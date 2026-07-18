Jesus Valenzuela : bien connu des Bleus, qui est l'arbitre de France - Angleterre ?

L'équipe de France va jouer son dernier match avec l'équipe de France à l'occasion du match pour la 3e place de la Coupe du monde ce samedi 18 juillet.

La FIFA a annoncé ce vendredi que le Vénézuélien Jesus Valenzuela officiera lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l'Angleterre, samedi à 23h à Miami. Avec sa désignation pour cette édition 2026, Jesus Valenzuela devient le premier arbitre vénézuélien à être nommé pour deux Coupes du monde, une première historique pour son pays.

L'arbitre n'est pas un inconnu des Bleus puisqu'il avait déjà dirigé leur huitième de finale face à la Pologne (3-1) lors du Mondial 2022. Face aux Polonais, Jesus Valenzuela avait accordé un penalty aux adversaires des Bleus pour une faute de main jugée involontaire d'Upamecano, après consultation du VAR. Il avait également ordonné de retirer le penalty arrêté par Hugo Lloris, celui-ci n'ayant pas les deux pieds sur la ligne lors de la frappe de Lewandowski, qui avait finalement transformé sa deuxième tentative.

Lors de ce Mondial 2026, Valenzuela a dirigé trois rencontres : Australie - Turquie (2-0), Bosnie - Herzégovine-Qatar (3-1) en phase de groupes, puis le huitième de finale Norvège - Côte d'Ivoire (2-1). Il n'a distribué que quatre avertissements au total, un bilan avec la tendance générale de cette compétition où les arbitres ont largement favorisé le jeu.