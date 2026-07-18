EN DIRECT, France - Angleterre : suivez le match et le score de la petite finale de la Coupe du monde

FRANCE - ANGLETERRE. Les Bleus jouent le match de la 3e place à la Coupe du monde 2026 ce samedi 18 juillet face à l'Angleterre.

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23:00 - Engagement pour la France Après le toss entre les capitaines Declan Rice et Kylian Mbappé, ce sont les Bleus qui vont lancer la petite finale de la Coupe du monde 2026 !

22:59 - Mbappé a un record dans le viseur ! Co-meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 avec Lionel Messi, Kylian Mbappé peut devenir le premier joueur de l'histoire du Mondial à remporter le Soulier d'Or pendant deux éditions consécutives !

22:57 - Un Vénézuélien au sifflet Jesus Valenzuela a la charge d'arbitrer France - Angleterre. Le Vénézuélien est accompagné de ses compatriotes Jorge Urrego et de Tulio Moreno, arbitres assistants. Le Marocain Jalal Jayed sera le quatrième arbitre.

22:55 - Place aux hymnes ! La Marseillaise est le premier hymne à retentir dans le Hard Rock Stadium de Miami !

22:54 - Quelle belle image ! Thomas Tuchel enlace Didier Deschamps en entrant sur le terrain !

22:53 - Entrée des joueurs ! Dans un stade Hard Rock de Miami à guichets fermés, les Bleus et les Anglais pénètrent sur la pelouse.

22:51 - Mbappé concentré Le capitaine des Bleus arrive et a le regard très concentré, tout comme Désiré Doué ou Adrien Rabiot.

22:50 - Les joueurs dans le couloir ! L'entrée des acteurs de France - Angleterre sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami est imminente !

22:46 - Tuchel sifflé ! Une élimination qui ne passe pas pour les supporters anglais ! Lors de l'annonce des compositions, Thomas Tuchel a été sifflé.

22:38 - Moment rempli d'émotion pour Maignan ! À la fin de l'échauffement, Mike Maignan et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens se sont échangé des mots avant une accolade.

22:33 - "D'ici la fin du mois, nous connaitrons le successeur de Didier Deschamps" Philippe Diallo, président de la FFF au micro de BeIN Sports : "Je pense que l'équipe de France a fait un bon parcours. Pour la troisième fois de suite, elle s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. C'est une place que beaucoup nous auraient envié. De ce point de vue, c'est une belle Coupe du monde. Maintenant, l'objectif et le rêve que nous avions, on ne l'a pas atteint. On souhaitait être demain à New York pour jouer la finale. C'est le football. L'Espagne a été meilleure que nous. Il faut terminer cette Coupe du monde par un bon résultat. Évidemment, j'ai échangé avec lui. Didier Deschamps est quelqu'un qui aura contribué à la grandeur de l'équipe de France, qui aura beaucoup apporter au football. Je lui dis merci. J'ai dis que j'attendais la fin de la Coupe du monde pour annoncer le nom du successeur en respect par rapport à Didier Deschamps. D'ici la fin du mois, nous connaitrons le successeur de Didier Deschamps. Il sait toute la gratitude que la FFF lui porte".

22:29 - Olise fait du.. Olise Ce sont des images qui n'ont cessé de faire le tour de la planète football durant toute la saison. Michael Olise foule la pelouse pendant quelques secondes et rentre aux vestiaires, accompagné de son café. Ultime reconnaissance terrain pour Michael Olise dans cette Coupe du Monde.#FRAANG I #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Z8448iTUgN — Equipe de France (@equipedefrance) July 18, 2026

22:26 - Des sourires chez Dembélé Remplaçant pour France - Angleterre, Ousmane Dembélé apparaît avec un large sourire sur la pelouse du Hard Rock Stadium.

22:22 - L'arrivée des Bleus en photos Revivez l'arrivée des joueurs de l'équipe de France au Hard Rock Stadium. Nos Bleus sont là ! Motivés à aller chercher cette 3e place #FRAANG | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6JnX7fRnXn — Equipe de France (@equipedefrance) July 18, 2026

22:16 - Les Bleus menés par l'Angleterre Ce soir, ce sera la 4e fois que l'Angleterre et la France s'affrontent dans l'histoire de la Coupe du Monde. Les Three Lions mènent 2-1 dans le bilan des rencontres précédentes.

22:11 - Les Bleus à l'échauffement ! Après leur arrivée au Hard Rock Stadium de Miami et la reconnaissance pelouse, les Bleus ont débuté leur échauffement. Les regards sont fermés et concentrés. .

22:07 - Une Coupe du monde 2026 record Sans surprise, cette Coupe du monde à 48 équipes continue de battre des records. Avant la petite et grande finale, la Fifa a annoncé que plus de 6,5 millions de spectateurs ont assisté à un match du Mondial dans tous les stades des trois pays organisateurs.

22:00 - C'est dans une heure ! Alors que les Bleus et les Anglais sont bien arrivés au stade et que l'échauffement va bientôt débuter, le coup d'envoi de France - Angleterre est donné dans une heure. The penultimate match.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

21:54 - Mine des mauvais jours pour Mbappé À l'arrivée au Hard Rock Stadium de Miami, Kylian Mbappé affichait une mine dépitée. Le capitaine des Bleus ne semble pas avoir digéré l'élimination mardi face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

21:50 - De grosses surprises dans la compo anglaise ! Thomas Tuchel a réalisé un gros coup de poker pour ce dernier match de la Coupe du monde 2026 ! En effet, Jordan Pickford, Jude Bellingham et Harry Kane débutent sur le banc remplacés par Dean Henderson, Ivan Toney et Morgan Rogers. Pas d'autre surprise alors que Jarell Quansah fait son retour dans le onze : Henderson (G) - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice, Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney.

21:43 - Grande première pour quatre joueurs ! Pour ce dernier match de la Coupe du monde 2026 pour l'équipe de France, Didier Deschamps offre une première titularisation à quatre de ses joueurs : Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Warren Zaïre-Emery et Rayan Cherki.

21:40 - Le gros pari de Deschamps dans la compo Le onze des Bleus pour affronter l'Angleterre dans cette petite finale de la Coupe du monde 2026 est tombé ! Comme annoncé, Didier Deschamps a fait du changement ! Malo Gusto, Warren Zaïre-Emery, Ibrahima Konaté et Rayan Cherki connaissent leur première titularisation dans ce Mondial. Pas d'autre surprise alors que Kylian Mbappé est bien titulaire, lui qui vise la place de meilleur buteur. Sur le front de l'attaque, Ousmane Dembélé est laissé sur le banc alors que Michael Olise et Désiré Doué vont débuter : Maignan (G) - Gusto, Konaté, Lacroix, T.Hernandez - Zaïre-Emery, Rabiot - Cherki, Olise, Doué - Mbappé.

21:31 - Le vestiaire des Bleus pour France - Angleterre Ce soir, les Bleus joueront en bleu face à l'Angleterre. Le vestiaire est prêt pour notre dernier match de la Coupe du Monde



23h00 sur M6 & beIN SPORTS 1 #FRAANG I #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1rLmGn1A8q — Equipe de France (@equipedefrance) July 18, 2026

21:16 - Quatrième finale de bronze pour les Bleus Ce soir, l'équipe de France va disputer le quatrième match pour la 3e place de la Coupe du monde de son histoire. Les Bleus ont terminé troisièmes en 1958 et en 1986.