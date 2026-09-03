Classement de la Ligue 1 : quel nouveau leader ? Résultats et calendrier

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : quel nouveau leader ? Résultats et calendrier LIGUE 1. Début de la 3e journée de championnat dès ce jeudi 3 septembre, suivez l'évolution du classement en direct.

Déjà l'heure de la 3e journée de Ligue 1 ce jeudi 3 septembre avec une rencontre entre Toulouse et Lille. Pourquoi la journée débute à cette date ? La Ligue de football professionnelle (LFP) a pris cette décision mi-août pour éviter une surcharge du calendrier pour le diffuseur Ligue 1 +. Cette décision a été prise pour anticiper une possible qualification de l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions. Si l’OL avait éliminé Fenerbahçe (1-1, 1-2), les Gones auraient joué la première journée de phase de ligue, mardi 8 septembre tout comme le Losc. Avec la programmation du PSG le mercredi suivant et celle de Lens le jeudi par l’UEFA, Ligue 1 + s’était donc adapté pour la 3e journée de Ligue 1. 

La rencontre entre l’OL et Auxerre a été fixée au vendredi 4 septembre à 19h. Elle sera suivie à 21h05 par l’affiche entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. La journée débutera dès le jeudi avec Toulouse-Lille à 20h45. Le samedi, Lens recevra Lorient à 17h15, avant Le Havre-Brest et Nice-Le Mans à 20h45. Strasbourg se déplacera à Troyes dimanche à 15h, puis Rennes se rendra à Angers à 17h15. Cette troisième journée se terminera par la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC, programmée dimanche à 20h45.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Toulouse - Lille en direct : 0-0 à la pause, le LOSC accroché

Mi-temps au Stadium : Toulouse, mal classé avant cette rencontre, domine largement les débats sans parvenir à trouver la faille. Les Toulousains ont multiplié les tentatives, avec 14 tirs dont 7 cadrés, mais butent sur un Özer des grands jours, auteur de plusieurs parades décisives face à Hidalgo et Casseres. Lille, pourtant en position de force au classement, peine à ressortir proprement le ballon et n'a inquiété Restes qu'à une reprise, sur une tentative de Sahraoui contrée en corner. Une main de Ngoy a été examinée par la VAR sans donner de penalty. Le score reste donc nul et vierge à la pause, 0-0.

- Avant-match : Toulouse - Lille, le LOSC en position de force au classement

Avant ce choc de la 3e journée de Ligue 1, Lille se présente en position de leader du duel, 3e avec 4 points, après un succès à Angers (2-0) puis un match nul frustrant (2-2) qui n'entache pas la satisfaction de Davide Ancelotti, à cinq jours de son entrée en Ligue des champions. En face, Toulouse, 16e avec seulement 1 point, cherche à se relancer après une défaite contre Lyon (0-2) et un nul à Brest (2-2), sous la houlette de son nouvel entraîneur Jens Berthel Askou. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec Mbappé et Giroud en pointe pour le LOSC, Hidalgo et Russell-Rowe côté toulousain.

- Plusieurs blessures perturbent l'effectif de l'OM après le revers à Monaco

Lors du match de Ligue 1 perdu à Monaco, l'OM a dû composer avec plusieurs pépins physiques. Geoffrey Kondogbia est sorti pour une blessure musculaire, tandis que Tochukwu Nnadi souffre d'une torsion au genou après un duel. Angel Gomes a lui été affecté par des crampes, alors que la sortie d'Abdelli relevait d'un choix tactique et non d'une sanction, précise Genesio.

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