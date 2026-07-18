Classement buteurs de la Coupe du monde 2026 : Mbappé veut battre Messi, le classement et le nombre de buts

Kylian Mbappé espère marquer un nouveau but pour le match de la 3e place et remporter le soulier d'or de cette Coupe du monde 2026.

Une Coupe du monde historique pour le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde. Avec ses 8 buts lors de ce Mondial 2026, Lionel Messi est devenu officiellement meilleur buteur de la plus prestigieuse des compétitions avec, avant la finale Espagne - Argentine, 21 buts, juste devant Kylian Mbappé avec 20 buts. Miroslav Klose étant désormais à la 3e place avec 16 réalisations.

Mais Kylian Mbappé, encore jeune, pourra certainement battre ce record très rapidement dans 4 ans en Espagne et Maroc. En attendant, pour ce Mondial 2026, en cas de titre de meilleur buteur, Mbappé entrera dans l'histoire car jamais personne n'a eu le titre de meilleur buteur deux années consécutives.

Le classement des buteurs de la Coupe du monde 2026