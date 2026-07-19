EN DIRECT, Espagne - Argentine : c'est très rugueux et poussif, le match et le score de la finale de la Coupe du monde 2026

ESPAGNE - ARGENTINE. Le grand moment est arrivé, suivez la grande finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine.

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21:54 - C'est la pause ! Pour le moment, cette finale de la Coupe du monde 2026 a du mal à réellement démarré. L'arbitre vient de siffler la fin d'une première période où les deux équipes se jaugent. La Roja a légèrement dominé malgré tout mais ce n'est pas transcendant.

21:52 - Messi revient bas (45+3') Le capitaine argentin joue très bas dans cette finale de la Coupe du monde 2026. Il participe à l'effort défensif et obtient même une faute.

21:51 - Quatre minutes de plus (45') Le temps additionnel de la première période de ce Espagne - Argentine tombe.

21:49 - Le gros coup dur pour l'Argentine ! (44') Ce n'était pas forcément dans les plans de Lionel Scaloni. Lisandro Martinez est blessé et doit céder sa place à Nicolas Otamendi dans cet Espagne - Argentine.

21:48 - Cucurella s'essaye (43') Le latéral espagnol s'applique sur cette frappe à ras de terre qui finit finalement assez loin des cages de Martinez.

21:47 - Un beau mouvement mais mal conclu (42') Cubarsi avait accéléré le jeu sur cette passe forte vers Oyarzabal. La Roja combine ensuite mais le centre de Porro est trop profond.

21:45 - Le premier carton de cet Espagne - Argentine (41') Lisandro Martinez est battu et commet une grossière faute avec un tacle par derrière réprimandé d'un carton jaune logique.

21:44 - La frappe d'Oyarzabal (39') Trouvé aux abords de la surface adverse, Oyarzabal se retourne très vite et enchaine par une frappe puissante au ras du sol qui ne surprend pas Martinez.

21:44 - Domination espagnole (39') Dans cet Espagne - Argentine, les Espagnols sont largement dominateurs dans cette fin de première période. L'Argentine souffre se contente de relancer en boucle.

21:42 - Enzo Fernandez surpris (37') Le milieu de terrain de l'Argentine est pris par plusieurs adversaires et finit par perdre le ballon. Cucurella tente de déborder ensuite mais il est dépossédé du ballon par un superbe tacle de Montiel.

21:39 - L'arbitre d'Espagne - Argentine a du travail (34') Depuis le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du monde 2026, Slavko Vincic doit beaucoup intervenir pour des fautes plus ou moins grossières. Ça casse clairement le rythme de cette rencontre.

21:36 - Baena était passé (32') Le joueur de l'Atlético Madrid avait pris le meilleur sur Montiel et centre au premier poteau. La défense de l'Argentine est encore sur le coup.

21:35 - De Paul trainait (31') Le milieu de terrain argentin n'était pas loin de profiter d'une relance très approximative de la défense espagnole. Finalement Cucurella et Simon s'en sortent bien.

21:33 - Yamal dans ses oeuvres (29') Sur cette situation, Tagliafico avait été totalement battu. Yamal s'était retourné et était passé mais le défenseur de l'OL commet une faute.

21:32 - Espagne - Argentine reprend (27') Après cette première pause fraicheur de la finale de la Coupe du monde 2026, les deux équipes sont de retour sur la pelouse. Le match peut reprendre avec, on l'espère, un peu plus d'occasions.

21:29 - Une faute et la pause fraicheur dans ce Espagne - Argentine (24') Après une faute sur Lionel Messi, Slavko Vincic siffle la première pause fraicheur de la finale de la Coupe du monde 2026.

21:28 - Oyarzabal n'a pas joué le ballon (23') Peut-être qu'il se savait hors-jeu mais l'attaquant espagnol s'est totalement désintéressé du ballon alors qu'il se retrouvait seul face à Martinez.

21:26 - Yamal enfermé (21') L'ailier du Barça combine avec Olmo dans le rond central et tente ensuite de se sortir de l'étau argentin. Il manque son geste et perd la maitrise du cuir.

21:24 - Romero autoritaire (20') Le défenseur de Tottenham s'impose au physique sur cette intervention face à Baena qui n'a pas su résister. Romero cherche ensuite à intimider son adversaire. Il y a de l'électricité dans l'air dans cet Espagne - Argentine.

21:22 - Le centre de Yamal (18') Contrôle sublime et un enchainement supersonique pour essayer de trouver un partenaire. Yamal avait tout bien fait mais son centre est anticipé par Martinez.

21:21 - Un nouveau coup de sifflet dans cet Espagne - Argentine (16') Il y a évidemment beaucoup de tension dans cette finale de la Coupe du monde 2026. Nouvelle faute. Cette fois, c'est Baena qui est sanctionné à juste titre après une intervention à retardement dans le dos de Lionel Messi.

21:19 - Un gros tacle (14') Mac Allister n'y est pas allé de mainmorte sur ce tacle très appuyé sur Olmo qui se tord de douleur. L'arbitre siffle immédiatement faute mais ne met pas de carton. Petit miracle pour le milieu de terrain argentin.

21:17 - Lisandro Martinez veille (12') Fabian Ruiz s'applique sur ce centre mais c'est Lisandro Martinez qui intervient. Il dévie en corner. Le premier de ce Espagne - Argentine.

21:16 - Une longue transversale (11') Rodri renverse totalement le jeu vers Yamal qui a beaucoup de mal à contrôler. C'est une touche pour l'Argentine.