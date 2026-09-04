Classement de la Ligue 1 : des gros changements, résultats, scores et calendrier

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : des gros changements, résultats, scores et calendrier LIGUE 1. Suite de la 3e journée de championnat ce vendredi 4 septembre, suivez l'évolution du classement en direct.

La 3e journée du championnat de France a débuté ce jeudi 3 septembre avec la rencontre entre Lille et Toulouse et la victoire à l'arrache des Dogues qui a tout de même laissé un gout amer aux Lillois en raison de la prestation assez poussive. Mais pourquoi la journée a débuté à cette date ? La Ligue de football professionnelle (LFP) a pris cette décision mi-août pour éviter une surcharge du calendrier pour le diffuseur Ligue 1 +. Cette décision a été prise pour anticiper une possible qualification de l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions. Si l’OL avait éliminé Fenerbahçe (1-1, 1-2), les Gones auraient joué la première journée de phase de ligue, mardi 8 septembre tout comme le Losc. Avec la programmation du PSG le mercredi suivant et celle de Lens le jeudi par l’UEFA, Ligue 1 + s’était donc adapté pour la 3e journée de Ligue 1. 

La rencontre entre l’OL et Auxerre a été fixée au vendredi 4 septembre à 19h et doit permettre aux Gones de lancer enfin leur saison après un début difficile. Elle sera suivie à 21h05 par l’affiche entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco qui pourrait reprendre le fauteuil de leader. Ce samedi, Lens recevra Lorient à 17h15, avant Le Havre-Brest et Nice-Le Mans à 20h45. Strasbourg se déplacera à Troyes dimanche à 15h, puis Rennes se rendra à Angers à 17h15. Cette troisième journée se terminera par la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC, programmée dimanche à 20h45.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Lyon domine, Auxerre résiste : 2-1 à la pause au Groupama Stadium

Large favori sur le papier, Lyon confirme sa suprématie face à une AJA auxerroise emmenée par Will Still, dominée dans le jeu mais pas totalement décrochée au tableau d'affichage. Les Lyonnais ont fait la différence en quelques minutes : Felix Bacher a ouvert le score à la 28e sur corner, avant qu'Athekame ne double la mise à la 31e d'un tir croisé. Auxerre a réagi par Cameron Archer, auteur d'un but à la 42e qui relance le suspense. Juste avant la pause, Diop a évité le pire en repoussant sur sa barre une frappe d'Openda. Score à la mi-temps : 2-1 pour Lyon.

- Avant-match : Lyon veut se relancer face à une AJA en quête de premier point

Coup d'envoi imminent au Groupama Stadium. Quatrième avec 4 points après deux journées, Lyon reçoit une AJA toujours à zéro point et lanterne rouge du championnat. Les Lyonnais, tenus en échec par Le Havre après leur succès à Toulouse, cherchent à se reprendre devant leur public. En face, Auxerre reste sur deux revers, à Lens (2-5) puis à domicile contre Angers (1-3), et devra faire au moins aussi bien que face au Havre pour espérer créer la surprise. Fonseca aligne un 4-2-3-1 privé de Duranville et Nakamura, tandis que Will Still compose sans plusieurs éléments, entre blessures et retours de reprise. Le suspense reste entier avant le coup d'envoi.

- Okoh out jusqu'à la fin de l'année

Bryan Okoh, l'un des huit défenseurs centraux du club, souffre d'une grave blessure au genou qui l'écarte des terrains jusqu'à la fin de l'année. Cette indisponibilité complique encore davantage les choix de Will Still pour stabiliser sa charnière centrale avant le match à Lyon.

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