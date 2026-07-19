Classement buteurs de la Coupe du monde 2026 : Mbappé veut battre Messi, classement et nombre de buts

Kylian Mbappé est en bonne position pour devenir meilleur buteur de la Coupe du monde.

Une Coupe du monde historique pour le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde. Avec ses 8 buts lors de ce Mondial 2026, Lionel Messi est devenu officiellement meilleur buteur de la plus prestigieuse des compétitions avec, avant la finale Espagne - Argentine, 21 buts, juste devant Kylian Mbappé avec 20 buts. Miroslav Klose étant désormais à la 3e place avec 16 réalisations.

Mais Kylian Mbappé, a déjà battu ce record après la rencontre totalement folle face à l'Angleterre pour la 3e place de la Coupe du monde 2026. En cas de soulier d'or sur cette édition 2026, le Français entrera dans l'histoire puisque personne jusqu'ici n'a enchaîné deux titres de meilleur buteur en deux éditions consécutives.

Le classement des buteurs de la Coupe du monde 2026