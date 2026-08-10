Ligue des champions : les dates et le programme complet de l'édition 2026-2027

Après le deuxième sacre consécutif du PSG, découvrez les dates importantes de la nouvelle édition de la Ligue des champions.

Déjà l'heure de se projeter sur la nouvelle saison de Ligue des champions. Après le back to back du PSG, qui remportera la plus prestigieuse des compétitions ? Les favoris sont toujours les mêmes avec le PSG, Real, Bayern, Arsenal etc... On suivra également en France le parcours de Lens et Lille et peut être l'Olympique Lyonnais. Leader de l'indice UEFA, l'Angleterre enverra cinq clubs en Ligue des champions. Arsenal, Manchester City, Manchester United et Aston Villa ont validé leur présence et la dernière place, obtenue grâce aux bonnes performances à l'indice UEFA, est revenue à Liverpool. En Espagne, les habituels Barcelone, Real Madrid et Atlético de Madrid seront accompagnés de Villarreal et du Real Betis.

Le programme de la phase de qualification de la Ligue des champions

Troisième tour de qualification : 4-5 et 11 août 2026 (Tirage le 20 juillet)

Barrages : 18-19 et 25-26 août 2026 (Tirage le 3 août)

Quelles sont les dates de la saison de Ligue des champions ?

La Ligue des champions à 36 équipes conserve sa formule. Huit journées sont au programme de la saison régulière, réparties entre les mois de septembre 2026 et janvier 2027. Les clubs connaîtront l'ensemble de leurs adversaires dès le 27 août, à l'occasion du tirage au sort.

Cette année encore, les rencontres se disputeront les mardis et mercredis… sauf à deux exceptions. La toute première journée fera office de " semaine exclusive ", du mardi au jeudi. Puis la huitième et dernière journée formera un multiplex avec 18 rencontres se déroulant en simultané.

Le programme complet :

Tirage au sort : 27 août 2026

Journée 1 : 8-9-10 septembre 2026

Journée 2 : 13-14 octobre 2026

Journée 3 : 20-21 octobre 2026

Journée 4 : 3-4 novembre 2026

Journée 5 : 24-25 novembre 2026

Journée 6 : 8-9 décembre 2026

Journée 7 : 19-20 janvier 2027

Journée 8 : 27 janvier 2027

Les dates de la phase finale de la Ligue des champions

Dès le mois de février, les barragistes entreront en lice dans cette phase à élimination directe. Dans la foulée des barrages, l'UEFA effectuera le tirage au sort du tableau intégral. Une étape importante puisque tous les clubs connaîtront ainsi le chemin à suivre pour rallier la finale.

Le programme de la phase finale :

Tirage au sort des barrages : 29 janvier 2027

Barrages de la phase finale : 16-17 et 23-24 février 2027

Tirage au sort de la phase finale : 26 février 2027

Huitièmes de finale : 9-10 et 16-17 mars 2027

Quarts de finale : 6-7 et 13-14 avril 2027

Demi-finales : 27-28 avril et 4-5 mai 2027

Finale : 5 juin 2027

Où se déroulera la finale de la Ligue des champions 2027 ?

Après Munich et Budapest, c'est Madrid qui a été choisi ! Le samedi 5 juin 2027, la finale de la Ligue des champions se disputera à l'Estadio Metropolitano de l'Atlético de Madrid.