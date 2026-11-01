Classement de la Ligue 1 : Angers - Lyon et Paris FC - Monaco en direct, tous les résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Angers - Lyon et Paris FC - Monaco en direct, tous les résultats Suite de la 9e journée de Ligue 1 ce dimanche avec plusieurs chocs au programme.

La 9e journée du championnat de France de Ligue 1 est encore une fois perturbée par le contexte social très tendu en France. En raison des manifestations prévues samedi, les matchs se dérouleront tous, à l'exception de Troyes - Le Mans, ces vendredi et dimanche. La journée a débuté à 19h vendredi 30 octobre avec Le Havre qui recevait le PSG. Rennes, dauphin, jouait également dès ce début de week-end face à Nice alors que le derby du Nord Lille - Lens a terminé la première partie de cette 9e journée.

Dimanche, le reste de la journée se déroulera avec quatre rencontres au programme. Strasbourg accueille Auxerre, Lyon reçoit Angers pour se relancer puis on suivra le gros choc entre le Paris FC et Monaco avant de terminer la journée de Ligue 1 par un Marseille - Toulouse et une potentielle quatrième victoire consécutive des Marseillais de Bruno Genesio malgré la crise...

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Lyon mène 1-0 face à Angers à la mi-temps, Nuamah frappe fort

1-0 pour Lyon à la pause face à Angers. Seul artisan de ce score : Ernest Nuamah, auteur de l'unique but de cette première période à la 38e minute, sur un service de Corentin Tolisso. Une ouverture du score qui change la physionomie du Groupama Stadium, où les Lyonnais dominent largement les débats avec 63% de possession et deux tirs cadrés contre un pour des Angevins restés muets devant le but de Dávid Greif. Rien n'est joué, mais Lyon tient son avantage.

- Paris FC - Monaco : les Parisiens mènent 2-0 à la pause grâce à un doublé de Sinayoko

Sinayoko a ouvert le score à la 38e minute sur un service de Maxime Lopez, avant de doubler la mise à la 44e sur un centre de Moses Simon. À la pause, le Paris FC mène donc 2-0 face à Monaco au Stade Jean Bouin. Les chiffres confirment la maîtrise parisienne : 51% de possession, six tirs cadrés contre zéro pour les Monégasques, et 21 duels gagnés contre 12. Monaco n'a pas tenté le moindre tir cadré lors de cette première période.

- Avant-match : Lyon - Angers, un test de vérité pour les Lyonnais

Avant de recevoir Angers, Lyon occupe la 5e place avec 14 points, une position qu'il doit impérativement confirmer face à une équipe en délicatesse. En face, Angers pointe à la 15e place avec seulement 8 points et doit réagir pour sortir de la zone dangereuse. Paulo Fonseca aligne ses hommes en 4-3-2-1, tandis que S. Gilli opte pour un système en 5-1-2-2 côté angevin. Les absences se multiplient dans les deux effectifs, de Nuamah à Belkebla, ajoutant une pression supplémentaire sur cette rencontre de la 9e journée au Groupama Stadium.

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