE. Les Bleus jouent le match de la 3e place à la Coupe du monde 2026 ce samedi 18 juillet face à l'Angleterre.

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00:50 - Saka ne tremble pas ! (3-5, 87e) Triplé pour Bukayo Saka ! L'ailier anglais redonne deux buts d'avance à l'Angleterre sur un penalty parfaitement frappé. Mike Maignan est pris à contre-pied.

00:48 - Penalty pour l'Angleterre ! (3-4, 85e) En grande difficulté ce soir, Malo Gusto commet l'irréparable ! Pris par la vitesse de Djed Spence, le latéral tacle et commet une faute. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty. Bukayo Saka va s'élancer.

00:47 - Quansah sort (3-4, 83e) Victime de crampes, Jarell Quansah cède sa place à Reece James !

00:46 - Des crampes pour tout le monde ! (3-4, 83e) Le match France - Angleterre est actuellement interrompu ! En effet, l'arbitre mais également Jarell Quansah souffrent de crampes.

00:45 - Olise rate l'immanquable ! (3-4, 81e) Une occasion qui vaut de l'or ! Quelques secondes après la tentative de Bellingham, les Bleus filent en contre. Mbappé trouve Olise qui sert Dembélé. Le Ballon d'Or remise sur le n°11 qui reprend du pied droit dans les six mètres. Ça passe à côté et les Bleus n'en reviennent pas !

00:43 - Ce France - Angleterre est dingue ! (3-4, 80e) Jude Bellingham est trop gourmand ! Watkins joue en retrait pour son milieu qui se présente face à Maignan. Il pousse son ballon mais le gardien tricolore repousse.

00:42 - Du lourd entre pour l'Angleterre ! (3-4, 79e) En perdition, les Anglais vont profiter de l'entrée du duo Bellingham - Anderson. Ivan Toney et Eberechi Eze sortent.

00:41 - Coup franc pour la France (3-4, 78e) Acte d'anti-jeu d'Ollie Watkins sur Malo Gusto. Le coup franc qui suit ne donne rien.

00:40 - Bellingham va rentrer (3-4, 77e) L'Angleterre est dans un véritable temps faible ! Thomas Tuchel va faire entrer Jude Bellingham.

00:39 - Pas de penalty pour les Bleus ! (3-4, 76e) Kylian Mbappé fait un récital dans la surface anglaise. Il réclame un penalty sur un tirage de maillot de Quansah, en vain.

00:38 - Olise rate le cadre ! (3-4, 75e) Nouveau Centre de Malo Gusto mais Michael Olise ouvre trop son pied au point de penalty. Ça passe à côté.

00:36 - Upamecano sanctionné (3-4, 73e) Dans le rond central, Dayot Upamecano sort vite et fort sur Ivan Toney qui obtient une faute.

00:33 - L'inquiétude gagne le camp anglais (3-4, 70e) Dans cette pause fraîcheur, les visages ne sont plus les mêmes du côté anglais.

00:31 - Pause fraîcheur (3-4, 68e) C'est l'heure de la deuxième pause fraicheur dans cette petite finale de la Coupe du monde 2026 !

00:30 - Le duo Olise - Mbappé fait des ravages ! (3-4, 66e) Quelle deuxième mi-temps ! À la rue dans le premier acte, les Bleus montrent un autre visage ! Michael Olise retrouve Kylian Mbappé après un double une-deux et le n°10 lève la tête. À l'entrée de la surface, son tir est imparable ! La France revient à un but de l'Angleterre dans cette petite finale de la Coupe du monde 2026.

00:30 - 7 buts et un réveil fou, la fin du match Ce France - Angleterre bascule dans l'irréel ! Michael Olise et Kylian Mbappé multiplient les échanges et le capitaine des Bleus remet la France à un but avec une frappe rasante croisée !

00:27 - Quel raté de Dembélé ! (2-4, 64e) Le Ballon d'Or 2025 peut avoir des regrets ! Alors qu'il avait mystifié Spence d'une feinte de tir, Ousmane Dembélé voit son tir écrasé terminer dans les gants d'Henderson.

00:26 - Olise de plus en plus visible (2-4, 64e) Depuis la sortie de Rayan Cherki et son replacement en milieu offensif, Michael Olise touche de plus en plus de ballons.

00:25 - Lacroix vigilant ! (2-4, 63e) Sur une passe lumineuse d'Eze, Toney contrôle au point de penalty mais Maxence Lacroix met le pied.

00:24 - Olise met trop d'envie ! (2-4, 61e) Nouvelle occasion pour l'équipe de France ! Olise profite d'une supériorité numérique et se projette avant de frapper fort du pied gauche. Ça passe à côté du poteau droit de Dean Henderson.

00:22 - Maignan maintient les Bleus en vie ! (2-4, 59e) Sur un corner anglais, Ivan Toney saute plus haut que tout le monde mais sa tête est repoussée par Mike Maignan.

00:21 - Les Anglais ont peur ! (2-4, 58e) Depuis le deuxième but tricolore, le bloc anglais a reculé d'un cran ! Dembélé manque un face-à-face avant d'être signalé hors-jeu.

00:17 - La France n'a pas dit son dernier mot ! (2-4, 55e) Près de la ligne médiane, Kylian Mbappé aperçoit l'appel de Bradley Barcola. L'ailier pénètre dans la surface et croise son tir au premier poteau. Dean Henderson ne peut rien faire ! France - Angleterre bascule dans l'irréel.

00:15 - Eze éclabousse les Bleus de son talent ! (1-4, 54e) Passe de Dembélé interceptée et Eberechi Eze remonte le terrain et mystifie Upamecano avant de tenter un lob. C'est raté !