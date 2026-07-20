EN DIRECT, Espagne - Argentine : 2e étoile historique, Paredes expulsé et lamentable, score et résultat de la finale de la Coupe du monde 2026

ESPAGNE - ARGENTINE. Après une prolongation tendue, l'Espagne a remporté sa deuxième étoile de championne du monde après sa victoire face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde ce dimanche 19 juillet.

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11:12 - Sacré meilleur gardien, Simon succède à Martinez au palmarès individuel À l'issue du tournoi, l'Espagne a monopolisé les récompenses individuelles : Rodri a été désigné meilleur joueur, Pau Cubarsí meilleur jeune et Unai Simon meilleur gardien. Ce dernier succède ainsi à Emiliano Martinez, qui avait remporté ce trophée lors du Mondial précédent.

10:51 - Le pétage de câble de Paredes à l'issue d'Espagne - Argentine L'ancien milieu de terrain du PSG a totalement perdu tout bon sens au coup de sifflet final en balayant Gavi qui était venu à sa rencontre après une gifle décochée à Eric Garcia. Décidément, Leandro Paredes ne sortira pas grandi de cette Coupe du monde 2026. pic.twitter.com/r2kovbXTjy — SoP @sportsonpredict (@ansiebos) July 19, 2026

10:50 - Simon moins sollicité sur tout le Mondial qu'Emiliano Martinez en une seule finale La statistique est saisissante : Emiliano Martinez a réalisé 11 arrêts lors de la seule finale face à l'Espagne (1-0 a.p.), soit davantage qu'Unai Simon sur l'intégralité de la compétition. Le portier argentin a été contraint de repousser onze tentatives espagnoles pour tenter de préserver son équipe.

10:30 - Une mort tragique après la finale Un adolescent de 13 ans est mort à Ciudad Rodrigo, dans la province de Salamanque à l'ouest de l'Espagne, dans la nuit de dimanche à lundi après l'effondrement d'une fontaine lors des célébrations de la victoire de la Roja en finale de la Coupe du monde (1-0 a.p. face à l'Argentine), a annoncé la mairie de la ville. "La Mairie de Ciudad Rodrigo exprime sa douleur et présente ses condoléances pour le décès du garçon de 13 ans. (...) Ce qui aurait dû être une célébration de la victoire de l'équipe d'Espagne à la Coupe du monde de football s'est transformé en tragédie", a ainsi publié la municipalité sur sa page Facebook qui souhaite bon rétablissement "aux autres blessés"

10:11 - De la Fuente salue Lamine Yamal pour son sacrifice collectif lors du tournoi Le sélectionneur a tenu à exprimer sa "gratitude" envers Lamine Yamal, soulignant qu'il avait "joué un grand football" et "s'était vraiment sacrifié pour le collectif." Il estime que le jeune attaquant a disputé "une grande Coupe du monde", saluant autant sa qualité individuelle que son implication collective.

09:30 - De la Fuente salue Scaloni et reconnaît l'influence de leur échange après 2022 Après la finale, De la Fuente a rendu hommage au sélectionneur argentin Lionel Scaloni, parti en larmes de la conférence de presse. Il a rappelé qu'après le Mondial 2022, les deux hommes avaient eu une longue discussion sur le football : "Son expérience a été importante pour moi." Il lui a dit ce soir-là qu'à 48 ans, il avait "encore beaucoup de football en lui."

09:10 - Scaloni salue les supporters et reconnaît la supériorité espagnole Malgré la douleur, Scaloni a tenu à remercier le public argentin, estimant que les supporters avaient donné "le peu de force qu'il nous restait." Il a également reconnu la victoire méritée de l'Espagne : "Ils ont été les justes vainqueurs, c'est la réalité, et il faut le reconnaître."

08:53 - L'avenir de Scaloni en sélection remis en question après la finale perdue Sous contrat jusqu'en décembre, Scaloni a semé le doute sur la suite de son aventure à la tête de l'Albiceleste, malgré un accord verbal pour une prolongation jusqu'après le Mondial 2030. "J'ai besoin de réfléchir, car je ne sais pas s'il est possible de réaliser quelque chose d'aussi grand que cela", a-t-il confié avant de fondre en larmes.

08:31 - Le but du sacre espagnol en vidéo Découvrez comment Ferran Torres a offert le deuxième sacre de champion du monde à l'Espagne face à l'Argentine. Ferran Torres fait enfin sauter le verrou ! Après une domination offensive de tous les instants, l'Espagne est enfin récompensée et prend les devants dans cette finale. L'explosion de joie pour la Roja !

Espagne 1-0 Argentine



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08:06 - Il y a dix ans, Messi annonçait sa retraite au MetLife Stadium, théâtre de la finale Il y a exactement dix ans, le 26 juin 2016, Lionel Messi avait annoncé "La sélection, c'est fini pour moi" après une défaite en finale de Copa America face au Chili, aux tirs au but, dans ce même stade du MetLife. Il s'agissait alors de sa quatrième finale perdue avec l'Albiceleste. Il reviendra finalement sur sa décision deux mois plus tard.

07:46 - Des billets jusqu'à 200 000 euros : l'indignation de l'Espagnol Borja Iglesias L'attaquant espagnol Borja Iglesias, connu pour ses positions progressistes, a dénoncé sur les réseaux sociaux les prix des billets pour la finale. Il a qualifié la situation d'"une honte", citant des tarifs allant de 4 000 à près de 200 000 euros à la revente sur la plateforme SeatPick.

07:25 - Zidane en tribunes, invité par Adidas pour la finale

07:04 - Trump arrive en hélicoptère pour remettre le trophée aux vainqueurs Le président américain Donald Trump est arrivé en hélicoptère au MetLife Stadium pour assister à la finale et remettre le trophée. Il était accompagné de Melania Trump, du président de la FIFA Gianni Infantino, du secrétaire d'État Marco Rubio, du secrétaire aux Transports Sean Duffy et de la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum.

01:54 - Le résumé d'Espagne - Argentine La première occasion arrive très vite dans cette finale de la Coupe du monde 2026. Yamal hérite du ballon dans la surface et ouvre son pied. Lisandro Martinez dévie et ça finit un peu miraculeusement dans les gants d'Emiliano Martinez (5'). Dans la foulée, Messi est trouvé dans le dos de la défense adverse mais Unai Simon sort très loin de sa surface (6'). La rencontre va ensuite vite se tendre. L'Argentine subit, se met à la faute mais résiste face à des Espagnols peu inspirés. Pas vraiment de réaction en seconde période. L'Espagne continue de dominer territorialement mais Emiliano Martinez n'est presque jamais inquiété. La partie se tend de plus en plus à l'approche du money time. Les cartons jaunes commencent à tomber pour Paredes ou encore Enzo Fernandez. Et dans un nouvel élan d'agressivité, il percute Laporte et écope d'un deuxième carton jaune (90+1'). C'est donc à 10 contre 11 que l'Argentine entame la prolongation. Sans surprise, l'Espagne domine copieusement et pense même ouvrir le score mais une légère faute est sifflée alors que Nico Williams avait marqué (94'). Ce n'est finalement que partie remise puisque ce dernier devient passeur décisif sur le but de Ferran Torres dès le début de la deuxième période de la prolongation (106'). Le Barcelonais applique parfaitement sa volée pour offrir un deuxième sacre mondial à la Roja. L'Argentine est sans réponse à 10 contre 11 malgré un tout dernier frisson et un sauvetage génial de Cubarsi (120+2'). L'Argentine ne réalise pas donc l'exploit de remporter une deuxième Coupe du monde de suite après celle remportée face à la France il y a trois ans et demi au Qatar.

01:34 - Pas menée une seule fois durant la Coupe du monde 2026 L'Espagne a frappé un grand coup en remportant la Coupe du monde sans avoir été menée au score une seule fois. Seule l'Italie en 1938 et 1982, ainsi que l'Allemagne en 1990 avaient déjà réalisé tel exploit. En revanche, la Roja est la seule équipe, vainqueur d'un Mondial, en encaissant qu'un seul petit but.

01:21 - La remise du trophée en vidéo avec un Donald Trump un peu invasif L'Espagne a soulevé le trophée de la Coupe du monde ce dimanche après sa courte victoire face à l'Argentine. C'est Donald Trump et Gianni Infantino qui ont remis la coupe et le président américain ne voulait pas vraiment quitté l'estrade. Donald Trump remet le trophée de la Coupe du monde aux joueurs espagnols. L'Espagne est sacrée championne du monde 2026

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01:04 - La joie très intérieure de Lamine Yamal À 19 ans, Lamine Yamal décroche sa première Coupe du monde mais n'est pas tombé dans l'euphorie... Bien au contraire. Lamine Yamal reçoit sa médaille de champion du monde. À seulement 19 ans, le prodige espagnol savoure un sacre historique avec la Roja.

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00:42 - L'Espagne soulève la Coupe du monde 2026 ! Ils sont officiellement champions du monde pour la deuxième fois de leur histoire ! La Roja soulève le trophée et peut enfin savourer ce titre qu'elle attendait depuis 2010.

00:37 - Les larmes de Messi ! Le capitaine argentin ne peut plus retenir ses larmes et craque après son passage sur l'estrade installée au milieu du terrain. Les supporters argentins lui réservent une immense ovation.

00:36 - L'Argentine récompensée Les Argentins entrent sur la petite estrade pour recevoir leur médaille de deuxième de cette Coupe du monde 2026. Il y a évidemment beaucoup de déception sur les visages argentins.

00:33 - Rodri, meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 Le capitaine de la Roja décroche le trophée du meilleur joueur de la compétition. L'ancien Ballon d'or a été un véritable métronome dans l'entre-jeu.

00:32 - Le meilleur gardien pour Unai Simon Le portier espagnol reçoit, lui aussi, un prix. Il est élu meilleur gardien de la Coupe du monde 2026. Il n'aura concédé qu'un seul petit but durant toute la compétition.

00:31 - Le meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2026 est.. Pau Cubarsi, défenseur central de l'Espagne, est désigné meilleur jeune de cette compétition.

00:29 - Les arbitres salués Slavko Vincic et les arbitres de cette finale de la Coupe du monde 2026 reçoivent aussi des distinctions pour leur prestation aujourd'hui au MetLife Stadium. Rien n'a été facile pour eux.