Classement de la Ligue 1 : des gros changements, résultats, scores et calendrier

Large favori sur le papier, Lyon confirme sa suprématie face à une AJA auxerroise emmenée par Will Still, dominée dans le jeu mais pas totalement décrochée au tableau d'affichage. Les Lyonnais ont fait la différence en quelques minutes : Felix Bacher a ouvert le score à la 28e sur corner, avant qu'Athekame ne double la mise à la 31e d'un tir croisé. Auxerre a réagi par Cameron Archer, auteur d'un but à la 42e qui relance le suspense. Juste avant la pause, Diop a évité le pire en repoussant sur sa barre une frappe d'Openda. Score à la mi-temps : 2-1 pour Lyon.

Coup d'envoi imminent au Groupama Stadium. Quatrième avec 4 points après deux journées, Lyon reçoit une AJA toujours à zéro point et lanterne rouge du championnat. Les Lyonnais, tenus en échec par Le Havre après leur succès à Toulouse, cherchent à se reprendre devant leur public. En face, Auxerre reste sur deux revers, à Lens (2-5) puis à domicile contre Angers (1-3), et devra faire au moins aussi bien que face au Havre pour espérer créer la surprise. Fonseca aligne un 4-2-3-1 privé de Duranville et Nakamura, tandis que Will Still compose sans plusieurs éléments, entre blessures et retours de reprise. Le suspense reste entier avant le coup d'envoi.

Bryan Okoh, l'un des huit défenseurs centraux du club, souffre d'une grave blessure au genou qui l'écarte des terrains jusqu'à la fin de l'année. Cette indisponibilité complique encore davantage les choix de Will Still pour stabiliser sa charnière centrale avant le match à Lyon.

18:02 - Huit défenseurs centraux, un embouteillage à gérer Auxerre aligne pas moins de huit défenseurs centraux dans son effectif : Okoh, Sierralta, Diomandé, Akpa, Siwe, Makosso, Legros et désormais Tuanzebe. Will Still reconnaît qu'il reste "des marchés ouverts" pour en faire partir un ou deux, en priorité Francisco Sierralta, afin de clarifier la hiérarchie.

17:33 - Diop, un pari risqué dans les buts Recruté pour 2 millions d'euros et quatre ans en provenance de Grenoble (Ligue 2), le gardien mauritanien Mamadou Diop, 26 ans et huit sélections, découvre la Ligue 1. Sa capacité à s'adapter rapidement à ce niveau interroge, dans un contexte où l'AJA cherche à stabiliser son secteur défensif.

17:03 - Des départs qui pèsent sur l'équilibre Still explique les difficultés actuelles par plusieurs départs importants dans "la colonne vertébrale" de l'équipe : le gardien Donovan Léon, le milieu Elisha Owusu et l'attaquant Lassine Sinayoko. Ce dernier apportait non seulement des buts décisifs mais aussi un travail de harcèlement jugé précieux. Reconstruire cette "maturité perdue" est désormais la priorité du coach.

16:08 - Will Still pointe la naïveté défensive L'entraîneur anglo-belge dresse un constat sévère sur son équipe, jugée "trop gentille et naïve sur des moments importants". Il cite notamment un manque d'attention sur les phases arrêtées lors de la défaite contre Angers, à l'origine de deux buts. Still assure vouloir corriger le tir par le travail répété et l'usage de la vidéo.

15:29 - Auxerre, pire défense de L1 L'AJ Auxerre a encaissé huit buts lors de ses deux premiers matches de Ligue 1, un total inédit depuis Reims en 2022. Défaits à Lens (2-5) puis à domicile contre Angers (1-3), les Auxerrois restent la seule équipe du championnat sans le moindre point. Ce vendredi, ils se déplacent à Lyon avec l'obligation de redresser la barre défensivement.

09:03 - Même constat pour Benjamin André après le succès en Ligue 1 "Il n’y a que les 3 points à retenir ce soir. Nous avons été mauvais, voire très mauvais et en face, ils étaient très bons. On s’est trompé sur beaucoup de choses dans le pressing, l’intensité, avec le ballon. C’est rare de tout faire à l’envers, mais ce soir, évidemment qu’on est très heureux de prendre les trois points à la fin. Il faudra s’en souvenir. Ca arrive en début de saison. Il faudra bien analyser ce match"

08:32 - Une sensation négative pour Ancelotti "La sensation est négative même si le résultat est positif, Il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas bien fait. On ne s’est pas senti pas très bien dans le vestiaire, on n’a pas la sensation d’avoir gagné le match, mais on doit prendre cette victoire. On est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs, on a eu de la chance, la semaine dernière contre paris, on n’en a pas eu. C’est comme ça le football. Réussir à prendre les 3 points dans ce genre de match, c’est important. A la fin du championnat, on aura oublié de la façon dont on a gagné ce match. Mais moi, ce soir, je ne l’oublie pas."

08:00 - Le portier de Lille pas content "Je suis très content du match. Les 3 points sont importants. On a eu besoin de faire le dos rond, et moi de faire les arrêts qu’il fallait, a-t-il simplement réagi sur Ligue 1+, reconnaissant aussi que son équipe avait globalement manqué son match. Davide Ancelotti n’était pas content par rapport à notre prestation, même si la victoire est importante. Tout le monde était d’accord avec lui et on en discutera durant la semaine."

00:05 - Toulouse - Lille : le LOSC s'envole, le TFC sombre au fond du classement Lille caracole désormais en tête de la Ligue 1, fort de 7 points et d'un statut d'équipe increvable. Ce succès 0-1 arraché sur la pelouse toulousaine confirme cette dynamique impressionnante pour les Dogues. À l'opposé, c'est le vertige pour Toulouse : scotché à seulement 1 point, le promu reste englué à la 16e place, dans une zone rouge qui inquiète déjà. Malgré une prestation pleine de générosité, les Toulousains n'ont rien à montrer au tableau des points, et l'écart avec le sommet devient vertigineux. La menace de la relégation plane, encore lointaine mais bien réelle.

22:45 - Toulouse - Lille : Lille tient bon, le TFC toujours bloqué à 1 point D'un côté un promu affamé, dominateur mais stérile ; de l'autre un LOSC solide qui sait plier sans rompre. Toulouse a monopolisé le ballon, multiplié les occasions (24 tirs, 10 cadrés) mais s'est heurté à un Özer héroïque. Ouvert par Hidalgo dès la 20e minute, le match a basculé à la 73e sur un but de la tête d'Ueda, entré en cours de match, pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Malgré les efforts toulousains jusqu'au bout, notamment via Tengstedt et Jörgensen, Lille a tenu son avantage. Score final : 0-1 pour les Dogues, décidément increvables cette saison.

21:40 - Toulouse - Lille en direct : 0-0 à la pause, le LOSC accroché Mi-temps au Stadium : Toulouse, mal classé avant cette rencontre, domine largement les débats sans parvenir à trouver la faille. Les Toulousains ont multiplié les tentatives, avec 14 tirs dont 7 cadrés, mais butent sur un Özer des grands jours, auteur de plusieurs parades décisives face à Hidalgo et Casseres. Lille, pourtant en position de force au classement, peine à ressortir proprement le ballon et n'a inquiété Restes qu'à une reprise, sur une tentative de Sahraoui contrée en corner. Une main de Ngoy a été examinée par la VAR sans donner de penalty. Le score reste donc nul et vierge à la pause, 0-0.

20:45 - Avant-match : Toulouse - Lille, le LOSC en position de force au classement Avant ce choc de la 3e journée de Ligue 1, Lille se présente en position de leader du duel, 3e avec 4 points, après un succès à Angers (2-0) puis un match nul frustrant (2-2) qui n'entache pas la satisfaction de Davide Ancelotti, à cinq jours de son entrée en Ligue des champions. En face, Toulouse, 16e avec seulement 1 point, cherche à se relancer après une défaite contre Lyon (0-2) et un nul à Brest (2-2), sous la houlette de son nouvel entraîneur Jens Berthel Askou. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1, avec Mbappé et Giroud en pointe pour le LOSC, Hidalgo et Russell-Rowe côté toulousain.

10:02 - Plusieurs blessures perturbent l'effectif de l'OM après le revers à Monaco Lors du match de Ligue 1 perdu à Monaco, l'OM a dû composer avec plusieurs pépins physiques. Geoffrey Kondogbia est sorti pour une blessure musculaire, tandis que Tochukwu Nnadi souffre d'une torsion au genou après un duel. Angel Gomes a lui été affecté par des crampes, alors que la sortie d'Abdelli relevait d'un choix tactique et non d'une sanction, précise Genesio.

09:42 - Genesio détaille pourquoi des départs à l'OM pourraient précéder d'éventuelles arrivées Le coach marseillais estime qu'il faudrait que trois ou quatre joueurs quittent le club pour espérer voir arriver une ou deux recrues. Il rappelle que l'OM doit gérer trois compétitions cette saison, Ligue 1, Coupe de France et Ligue Europa, ce qui nécessite un effectif conséquent. Mais il reconnaît que lorsque les renforts ne sont pas possibles, il faut s'adapter sans tourner en rond sur des suppositions.

09:01 - Bruno Genesio n'attend aucune recrue à l'OM À quarante-huit heures de la fermeture du mercato, le technicien marseillais de Ligue 1 affirme qu'aucune arrivée n'est prévue à l'OM. Il dit être en contact permanent avec le directeur sportif Greg Lorenzi et le président Stéphane Richard pour suivre l'évolution de la situation. Genesio assure qu'il devra s'adapter si la direction lui confirme qu'aucun renfort n'est possible.

08:43 - L'OM s'incline à Monaco et Genesio appelle à prendre du recul Battu 2-0 à Monaco dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille sort d'un match que son entraîneur Bruno Genesio juge pourtant équilibré sur le plan statistique. Selon lui, la différence s'est jouée dans la capacité de Monaco à concrétiser ses temps forts, contrairement à ses joueurs. Il salue néanmoins l'engagement de son équipe, allée selon lui "au bout d'elle-même".

00:05 - Monaco - Marseille : l'OM chute et reste scotché à 3 points Au terme de cette deuxième journée de Ligue 1, Monaco s'est imposé face à Marseille sur le score de 2-0 au stade Louis-II, infligeant à l'OM un revers qui le maintient scotché à 3 points au classement, une position délicate pour un club habitué à évoluer dans le haut du tableau. Sur l'ensemble de la rencontre, les Marseillais ont pourtant dominé la possession (65 %) et le nombre de tirs (11 contre 6), sans parvenir à concrétiser leur domination stérile. Monaco, plus efficace avec trois grosses occasions créées contre une seule pour l'OM, conforte ainsi son début de saison parfait et laisse Marseille en délicate posture avant la suite du championnat.

22:45 - Monaco prend la tête de la Ligue 1 en battant l'OM (2-0) Avec cette victoire, l'AS Monaco s'installe seule en tête du championnat, seul club à avoir remporté ses deux premières rencontres. Face à Marseille, les Monégasques se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Paris Brunner, auteur d'une tête à la 13e minute puis d'une percée individuelle conclue d'un plat du pied à la 54e. Denis Zakaria et Lamine Camara ont été avertis en première période, tout comme Lukas Hradecky et Flavio Nazinho après la pause. Marseille a par ailleurs perdu sur blessure Geoffrey Kondogbia, Tiago Nnadi et Angel Gomes au cours de la rencontre.

21:40 - Monaco domine l'OM à la pause et prend provisoirement la tête de la Ligue 1 Monaco mène à la pause. Grâce à une tête de Paris Brunner à la 13e minute, sur un centre d'Aleksandr Golovin, l'AS Monaco devance l'OM (1-0) au stade Louis-II et occupe provisoirement la tête du championnat. Les Marseillais, plus souvent en possession (58%), ont réclamé en vain un penalty après une intervention de Sané sur Harit. Lamine Camara et Denis Zakaria ont écopé d'un carton jaune (43e). Sur le plan statistique, l'OM totalise huit tirs contre cinq pour Monaco, mais les Monégasques restent plus tranchants avec une grosse occasion créée, contre aucune pour les visiteurs.

20:45 - Monaco - Marseille : place de leader à prendre au sommet de la Ligue 1 Coup d'envoi imminent au Stade Louis-II. Ce choc de deuxième journée n'est pas anodin : le vainqueur prendra la tête du championnat après deux matches. Monaco arrive sur la dynamique de sa victoire au Havre (1-0) et de sa qualification en Ligue Europa Conférence contre le Gornik Zabrze, mais Filipe Luis doit composer sans Balogun, Ansu Fati, Diop, Minamino et Salisu, tandis qu'Abline fait son retour. En face, l'OM, large vainqueur de Strasbourg (4-0), se présente sans Balerdi ni Paixao. Bruno Genesio redoute particulièrement le milieu monégasque Camara-Zakaria-Golovin, alors que les Marseillais n'ont plus gagné à Louis-II depuis 2022.

15:05 - En Ligue 1, les joueurs marseillais porteront un patch symbolique à Monaco Pour marquer le coup malgré l'absence forcée de leurs supporters en tribunes dimanche, les joueurs de l'Olympique de Marseille porteront le patch « Comme un seul OM » sur leur maillot lors du déplacement à Monaco. Ce symbole a déjà été utilisé lors de précédents déplacements où les supporters marseillais avaient été interdits d'accès. Le match, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1, se jouera dimanche à 20h45 au stade Louis-II.

13:00 - L'OM dénonce une interdiction "disproportionnée" avant son déplacement en Ligue 1 à Monaco Quelques jours avant la deuxième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a vivement contesté la décision des autorités monégasques d'interdire à ses supporters tout déplacement à Monaco. Le club affirme regretter profondément cette mesure qui prive ses fidèles de leur premier déplacement de la saison. Il juge la sanction "particulièrement disproportionnée" au regard des précédentes confrontations entre les deux équipes.

00:05 - Lyon - Le Havre : occasions et tension dans le temps additionnel Aussi audacieux l'un que l'autre jusqu'au bout, Lyon et Le Havre ont continué de se livrer pleinement dans le temps additionnel de leur rencontre de Ligue 1, achevée sur le score de 1-1. Après l'égalisation d'Openda, les Lyonnais ont cherché la victoire : Fofana, lancé par Openda sur un contre, a manqué le cadre depuis l'axe, tandis que Sulc a buté sur les gants de Mpasi. Sur un coup franc obtenu à 25 mètres, l'OL a tenté sa dernière carte sans succès. Côté havrais, Fodé Doucouré a écopé d'un carton jaune pour un tirage de maillot, dans une fin de match disputée jusqu'au bout.

22:45 - Lyon et Le Havre se neutralisent (1-1) Score final : 1-1. Muets à la pause, Lyon et Le Havre ont accéléré en seconde période. Samatta a débloqué la situation pour les Havrais (74e), avant qu'Openda ne réponde pour l'OL sur corner (87e), profitant d'une déviation d'Athekame et d'une sortie manquée de Mpasi. Dans le temps additionnel, Nakamura a cru offrir la victoire aux visiteurs, mais son but a été annulé pour une main au départ de l'action, validée après recours à la VAR. Statistiquement équilibré (9 tirs pour l'OL, 10 pour Le Havre), ce match nul récompense deux équipes aussi entreprenantes l'une que l'autre jusqu'au bout.

21:40 - Lyon et Le Havre à la pause : le suspense reste entier Aussi entreprenants l'un que l'autre, Lyonnais et Havrais n'ont pas réussi à se départager en première période. À la pause, le tableau d'affichage reste vierge, 0-0. Les Gones ont buté sur le poteau par l'intermédiaire de Tolisso, tandis que Ndiaye a manqué de peu d'ouvrir le score pour Le Havre, sa frappe étant repoussée par Greif. Statistiquement, l'OL compte deux tirs, dont un cadré, contre trois pour les Havrais, deux cadrés : un rapport de force équilibré. Dans les tribunes, Maxime Gonalons et Jean-Michel Aulas suivent un duel encore totalement ouvert, où rien n'est joué.

20:45 - Avant-match : Lyon et Le Havre, deux trajectoires opposées avant leur duel D'un côté, Lyon, solide leader provisoire avec 3 points après son succès à Toulouse (2-0) ; de l'autre, Le Havre, encore à 0 point après sa défaite face à Monaco (0-1). Ce contraste donne tout son sel à cette 2e journée de Ligue 1. Les Lyonnais, quatre jours après leur élimination en barrages de Ligue des champions face au Fenerbahçe, visent un début de saison parfait, une performance inédite depuis 2016-2017 puis 2017-2018. Face à eux, des Havrais privés de repères à l'extérieur, qui devront s'appuyer sur leur solidité pour espérer créer la surprise au Groupama Stadium et repartir avec leurs premiers points de la saison.