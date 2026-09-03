Classement de la Ligue 1 : quel nouveau leader ? Résultats et calendrier

Mi-temps au Stadium : Toulouse, mal classé avant cette rencontre, domine largement les débats sans parvenir à trouver la faille. Les Toulousains ont multiplié les tentatives, avec 14 tirs dont 7 cadrés, mais butent sur un Özer des grands jours, auteur de plusieurs parades décisives face à Hidalgo et Casseres. Lille, pourtant en position de force au classement, peine à ressortir proprement le ballon et n'a inquiété Restes qu'à une reprise, sur une tentative de Sahraoui contrée en corner. Une main de Ngoy a été examinée par la VAR sans donner de penalty. Le score reste donc nul et vierge à la pause, 0-0.

Avant ce choc de la 3e journée de Ligue 1, Lille se présente en position de leader du duel, 3e avec 4 points, après un succès à Angers (2-0) puis un match nul frustrant (2-2) qui n'entache pas la satisfaction de Davide Ancelotti, à cinq jours de son entrée en Ligue des champions. En face, Toulouse, 16e avec seulement 1 point, cherche à se relancer après une défaite contre Lyon (0-2) et un nul à Brest (2-2), sous la houlette de son nouvel entraîneur Jens Berthel Askou. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec Mbappé et Giroud en pointe pour le LOSC, Hidalgo et Russell-Rowe côté toulousain.

Lors du match de Ligue 1 perdu à Monaco, l'OM a dû composer avec plusieurs pépins physiques. Geoffrey Kondogbia est sorti pour une blessure musculaire, tandis que Tochukwu Nnadi souffre d'une torsion au genou après un duel. Angel Gomes a lui été affecté par des crampes, alors que la sortie d'Abdelli relevait d'un choix tactique et non d'une sanction, précise Genesio.

09:42 - Genesio détaille pourquoi des départs à l'OM pourraient précéder d'éventuelles arrivées Le coach marseillais estime qu'il faudrait que trois ou quatre joueurs quittent le club pour espérer voir arriver une ou deux recrues. Il rappelle que l'OM doit gérer trois compétitions cette saison, Ligue 1, Coupe de France et Ligue Europa, ce qui nécessite un effectif conséquent. Mais il reconnaît que lorsque les renforts ne sont pas possibles, il faut s'adapter sans tourner en rond sur des suppositions.

09:01 - Bruno Genesio n'attend aucune recrue à l'OM À quarante-huit heures de la fermeture du mercato, le technicien marseillais de Ligue 1 affirme qu'aucune arrivée n'est prévue à l'OM. Il dit être en contact permanent avec le directeur sportif Greg Lorenzi et le président Stéphane Richard pour suivre l'évolution de la situation. Genesio assure qu'il devra s'adapter si la direction lui confirme qu'aucun renfort n'est possible.

08:43 - L'OM s'incline à Monaco et Genesio appelle à prendre du recul Battu 2-0 à Monaco dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille sort d'un match que son entraîneur Bruno Genesio juge pourtant équilibré sur le plan statistique. Selon lui, la différence s'est jouée dans la capacité de Monaco à concrétiser ses temps forts, contrairement à ses joueurs. Il salue néanmoins l'engagement de son équipe, allée selon lui "au bout d'elle-même".

00:05 - Monaco - Marseille : l'OM chute et reste scotché à 3 points Au terme de cette deuxième journée de Ligue 1, Monaco s'est imposé face à Marseille sur le score de 2-0 au stade Louis-II, infligeant à l'OM un revers qui le maintient scotché à 3 points au classement, une position délicate pour un club habitué à évoluer dans le haut du tableau. Sur l'ensemble de la rencontre, les Marseillais ont pourtant dominé la possession (65 %) et le nombre de tirs (11 contre 6), sans parvenir à concrétiser leur domination stérile. Monaco, plus efficace avec trois grosses occasions créées contre une seule pour l'OM, conforte ainsi son début de saison parfait et laisse Marseille en délicate posture avant la suite du championnat.

22:45 - Monaco prend la tête de la Ligue 1 en battant l'OM (2-0) Avec cette victoire, l'AS Monaco s'installe seule en tête du championnat, seul club à avoir remporté ses deux premières rencontres. Face à Marseille, les Monégasques se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Paris Brunner, auteur d'une tête à la 13e minute puis d'une percée individuelle conclue d'un plat du pied à la 54e. Denis Zakaria et Lamine Camara ont été avertis en première période, tout comme Lukas Hradecky et Flavio Nazinho après la pause. Marseille a par ailleurs perdu sur blessure Geoffrey Kondogbia, Tiago Nnadi et Angel Gomes au cours de la rencontre.

21:40 - Monaco domine l'OM à la pause et prend provisoirement la tête de la Ligue 1 Monaco mène à la pause. Grâce à une tête de Paris Brunner à la 13e minute, sur un centre d'Aleksandr Golovin, l'AS Monaco devance l'OM (1-0) au stade Louis-II et occupe provisoirement la tête du championnat. Les Marseillais, plus souvent en possession (58%), ont réclamé en vain un penalty après une intervention de Sané sur Harit. Lamine Camara et Denis Zakaria ont écopé d'un carton jaune (43e). Sur le plan statistique, l'OM totalise huit tirs contre cinq pour Monaco, mais les Monégasques restent plus tranchants avec une grosse occasion créée, contre aucune pour les visiteurs.

20:45 - Monaco - Marseille : place de leader à prendre au sommet de la Ligue 1 Coup d'envoi imminent au Stade Louis-II. Ce choc de deuxième journée n'est pas anodin : le vainqueur prendra la tête du championnat après deux matches. Monaco arrive sur la dynamique de sa victoire au Havre (1-0) et de sa qualification en Ligue Europa Conférence contre le Gornik Zabrze, mais Filipe Luis doit composer sans Balogun, Ansu Fati, Diop, Minamino et Salisu, tandis qu'Abline fait son retour. En face, l'OM, large vainqueur de Strasbourg (4-0), se présente sans Balerdi ni Paixao. Bruno Genesio redoute particulièrement le milieu monégasque Camara-Zakaria-Golovin, alors que les Marseillais n'ont plus gagné à Louis-II depuis 2022.

15:05 - En Ligue 1, les joueurs marseillais porteront un patch symbolique à Monaco Pour marquer le coup malgré l'absence forcée de leurs supporters en tribunes dimanche, les joueurs de l'Olympique de Marseille porteront le patch « Comme un seul OM » sur leur maillot lors du déplacement à Monaco. Ce symbole a déjà été utilisé lors de précédents déplacements où les supporters marseillais avaient été interdits d'accès. Le match, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1, se jouera dimanche à 20h45 au stade Louis-II.

13:00 - L'OM dénonce une interdiction "disproportionnée" avant son déplacement en Ligue 1 à Monaco Quelques jours avant la deuxième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a vivement contesté la décision des autorités monégasques d'interdire à ses supporters tout déplacement à Monaco. Le club affirme regretter profondément cette mesure qui prive ses fidèles de leur premier déplacement de la saison. Il juge la sanction "particulièrement disproportionnée" au regard des précédentes confrontations entre les deux équipes.

00:05 - Lyon - Le Havre : occasions et tension dans le temps additionnel Aussi audacieux l'un que l'autre jusqu'au bout, Lyon et Le Havre ont continué de se livrer pleinement dans le temps additionnel de leur rencontre de Ligue 1, achevée sur le score de 1-1. Après l'égalisation d'Openda, les Lyonnais ont cherché la victoire : Fofana, lancé par Openda sur un contre, a manqué le cadre depuis l'axe, tandis que Sulc a buté sur les gants de Mpasi. Sur un coup franc obtenu à 25 mètres, l'OL a tenté sa dernière carte sans succès. Côté havrais, Fodé Doucouré a écopé d'un carton jaune pour un tirage de maillot, dans une fin de match disputée jusqu'au bout.

22:45 - Lyon et Le Havre se neutralisent (1-1) Score final : 1-1. Muets à la pause, Lyon et Le Havre ont accéléré en seconde période. Samatta a débloqué la situation pour les Havrais (74e), avant qu'Openda ne réponde pour l'OL sur corner (87e), profitant d'une déviation d'Athekame et d'une sortie manquée de Mpasi. Dans le temps additionnel, Nakamura a cru offrir la victoire aux visiteurs, mais son but a été annulé pour une main au départ de l'action, validée après recours à la VAR. Statistiquement équilibré (9 tirs pour l'OL, 10 pour Le Havre), ce match nul récompense deux équipes aussi entreprenantes l'une que l'autre jusqu'au bout.

21:40 - Lyon et Le Havre à la pause : le suspense reste entier Aussi entreprenants l'un que l'autre, Lyonnais et Havrais n'ont pas réussi à se départager en première période. À la pause, le tableau d'affichage reste vierge, 0-0. Les Gones ont buté sur le poteau par l'intermédiaire de Tolisso, tandis que Ndiaye a manqué de peu d'ouvrir le score pour Le Havre, sa frappe étant repoussée par Greif. Statistiquement, l'OL compte deux tirs, dont un cadré, contre trois pour les Havrais, deux cadrés : un rapport de force équilibré. Dans les tribunes, Maxime Gonalons et Jean-Michel Aulas suivent un duel encore totalement ouvert, où rien n'est joué.

20:45 - Avant-match : Lyon et Le Havre, deux trajectoires opposées avant leur duel D'un côté, Lyon, solide leader provisoire avec 3 points après son succès à Toulouse (2-0) ; de l'autre, Le Havre, encore à 0 point après sa défaite face à Monaco (0-1). Ce contraste donne tout son sel à cette 2e journée de Ligue 1. Les Lyonnais, quatre jours après leur élimination en barrages de Ligue des champions face au Fenerbahçe, visent un début de saison parfait, une performance inédite depuis 2016-2017 puis 2017-2018. Face à eux, des Havrais privés de repères à l'extérieur, qui devront s'appuyer sur leur solidité pour espérer créer la surprise au Groupama Stadium et repartir avec leurs premiers points de la saison.

16:17 - Rennes envisage de saisir le CNOSF Le Stade Rennais F.C. n'a pas digéré la décision de la commission des compétitions de la LFP qui inverse la rencontre face au PSG comptant pour la 23e journée. Le club breton annonce dans un communiqué qu'il envisage de saisir la Conférence des Conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français pour faire valoir ses droits. Il attend désormais la décision complète et ses motivations avant d'agir.

14:17 - Monaco en Conference League complique le calendrier de Ligue 1 Avec quatre clubs engagés en compétitions européennes le jeudi, la qualification de l'AS Monaco en Conference League pose un véritable défi d'organisation aux programmateurs de la Ligue 1. Ces derniers doivent jongler pour caser l'ensemble des rencontres du week-end sans surcharger le calendrier.

12:17 - Droits TV : Oughourlian favorable à un nouvel appel d'offres Interrogé lors du tirage au sort de la Ligue des champions, le président du RC Lens Joseph Oughourlian s'est exprimé sur le possible appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1, prochainement lancé par la LFP. Selon lui, cette démarche ne présente aucun risque et mérite d'être tentée.

10:16 - Le reste du programme de la 2e journée de Ligue 1 Samedi, Strasbourg reçoit Lens à 17h15 avant quatre rencontres à 20h45 : Auxerre-Angers, Brest-Toulouse, Lyon-Le Havre et Lorient-Troyes. Dimanche, trois matchs sont au programme, dont la clôture entre l'AS Monaco et l'OM, leader du championnat, à 20h45.

08:14 - Le PSG gagne son bras de fer mais paie l'addition La commission des compétitions de la LFP a validé la demande du PSG : le match retour face à Rennes se jouera bien au Parc des Princes lors de la 23e journée. Cette décision fait suite au premier match, délocalisé à Roazhon Park en raison d'une pelouse impraticable à Paris. En contrepartie, le club parisien devra régler une amende de 150 000 euros pour n'avoir pas respecté ses obligations de praticabilité du terrain et de stade de repli.

00:26 - En Ligue 1, Vitinha et Marquinhos sauvent le PSG dans un enchaînement fou face à Lille Rythme haletant à Lille où le PSG a frôlé la correctionnelle ce vendredi soir. Menés 2 à 0 comme à Rennes la semaine dernière, avec un deuxième but inscrit par Bakwa à la 84e minute, les Parisiens ont été sauvés par un enchaînement spectaculaire entre Vitinha et Marquinhos auteurs d'un but chacun dans les arrêts de jeu. Cette séquence a permis aux hommes de Luis Enrique de sauver de nouveau leur peau in extremis lors de cette 2e journée (2 - 2). Au classement de la Ligue 1, Lille est provisoirement premier avec 4 points tandis que Paris est virtuellement 6e avec 2 points. .

21:40 - Lille mène contre le PSG à la mi-temps grâce à un but d'Haraldsson Au stade Pierre-Mauroy, le LOSC domine le Paris Saint-Germain (1-0) à la mi-temps de ce choc d'ouverture de la 2e journée de Ligue 1, une rencontre à forte valeur symbolique dans la lutte pour les places qualificatives européennes dès ce début de saison. Hákon Haraldsson a fait la différence à la 21e minute, reprenant d'une frappe enroulée une passe décisive d'Olivier Giroud pour tromper Matvey Safonov. Les Dogues, portés par un excellent Benjamin André au milieu de terrain, confirment leur solidité et grignotent des points précieux face au champion en titre, dont la défense a encaissé au moins un but lors de chacun de ses sept derniers matches.

20:30 - Le PSG privé de plusieurs cadres à Lille Pour affronter Lille en ouverture de la 2e journée, Luis Enrique devra composer sans Ousmane Dembélé, laissé au repos jusqu'à lundi. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, tous deux en instance de départ, ne feront pas non plus le déplacement. Tous les autres joueurs du groupe parisien sont en revanche disponibles pour ce rendez-vous à 20h45.

20:15 - Un toit fermé pour Lille - PSG à cause des intempéries Les orages et fortes pluies qui traversent actuellement la région lilloise ont conduit les organisateurs à fermer complètement le toit du stade Pierre Mauroy. Le choc entre le LOSC et le PSG, prévu ce vendredi à 20h45, se disputera donc à l'abri des intempéries.

09:07 - Luis Enrique dur avec Dembélé Sorti à la mi temps du match face à Rennes, Luis Enrique a recadré son Ballon d'or. "C'et le football. Le football, c'est comme ça. Le Paris Saint-Germain n'a rien gagné, rien. Si tu penses à ce que tu as gagné, tu ne vas rien gagner ! Il n'y a pas de crédit. Tu dois montrer chaque jour, chaque match, chaque entraînement, que tu es prêt. Sinon c'est facile de se reposer et glisser. Je ne suis pas né de cette manière. On cherche à gagner tout le temps et pour gagner de tout le temps, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est clair ? "

23/08/26 - 22:39 - Le PSG assure l'essentiel (2-2) C'est terminé au Roazhon Park ! Menés 2-0, les Parisiens repartent de la Bretagne avec le point du match nul grâce à un doublé de Ferran Torres (2-2). Le PSG débute la défense de son titre par un match nul.

23/08/26 - 22:26 - Torres s'offre un doublé ! (2-2, 83e) Fabian Ruiz et Ferran Torres, bis repetita ! Sur le côté gauche, le milieu adresse un caviar pour son compatriote qui décroise une tête imparable ! Quelle action du duo espagnol !

23/08/26 - 22:16 - Torres relance le PSG (2-1, 74e) La connexion espagnole relance le Paris Saint-Germain ! Dans l'entrejeu, Fabian Ruiz lève la tête et aperçoit l'appel de Ferran Torres qui trompe Brice Samba d'une frappe entre les jambes. Ce choc n'est pas fini !