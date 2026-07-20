EN DIRECT, Espagne - Argentine : 2e étoile historique pour la Roja grâce à Ferran Torres, score et résultat de la finale de la Coupe du monde 2026

ESPAGNE - ARGENTINE. Après une prolongation tendue, l'Espagne a remporté sa deuxième étoile de championne du monde après sa victoire face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde ce dimanche 19 juillet.

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00:11 - Le but du sacre espagnol en vidéo Découvrez comment Ferran Torres a offert le deuxième sacre de champion du monde à l'Espagne face à l'Argentine. Ferran Torres fait enfin sauter le verrou ! Après une domination offensive de tous les instants, l'Espagne est enfin récompensée et prend les devants dans cette finale. L'explosion de joie pour la Roja !

Espagne 1-0 Argentine



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00:05 - La cérémonie de remise du trophée à venir L'Espagne va soulever la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire acquise dans la douleur contre l'Argentine. Lionel Messi et sa bande vont aussi recevoir une médaille pour ce beau parcours.

00:02 - L'ESPAGNE EST CHAMPIONNE DU MONDE ! C'EST FINI ! À l'issue d'une finale heurtée, la Roja décroche le titre de champion du monde pour la deuxième fois de son histoire face à une équipe d'Argentine qui n'aura jamais été vraiment inquiétante.

19/07/26 - 23:59 - La faute qui soulage l'Espagne (120+3') Aux abords de la surface, il y a un accrochage qui est sanctionné par l'arbitre de cet Espagne - Argentine. La Roja se rapproche de ce deuxième sacre en Coupe du monde.

19/07/26 - 23:58 - La reprise de Simeone ! (120+2') Sur un corner mal repoussé, Simeone s'organise vite pour reprendre mais sa reprise est trop enlevée au grand dam de toute son équipe.

19/07/26 - 23:57 - Cinq minutes irrespirables ! (120+1') L'Espagne et l'Argentine entrent dans les cinq dernières minutes de cette finale de la Coupe du monde 2026. L'Albiceleste pousse très fort.

19/07/26 - 23:55 - LE SAUVETAGE ! (120') PAU CUBARSI HÉROÏQUE ! Sur un coup-franc joué à deux, Simeone centre fort mais Cubarsi se jette et dégage en corner. Quelle occasion d'égaliser.

19/07/26 - 23:53 - Merino sonné (117') Le joueur d'Arsenal a été largement sonné sur cette frappe surpuissante de Lionel Messi. Le staff médical entre sur la pelouse. La Roja se rapproche de son deuxième sacre en Coupe du monde.

19/07/26 - 23:52 - Qu'est ce qu'a tenté Williams ? (116') Le passeur décisif sur le but espagnol s'emmêle totalement les pinceaux alors qu'il est dans une superbe position. Occasion manquée pour Nico Williams et la Roja.

19/07/26 - 23:51 - Le corner joué rapidement (115') Messi se retrouve sur le côté droit et centre. La défense espagnole veille et contre en corner. La Pulga joue vite mais son nouveau centre est, cette fois, trop profond.

19/07/26 - 23:49 - Et le nouveau but refusé ! (114') Yamal lance, en une touche, Torres qui trompe Martinez dans ce face à face. Le seul buteur de cette finale de la Coupe du monde 2026 est finalement signalé hors-jeu.

19/07/26 - 23:49 - Williams est hors-jeu (113') L'ailier espagnol a été pris au piège du hors-jeu sur cet appel un peu trop tranchant. Cette fois, Martinez s'empresse de dégager.

19/07/26 - 23:47 - Le carton pour Mac Allister (111') Le milieu de terrain de Liverpool a écopé d'un avertissement après une intervention à retardement.

19/07/26 - 23:46 - L'Espagne plus basse (110') Ce but de Ferran Torres a largement fait reculer les Espagnols qui sont désormais acculés dans leur moitié de terrain.

19/07/26 - 23:43 - L'Argentine a-t-elle les ressources ? (108') Durant cette Coupe du monde 2026, l'Argentine a montré qu'elle pouvait être insubmersible et renverser des situations. Cette mission semble la plus relevée dans cet Espagne - Argentine.

19/07/26 - 23:42 - LA LIBÉRATION !!! (106') TORRES LIBÈRE L'ESPAGNE !!! Une reprise surpuissante sous la barre. L'Argentine est menée au score et va avoir beaucoup de mal à revenir.

19/07/26 - 23:40 - Les 15 dernières minutes de la Coupe du monde 2026 L'Espagne et l'Argentine débutent la deuxième mi-temps de cette prolongation.

19/07/26 - 23:38 - Mi-temps de la première période de prolongation C'en est fini des 15 premières minutes de la prolongation d'Espagne - Argentine. Le score est toujours de 0-0 au MetLife Stadium dans cette finale de la Coupe du monde 2026. La Roja domine copieusement mais ne trouve pas la voie.

19/07/26 - 23:37 - L'Argentine grappille des secondes (105+2') Pas forcément beau à voir mais l'Argentine joue avec un peu, voire beaucoup, de vice pour essayer de gratter des secondes précieuses.

19/07/26 - 23:36 - Trois minutes supplémentaires (105') Après la longue interruption suite au but refusé pour l'Espagne, l'arbitre ajoute trois minutes dans cette première période de la prolongation d'Espagne - Argentine.

19/07/26 - 23:33 - Merino trop court ! (103') Le joueur d'Arsenal pensait encore libérer l'Espagne sur cette légère déviation de la tête mais le cadre se dérobe encore pour la Roja qui vendange.

19/07/26 - 23:32 - La sortie d'Alvarez (103') Sevré de ballons tout au long de la rencontre, Julian Alvarez cède sa place à Marco Senesi.

19/07/26 - 23:31 - La frappe totalement manquée de Yamal (101') L'ailier espagnol se retrouve à l'entrée de la surface et ouvre son pied mais sa tentative est encore ratée. Nouvelle salve de sifflets depuis les tribunes. Lamine Yamal passe totalement au travers de cet Espagne - Argentine.

19/07/26 - 23:29 - Un double changement (99') Zubimendi et Eric Garcia font leur entrée dans cette prolongation. Laporte et Rodri sont remplacés.