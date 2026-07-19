Slavko Vincic : critiqué par les Espagnols, impliqué dans une affaire judiciaire... Qui est l'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 ?

Le Slovène Slavko Vincic a été nommé comme arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026.

La FIFA a désigné le Slovène Slavko Vincic pour arbitrer la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l'Espagne à l'Argentine ce dimanche au MetLife Stadium de New York. L'officiel de 46 ans, qui participe à son deuxième Mondial, a appris la nouvelle entouré de ses collègues, visiblement très ému. On le voit dans la vidéo publiée par la FIFA "se prendre la tête dans les mains, au bord des larmes", avant d'aller récupérer la tunique aux rayures dorées réservée à l'arbitre de la finale.

Pour cette finale, Slavko Vincic sera assisté de ses compatriotes Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic. Les Jordaniens Adham Malhadmeh et Mohammad Alkalaf occuperont respectivement les fonctions de quatrième arbitre et d'arbitre assistant VAR.

Durant cette Coupe du monde 2026, Vincic a déjà dirigé trois rencontres : Brésil - Maroc (1-1) et Jordanie - Algérie (1-2) en phase de groupes, ainsi que Mexique - Équateur (2-0) en seizièmes de finale. Il a distribué sept cartons jaunes et un rouge, ce dernier après un vif échange entre Piero Hincapie et Santiago Gimenez, en application d'une nouvelle règle sanctionnant le fait de mettre la main devant la bouche. Déjà présent au Mondial 2022, le Slovène avait arbitré l'Argentine lors de sa défaite en phase de groupes contre l'Arabie saoudite (1-2). Il avait également officié lors de la demi-finale de l'Euro 2024, remportée par l'Espagne face à la France (2-1). Il a également arbitré deux grandes finales européennes : celle de la Ligue Europa 2022 entre l'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers (1-1, 5-4 aux tirs au but), et celle de la Ligue des champions 2024 entre le Real Madrid et Dortmund (2-0).

Des critiques de l'Espagne sur la nomination de Slavko Vincic

La désignation de Vincic suscite des critiques côté espagnol. Le compte Archivo VAR dénonce ce choix. "La FIFA trolle le monde entier en désignant Slavko Vincic pour la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine. Le Slovène a connu une saison catastrophique en Europe, perdant le contrôle des matchs lorsque l'intensité montait."

En dehors des terrains, l'arbitre a connu des ennuis judiciaires puisqu'en 2020, il a été interpellé en Bosnie lors d'une descente de police liée à un trafic de drogue et de jeunes femmes. Suspecté d'avoir eu recours aux services sexuels d'une organisation criminelle, il n'était en revanche pas accusé d'avoir organisé la soirée. Aucune charge n'a finalement été retenue contre lui.