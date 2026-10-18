Classement de la Ligue 1 : Lyon - Nice en direct, scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Lyon - Nice en direct, scores et résultats Clap de fin pour la 7e journée de Ligue 1 avec Lyon qui reçoit Nice ce dimanche soir.

Déjà la fin de la 7e journée de Ligue 1 ce dimanche. Après son match de Ligue Europa cette semaine au Vélodrome face à l'Olympiakos, l'OM voulait enchaîner en championnat après son succès difficile sur la pelouse de Troyes la semaine dernière face à Angers pour un deuxième déplacement consécutif. Assez loin des places européennes et même sous la menace des places de relégation, Marseille et Bruno Genesio restent toujours dans un état d'urgence. La journée va se conclure avec un choc attendu entre deux candidats pour l'Europe, Lyon face à Nice.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Lyon - Nice en cours : Wahi lance le bal, Lyon renverse la vapeur avant la pause

Tout s'est emballé à la 18e minute : Evann Wahi surgit et fait trembler les filets pour Nice, qui prend l'avantage au Groupama Stadium. Mais Lyon refuse de sombrer. Pavel Šulc égalise à la 32e minute, puis Tanner Tessmann frappe fort six minutes plus tard pour offrir l'avantage aux Lyonnais. À la mi-temps, Lyon mène donc 2-1 face à Nice, dans un match déjà électrique où chaque frappe a fait basculer le scénario.

- Avant-match : Lyon reçoit Nice au Groupama Stadium pour un duel incertain

Au Groupama Stadium de Décines-Charpieu, Lyon et Nice s'affrontent ce dimanche 18 octobre à 20h45 pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, sous l'arbitrage de François Letexier. Sixième avec 11 points, Lyon alignera Fonseca dans un 4-3-3 privé de plusieurs éléments comme Ernest Nuamah ou Loïs Openda. En face, Nice, 13e avec 8 points, évoluera en 3-4-2-1 sous les ordres d'O. Pantaloni, également touché par les absences, notamment Jonathan Clauss. Rien n'est joué d'avance entre ces deux formations aux ambitions différentes mais au classement serré.

- Lorient - Monaco : les Merlus grimpent, Monaco stagne au classement

Lorient s'est imposé 1-0 face à Monaco au Stade du Moustoir. Grâce à ce succès, les Merlus remontent à la 7e place avec 11 points, se rapprochant du milieu de tableau et des places européennes. Monaco, de son côté, reste 4e avec 14 points, une position qui maintient le club dans le haut du classement mais sans progression après cette défaite. Pour les Monégasques, l'objectif podium s'éloigne légèrement, tandis que Lorient confirme sa dynamique positive dans la course aux places qualificatives.

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