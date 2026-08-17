Ligue 1 : le calendrier complet et le programme de la 1ère journée

La Ligue 1 reprend ses droits dans quelques jours, voici le calendrier complet du championnat de France.

Après une Coupe du monde intense entre le mois de juin et juillet avec le sacre de la sélection espagnole et la 4e place assez décevante d'une équipe de France considérée comme l'une des deux grandes favorites, c'est déjà l'heure de retrouver notre bonne vieille Ligue 1. La première journée débutera le 21 août avec un choc entre l'Olympique de Marseille qui débute une nouvelle ère sous Bruno Genesio et le RC Strasbourg. Le Paris Saint-Germain, champion en titre, accueillera le Stade Rennais FC au Parc des Princes. La deuxième journée s'annonce également passionnante, avec l'AS Monaco qui recevra l'Olympique de Marseille, et le LOSC, qui affrontera le Paris Saint-Germain à la maison. Les dates importantes des Classiques sont connues et les matchs se dérouleront le 20/09/2026 pour le match aller à Marseille puis le 07/02/2027 pour le match retour à Paris. Le championnat se terminera le samedi 29 mai 2027 avec le Multiplex de la 34e et dernière journée.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.