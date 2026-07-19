Mi-temps de la finale de la Coupe du monde : BTS, Madonna... Un show en mode Super Bowl et une pause rallongée

La mi-temps de la Coupe du monde 2026 va proposer un show unique.

La FIFA organise pour la première fois un grand show musical à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, disputée ce dimanche à New York entre l'Espagne et l'Argentine. Mis en scène par Chris Martin (Coldplay), le spectacle de 11 minutes réunira Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, Madonna et le groupe BTS. L'instance décrit l'événement comme "une célébration mémorable à la croisée du sport, de la musique et de l'influence mondiale."

Si la FIFA annonce 11 minutes de concert, la durée totale de la mi-temps n'a pas été communiquée, et les diffuseurs évoquent une pause pouvant aller de 20 à 30 minutes. Ces derniers n'ont toujours pas reçu le conducteur précis de cette mi-temps inédite malgré leurs demandes répétées depuis le début de la semaine. L'un d'eux résume la situation : "Il faut passer la pub et ensuite nous verrons s'il reste du temps pour un peu d'analyse du match."

Selon les lois du jeu édictées par l'IFAB, la pause entre les deux mi-temps ne peut dépasser 15 minutes. Un diffuseur confie ne pas imaginer une pause d'une demi-heure, estimant que "sportivement, ce serait étrange." Pourtant, la mi-temps de la finale de la Coupe du monde des clubs, organisée l'an dernier aux États-Unis, avait déjà duré 25 minutes. David Larramendy, président du groupe M6, a confirmé mardi à L'Équipe attendre "le conducteur précis de la FIFA", tout en assurant vouloir diffuser l'intégralité du concert. Ce choix éditorial se fera au détriment du temps d'analyse des experts sur les deux chaînes, qui ont toutes deux prévu des pages publicitaires pendant le montage et le démontage de la scène.