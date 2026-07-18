EN DIRECT, France - Angleterre : heure et compo pour la dernière de Deschamps, suivez la petite finale de la Coupe du monde

FRANCE - ANGLETERRE. L'équipe de France affronte l'Angleterre pour terminer sur le podium de la Coupe du monde 2026 et honorer le dernier match de Didier Deschamps avec les Bleus.

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11:56 - Le match pour la 3e place, une affiche à records ! Dans l'histoire de la Coupe du monde, des records ont été battus lors du match pour la 3e place : le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde en 2002 (11 secondes !), ou Just Fontaine marquant quatre fois pour assurer le plus grand nombre de buts (13) dans un seul tournoi.

11:27 - Pourquoi y a-t-il un match pour la troisième place ? Depuis la fin des demi-finales, le match pour la 3e place fait débat. En effet, la tenue de cette rencontre interroge sur son rôle puisque la 3e place de la Coupe du monde ne compte pas comme un réel podium. Parmi les arguments en faveur, la FIFA peut réaliser plus d'argent grâce à la vente de billets, mais également combler le vide dans la grille des programmes des diffuseurs. Du côté des équipes et les joueurs, terminer troisième de la Coupe du monde influence le classement FIFA d'une équipe, et donc potentiellement sa position dans les tournois continentaux et son prochain tirage au sort pour les qualifications de la Coupe du monde.

10:58 - Une médaille à aller chercher Si les Bleus ont franchi l'Océan Atlantique pour revenir avec la Coupe du monde 2026, l'élimination face à l'Espagne a mis fin à leurs espoirs. Néanmoins, l'équipe de France peut décrocher une 3e place dans ce Mondial. En trois éditions de suite, les Français resteraient sur trois podiums (victoire en 2018, 2e place en 2022).

10:29 - Retour sur les demi-finales Ce match France - Angleterre oppose les deux nations malheureuses des demi-finales. Si les Bleus ont chuté face à l'Espagne (2-0) mardi, les Three Lions ont été renversés par les champions du Monde argentins dans les dernières minutes (2-1).