Cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2026 : "un moment historique", les stars présentes et le détail du show

Découvrez tous les détails de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2026.

La cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2026 se tiendra le dimanche 19 juillet au Stade de New York New Jersey (MetLife Stadium), à 13h30 heure locale, soit 90 minutes avant le coup d'envoi de la finale. Elle marquera la conclusion de cette 23e édition, la première à avoir réuni 48 équipes à travers trois pays et 16 villes hôtes.

Pour l'occasion, Tom Cruise effectuera une "apparition spéciale" lors de la cérémonie de clôture, sans que la nature de son intervention n'ait encore été dévoilée. Lors des JO de Paris 2024, l'acteur avait descendu en rappel du toit du Stade de France avant de repartir à moto, dans un numéro digne de Mission : Impossible. Plusieurs artistes de renommée mondiale sont attendus sur scène : la chanteuse italienne Laura Pausini, Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls, le Britannique Robbie Williams et le vidéaste et rappeur américain IShowSpeed. Artiste mondialement connu, Post Malone sera de son côté la tête d'affiche de la cérémonie de clôture.

Jennifer Hudson, qui cumule les récompenses aux Emmy, Grammy, Oscar et Tony Awards, interprétera l'hymne national des États-Unis avant le coup d'envoi de la finale. Sa prestation donnera le ton avant ce que la FIFA décrit comme "le match le plus important de la planète football." Le président de la FIFA Gianni Infantino a promis "un moment historique pour la Coupe du Monde de la FIFA et un spectacle à la hauteur du plus grand événement sportif au monde." La cérémonie a été conçue en partenariat créatif avec Balich Wonder Studio.

Selon Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde 2026, la cérémonie de clôture sera "un rendez-vous au carrefour de la musique, de la culture et du football" et mettra "un point final à cette grande aventure." Elle s'inscrit dans la continuité des cérémonies d'ouverture organisées au Canada, aux États-Unis et au Mexique.