Classement de la Ligue 1 : c'est le bazar ! Le programme d'une 8e journée perturbée par les manifestations et émeutes

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : c'est le bazar ! Le programme d'une 8e journée perturbée par les manifestations et émeutes La 8e journée de Ligue 1 s'annonce difficile en raison des manifestations et émeutes.

A quoi va ressembler cette 8e journée de Ligue 1 ? Il est difficile de le dire en raison du contexte actuel en France et des risques liés aux manifestations et émeutes qui émaillent la France depuis plusieurs jours. La rencontre entre Lens et Troyes a d'ailleurs été décalé à dimanche, des incertitudes existaient également sur le match du PSG face à Lyon et l'OM face au Havre. C'est finalement acté, le match se disputera en pleine cérémonie du Ballon d'or lundi soir.

La LFP devrait trouver une autre affiche pour occuper la case du dimanche soir à 20h45, cruciale pour la chaîne Ligue 1+. Le match OM-Le Havre, initialement programmé à 17h15 dimanche, est évoqué comme une option possible. Un tel changement nécessiterait toutefois l'accord des deux clubs concernés.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Lyon - Nice : Nice stagne, Lyon s'empare de la tête

Battu 2-1 par Lyon, Nice reste scotché à la 13e place avec 8 points, une position qui n'évolue pas malgré le suspense entretenu jusqu'au bout, Wahi ayant cru égaliser avant l'intervention de la VAR. En face, Lyon profite pleinement de ce succès pour grimper à la 1re place du classement avec 14 points. Un écart qui se creuse désormais entre les deux équipes après cette septième journée de Ligue 1.

- Lyon domine Nice 2-1 au Groupama Stadium

2-1. Lyon s'impose face à Nice au terme d'un match mouvementé. Les Niçois avaient pourtant ouvert le score par Elye Wahi (18e), avant que Pavel Šulc (32e) puis Tanner Tessmann (36e) ne renversent la situation juste avant la pause. En seconde période, les Lyonnais ont terminé à dix après l'expulsion de Kélian Nakamura (70e). Nice a cru arracher l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un nouveau but de Wahi (90e+2), mais celui-ci a été refusé après recours à la VAR.

- Lyon - Nice en cours : Wahi lance le bal, Lyon renverse la vapeur avant la pause

Tout s'est emballé à la 18e minute : Evann Wahi surgit et fait trembler les filets pour Nice, qui prend l'avantage au Groupama Stadium. Mais Lyon refuse de sombrer. Pavel Šulc égalise à la 32e minute, puis Tanner Tessmann frappe fort six minutes plus tard pour offrir l'avantage aux Lyonnais. À la mi-temps, Lyon mène donc 2-1 face à Nice, dans un match déjà électrique où chaque frappe a fait basculer le scénario.

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