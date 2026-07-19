EN DIRECT, Espagne - Argentine : les compos sont tombées avec des choix forts ! Suivez la finale de la Coupe du monde 2026

ESPAGNE - ARGENTINE. L'Espagne et l'Argentine s'affrontent à l'occasion de la grande finale de la Coupe du monde 2026 ce dimanche 19 juillet.

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19:13 - Les choix forts dans les compos ! La compo de l'Espagne : Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, F. Ruiz - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal La compo de l'Argentine : Martinez - Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Fernandez, Mac Allister, Gonzalez - Messi, Alvarez

19:03 - La Coupe du monde bien présente Le trophée mythique de la Coupe du monde est évidemment présent à New-York avant cette finale d'Espagne - Argentine. L'une de ces deux équipes soulèvera ce magnifique trophée à l'issue de cette grande finale. The Louis Vuitton Trophy Trunk. Crafted to carry history. Footballs greatest prize awaits its next champion#FIFAWorldCup #LouisVuitton @LouisVuitton pic.twitter.com/dE3dsjNW8W — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

18:31 - Donald Trump a adoré cette Coupe du monde 2026 Le président des États-Unis, qui participait à une conférence de presse avec Gianni Infantino avant la finale, a affirmé que cette compétition était mémorable : "Cela a été un tournoi comme aucun autre auparavant. Avec un sens de la compétition énorme. Des moments inoubliables." Le président de la Fifa a qualifié cette Coupe du monde comme la "plus belle de tous les temps".

18:01 - L'Argentine sur courant alternatif Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, l'Argentine souffle le chaud et le froid avec beaucoup de petits miracles. Dès les 16es de finale, la bande de Lionel Messi avait souffert notamment face au Cap-Vert avec une qualification acquise en prolongation (3-2). Le tour d'après, contre l'Égypte, les Argentins ont tout renversé contre les Pharaons (3-2) en fin de match avant de disputer une nouvelle prolongation contre la Suisse (3-1). Enfin contre l'Angleterre, en demi-finale, là aussi tout s'est joué dans les dernières minutes puisque l'Albiceleste, menée 1-0, a réussi à renverser la situation dans les dernières minutes (2-1) pour rejoindre la finale.

17:29 - Le futur sélectionneur de l'équipe de France assistera à Espagne - Argentine Zinédine Zidane est attendu au MetLife Stadium de New-York ce soir pour assister à la grande finale de la Coupe du monde 2026 entre la Roja et l'Albiceleste. Le futur sélectionneur des Bleus se met, peut-être, déjà au travail.

17:01 - Un bilan équilibré dans ces Espagne - Argentine Six victoires de chaque côté. Le bilan des confrontations directes est particulièrement équilibré entre ces deux grandes nations du football. En revanche, lors du seul affrontement entre ces deux équipes en Coupe du monde, l'Argentine l'avait emporté sur le score de 2-1. Le dernier affrontement en match amical en 2018 avait accouché d'une correction (6-1) en faveur de la Roja.

16:32 - Météo clémente pour Espagne - Argentine Après un peu plus d'un mois de compétition dans cette Coupe du monde 2026, cette finale devrait se tenir dans des conditions quasi idéales loin des orages qui avaient perturbé quelques rendez-vous durant ce Mondial. À New-York, les prévisions sont bonnes avec une température de 27 degrés et du soleil.

16:01 - Le beau message de Lionel Messi avant Espagne - Argentine "Le plus beau dans toutes ces années, ce n'était pas seulement les titres, mais le parcours dans son ensemble. Partager le quotidien avec ce groupe, disputer des matchs ensemble, se relever dans les moments difficiles et profiter de chaque étape. Merci à chacun de mes coéquipiers, au staff technique et à tous ceux qui œuvrent chaque jour pour que cette équipe nationale reste une famille. Quoi qu'il arrive demain, ce groupe a déjà écrit une histoire inoubliable, une histoire que personne ne pourra effacer", a écrit la Pulga dans un post accompagné d'une photo réunissant le staff et les joueurs de l'Albiceleste.

15:32 - Messi contre Mbappé, la bataille à distance Kylian Mbappé a inscrit un doublé ce samedi soir lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026 et se retrouve, désormais, seul meilleur buteur de la compétition avec 10 réalisations. Pour que Lionel Messi lui repasse devant, il faudrait qu'il inscrive un doublé et qu'il réalise une passe décisive pour finir soulier d'or de ce Mondial. Ou alors un triplé suffirait. Rien que ça.

15:01 - Encore un doublé pour l'Argentine ? La sélection de Lionel Scaloni est devenue une véritable machine à gagner. À l'issue de cet Espagne - Argentine, l'Albiceleste pourrait, de nouveau, réaliser un doublé Copa America - Coupe du monde. Il y a quatre ans, elle réussissait cette sublime performance et elle a encore l'opportunité de le faire après avoir gagné la Copa America en 2024.

14:29 - Deux défenses aux fortunes diverses Cet Espagne - Argentine est l'occasion de voir deux équipes qui n'ont pas du tout vécu cette Coupe du monde 2026 de la même manière. Les Argentins ont concédé sept buts dans cette compétition en autant de match. En face, la Roja n'en a pris qu'un seul.

14:01 - L'Argentine peut frapper un immense coup L'Albiceleste a de très grandes ambitions dans cet Espagne - Argentine. La sélection entrainée par Lionel Scaloni a déjà remporté le dernier Mondial au Qatar en 2022. Si elle s'adjuge un deuxième titre de suite dans cette compétition, elle rejoindrait l'Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962) à la table des nations qui ont réussi un tel exploit.

13:32 - Fabian Ruiz peut rentrer dans l'histoire À l'occasion de cet Espagne - Argentine, le milieu de terrain du PSG Fabian Ruiz pourrait intégrer le club très fermé des 11 joueurs qui ont remporté la Ligue des champions puis la Coupe du Monde la même saison. Raphaël Varane est le dernier joueur à avoir réussi cet exploit (2018, Real Madrid et France).

12:59 - L'arbitre d'Espagne - Argentine sous le feu des projecteurs La désignation de Slavko Vincic pour arbitrer cette finale de la Coupe du monde 2026 a fait couler beaucoup d'encre. Le Daily Mail avait révélé que le Slovène est toujours soupçonné d'affaires liées à la prostitution et de drogue. Alors qu'il dit s'être rendu à un diner d'affaires, l'arbitre s'est retrouvé mêlé à une opération de lutte contre la drogue et la prostitution. 26 hommes et 9 jeunes femmes sont arrêtés, donc le chef présumé du réseau, qui a même plaidé coupable.

12:29 - "Un immense spectacle" selon Luis De la Fuente Cet Espagne - Argentine est une finale de Coupe du monde alléchante sur le papier. Deux des meilleures nations du monde vont tenter d'ajouter un titre de prestige à leur magnifique palmarès. "Je pense que nous allons assister demain à un immense spectacle. Deux très grandes sélections, deux très grandes équipes vont s'affronter et, cette fois, je vois beaucoup de similitudes dans leur comportement et dans le talent de leurs joueurs. Évidemment, chacun essaiera d'amener le match là où cela l'arrange, mais je crois que l'Argentine comme l'Espagne proposeront une rencontre où le panache, le talent et la qualité du jeu prendront le dessus sur tout le reste", a déclaré le sélectionneur espagnol.

12:02 - Quand Lionel Messi donnait le bon à Lamine Yamal C'est une photo qui n'en finit plus de faire le tour du monde tant elle est dingue. Réunis de manière assez improbable pour un shooting photo de l'Unicef, Lionel Messi donne alors le bain à Lamine Yamal, quelques mois après la naissance du futur barcelonais. "Honnêtement, cette photo de nous deux est incroyable. J'ai pris une photo avec lui alors qu'il était encore un bébé, et nous voilà tous les deux aujourd'hui, face à face en Coupe du monde." Nearly 19 years ago, a charity campaign organised by Barcelona and UNICEF brought together Lionel Messi and baby Lamine Yamal for a photo.



Yamal was only a few months old. Today, hes one of Spains brightest stars and will line up opposite Messi in the FIFA World Cup pic.twitter.com/H1XXU3Ppfi — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 16, 2026

11:31 - Les informations du show à la mi-temps d'Espagne - Argentine Cette Coupe du monde 2026 a ouvert les portes à plusieurs innovations. Les pauses fraicheurs obligatoires, les nouvelles règles d'arbitrage, passage à 48 équipes... Et une nouvelle aura aussi lieu ce soir à l'occasion de la finale. À la mi-temps un grand show est programmé à l'image de ce qu'il se passe au Superbowl en football américain. Ce concert, qui devrait durer 11 minutes, va réunir Shakira, BTS, Madonna ou encore Justin Bieber entre autres.

11:01 - Les compos probables d'Espagne - Argentine Cette finale de la Coupe du monde 2026 sera évidemment accompagnée de son lot de stars sur la pelouse avec, en point d'orgue, le tout premier affrontement entre Lamine Yamal et Lionel Messi dans, ce qui, pourrait ressembler à un passage de témoin. La compo probable de l'Espagne : Unai Simon - Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz - Yamal, Dani Olmo, Baena - Oyarzabal. La compo probable de l'Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez