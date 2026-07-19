EN DIRECT, Espagne - Argentine : le choc Yamal - Messi, heure, compos et show de la mi-temps... Suivez la finale de la Coupe du monde 2026

ESPAGNE - ARGENTINE. Les Espagnols et les Argentins s'affrontent pour la grande finale de la Coupe du monde 2026.

L'Essentiel

Espagne - Argentine est la grande finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre se dispute au MetLife Stadium avec un coup d'envoi prévu à partir de 21h.

Pour cette rencontre, le duel Messi - Yamal est très attendu entre celui qui a tout gagné et qui va disputer une 3e finale de Coupe du monde et le jeune prodige de 19 ans qui dispute sa première finale d'un Mondial.

Le match Espagne - Argentine sera marqué par le show à la mi temps préparer par la Fifa. Madonna, Shakira, Justin Bieber et BTS seront les têtes d'affiche du tout premier spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. On parle d'une durée de 11 minutes pour la prestation, la mi temps sera donc certainement allongée...

En direct

10:30 - Jour J de la grande finale de la Coupe du monde 2026 ! ON Y EST ! Après un peu plus d'un mois de compétition sur le sol nord-américain, la Coupe du monde 2026 prend fin ce dimanche soir avec le choc Espagne - Argentine. Le coup d'envoi sera donné à 21h au MetLife Stadium à New-York. Un grand show est également prévu à la mi-temps. La rencontre sera à suivre sur M6 et Bein Sports 1 ainsi qu'en direct commenté sur le site de l'Internaute. D'ici là découvrez toutes les informations autour de cette finale de rêve (même si la France n'est pas présente).

Heure et chaîne TV de la finale de Coupe du monde

La finale Espagne - Argentine sera diffusée sur les antennes de M6 et beIN Sports à partir de 21h pour terminer en apothéose la retransmission du Mondial en France.