Ligue des champions : les dates et le programme complet de l'édition 2026-2027
Après le deuxième sacre consécutif du PSG, découvrez les dates importantes de la nouvelle édition de la Ligue des champions.
Déjà l'heure de se projeter sur la nouvelle saison de Ligue des champions. Après le back to back du PSG, qui remportera la plus prestigieuse des compétitions ? Les favoris sont toujours les mêmes avec le PSG, Real, Bayern, Arsenal etc... On suivra également en France le parcours de Lens et Lille et peut être l'Olympique Lyonnais. Leader de l'indice UEFA, l'Angleterre enverra cinq clubs en Ligue des champions. Arsenal, Manchester City, Manchester United et Aston Villa ont validé leur présence et la dernière place, obtenue grâce aux bonnes performances à l'indice UEFA, est revenue à Liverpool. En Espagne, les habituels Barcelone, Real Madrid et Atlético de Madrid seront accompagnés de Villarreal et du Real Betis.
Le programme de la phase de qualification de la Ligue des champions
Troisième tour de qualification : 4-5 et 11 août 2026 (Tirage le 20 juillet)
Barrages : 18-19 et 25-26 août 2026 (Tirage le 3 août)
Quelles sont les dates de la saison de Ligue des champions ?
La Ligue des champions à 36 équipes conserve sa formule. Huit journées sont au programme de la saison régulière, réparties entre les mois de septembre 2026 et janvier 2027. Les clubs connaîtront l'ensemble de leurs adversaires dès le 27 août, à l'occasion du tirage au sort.
Cette année encore, les rencontres se disputeront les mardis et mercredis… sauf à deux exceptions. La toute première journée fera office de " semaine exclusive ", du mardi au jeudi. Puis la huitième et dernière journée formera un multiplex avec 18 rencontres se déroulant en simultané.
Le programme complet :
- Tirage au sort : 27 août 2026
- Journée 1 : 8-9-10 septembre 2026
- Journée 2 : 13-14 octobre 2026
- Journée 3 : 20-21 octobre 2026
- Journée 4 : 3-4 novembre 2026
- Journée 5 : 24-25 novembre 2026
- Journée 6 : 8-9 décembre 2026
- Journée 7 : 19-20 janvier 2027
- Journée 8 : 27 janvier 2027
Les dates de la phase finale de la Ligue des champions
Dès le mois de février, les barragistes entreront en lice dans cette phase à élimination directe. Dans la foulée des barrages, l'UEFA effectuera le tirage au sort du tableau intégral. Une étape importante puisque tous les clubs connaîtront ainsi le chemin à suivre pour rallier la finale.
Le programme de la phase finale :
- Tirage au sort des barrages : 29 janvier 2027
- Barrages de la phase finale : 16-17 et 23-24 février 2027
- Tirage au sort de la phase finale : 26 février 2027
- Huitièmes de finale : 9-10 et 16-17 mars 2027
- Quarts de finale : 6-7 et 13-14 avril 2027
- Demi-finales : 27-28 avril et 4-5 mai 2027
- Finale : 5 juin 2027
Où se déroulera la finale de la Ligue des champions 2027 ?
Après Munich et Budapest, c'est Madrid qui a été choisi ! Le samedi 5 juin 2027, la finale de la Ligue des champions se disputera à l'Estadio Metropolitano de l'Atlético de Madrid.