Classement de la Ligue 1 : l'évolution en direct avec Troyes - Marseille, scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : l'évolution en direct avec Troyes - Marseille, scores et résultats Fin de la journée de Ligue 1 ce dimanche avec le match de la peur entre Troyes et Marseille.

La 6e journée du championnat de France de Ligue 1 se termine ce dimanche avec un match de la peur entre Troyes et Marseille. Car oui, l'Olympique de Marseille, avant le coup d'envoi de cette journée, était 17e et reléguable et se trouve même derrière son adversaire du soir, promu cette saison en Ligue 1. C'est dire la crise que subit actuellement le Marseille de Bruno Genesio qui est dans l'obligation de prendre les trois points pour tenter de prendre un peu d'air au classement et de commencer une nouvelle dynamique. Ce ne sera pas facile à cause des nombreux absents du côté des Marseillais, mais une défaite supplémentaire pourrait provoquer une fronde encore plus sévère des supporters.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Troyes - Marseille : avant-match de la 6e journée de Ligue 1

Coup d'envoi imminent au Stade de l'Aube. Troyes reçoit Marseille ce dimanche 11 octobre à 20h45, dans une rencontre diffusée sur DAZN et Ligue 1+, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Promu cette saison, Troyes occupe la 16e place avec 4 points, juste devant Marseille, 17e avec 3 points. Les deux équipes cherchent donc à se relancer. Guillaume Paradis est désigné arbitre principal de cette affiche, assisté de Julien Aube et Nicolas Durand, avec Remi Landry comme quatrième arbitre.

- Nice a transformé la trêve de Ligue 1 en fenêtre d'opportunité

Le responsable de la préparation physique des Aiglons, Nicolas Dyon, a salué l'attitude de travail des joueurs pendant cette coupure inédite de la Ligue 1. Le staff niçois en a profité pour analyser les données des cinq premières journées et tester en salle de musculation les joueurs en retard de forme. Alidu Seidu, arrivé de Rennes le 18 septembre et qui n'a joué que 32 minutes cette saison, a ainsi pu peaufiner sa condition physique pour être disponible dès la reprise.

- En Ligue 1, Genesio recadre ceux qui le disent usé

Genesio a tenu à remettre les pendules à l'heure, deux jours avant un déplacement crucial en Ligue 1 à Troyes. L'entraîneur marseillais assure ne pas être usé ni déprimé après la défaite face au PSG (1-2), contrairement à ce que certains ont perçu. "J'étais en colère parce que j'avais l'impression qu'on était content de perdre 2-1 contre Paris", a-t-il expliqué, précisant que cette exigence de victoire l'a toujours animé, à Lille, à Rennes, à Lyon comme à Marseille. Il a également rejeté le terme "pleurnicher", qu'il juge infantilisant.

LIRE PLUS
Autour du même sujet

Football