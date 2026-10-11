Classement de la Ligue 1 : l'évolution en direct avec Troyes - Marseille, scores et résultats

Coup d'envoi imminent au Stade de l'Aube. Troyes reçoit Marseille ce dimanche 11 octobre à 20h45, dans une rencontre diffusée sur DAZN et Ligue 1+, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Promu cette saison, Troyes occupe la 16e place avec 4 points, juste devant Marseille, 17e avec 3 points. Les deux équipes cherchent donc à se relancer. Guillaume Paradis est désigné arbitre principal de cette affiche, assisté de Julien Aube et Nicolas Durand, avec Remi Landry comme quatrième arbitre.

Le responsable de la préparation physique des Aiglons, Nicolas Dyon, a salué l'attitude de travail des joueurs pendant cette coupure inédite de la Ligue 1. Le staff niçois en a profité pour analyser les données des cinq premières journées et tester en salle de musculation les joueurs en retard de forme. Alidu Seidu, arrivé de Rennes le 18 septembre et qui n'a joué que 32 minutes cette saison, a ainsi pu peaufiner sa condition physique pour être disponible dès la reprise.

Genesio a tenu à remettre les pendules à l'heure, deux jours avant un déplacement crucial en Ligue 1 à Troyes. L'entraîneur marseillais assure ne pas être usé ni déprimé après la défaite face au PSG (1-2), contrairement à ce que certains ont perçu. "J'étais en colère parce que j'avais l'impression qu'on était content de perdre 2-1 contre Paris", a-t-il expliqué, précisant que cette exigence de victoire l'a toujours animé, à Lille, à Rennes, à Lyon comme à Marseille. Il a également rejeté le terme "pleurnicher", qu'il juge infantilisant.

15:31 - Vision commune à l'OM pour sortir de la crise en Ligue 1 Pendant la trêve, Bruno Genesio a échangé avec le directeur sportif Grégory Lorenzi et le président Stéphane Richard pour évoquer l'avenir du club, alors que l'OM traverse une période difficile en Ligue 1. L'entraîneur affirme avoir été rassuré sur la vision à moyen terme de la nouvelle direction, évoquant des idées partagées pour sortir de cette situation compliquée. Il souligne que le travail ne se limite pas à la saison en cours mais s'inscrit aussi dans la durée.

13:00 - Blessures en série pour l'OM avant une échéance de Ligue 1 À l'approche de la reprise de la Ligue 1, Marseille doit composer avec plusieurs absences après la trêve internationale. Pierre-Emile Hojbjerg souffre d'une lésion et Derek Cornelius est également blessé, tandis qu'Amine Gouiri a été touché. Ces pépins physiques compliquent la préparation du déplacement à Troyes pour l'entraîneur Bruno Genesio.

11:42 - Un cycle décisif en Ligue 1 s'ouvre à Troyes pour l'OM L'Olympique de Marseille entame dimanche une série de cinq rencontres en quinze jours en Ligue 1, débutant par un déplacement chez le promu troyen pour la 6e journée. Bruno Genesio met en garde contre tout excès de confiance, rappelant que rien ne sera acquis même face à une équipe a priori abordable. Le technicien marseillais insiste sur l'importance de ce cycle de matchs dans la construction d'une dynamique positive.

10:30 - Dernier de Ligue 1 ou presque, l'OM reconnaît l'urgence Avec quatre défaites consécutives en Ligue 1, Marseille occupe la 17e place et Bruno Genesio n'a pas caché la gravité de la situation, parlant d'"urgence" en conférence de presse. Le coach olympien veut que son équipe retrouve de la sérénité sans se focaliser sur le classement, estimant que les résultats et l'ambiance suivront si l'essentiel est assuré. La trêve internationale a toutefois permis de travailler avec les joueurs restés à la Commanderie.

10/10/26 - 22:46 - Le PSG corrige Le Mans 3-1 au Parc des Princes PSG s'impose 3-1 face au Mans au Parc des Princes, au terme d'une rencontre à sens unique dans le jeu malgré une résistance manceau. Lucas Beraldo avait ouvert le score sur penalty dès la 19e minute. Louis Mafouta a égalisé à la 54e pour Le Mans, avant que Khvicha Kvaratskhelia (61e) puis Maghnes Akliouche (68e) ne redonnent l'avantage aux Parisiens. En fin de match, Désiré Doué a manqué un penalty, repoussé par Nicolas Kocik. Les Parisiens ont dominé avec 73% de possession.

10/10/26 - 22:45 - Monaco et Toulouse se neutralisent 2-2 dans un final à rebondissements 2-2, score final au Stade Louis-II, au terme d'un scénario renversant porté par quatre buteurs. Edan Diop avait lancé Monaco dès la 29e minute, avant que Matthis Abline ne creuse l'écart juste avant la pause. Mais Toulouse a refusé de sombrer : Casper Tengstedt a réduit l'écart sur penalty à la 48e, puis Sion Oppong a arraché l'égalisation à la 59e. Un partage des points haletant, où chaque réalisation a changé le visage de la rencontre.

10/10/26 - 21:42 - PSG mène Le Mans 1-0 à la pause au Parc des Princes Score inchangé à la mi-temps au Parc des Princes : le PSG mène 1-0 face au Mans. L'unique but de la première période a été inscrit par Lucas Beraldo, sur penalty, à la 20e minute, après recours à l'arbitrage vidéo. Les Parisiens, alignés en 4-3-3 face au 3-5-2 manceau, ont dominé les débats avec neuf tirs tentés contre trois pour Le Mans. Les visiteurs n'ont pas réussi à cadrer la moindre frappe durant cette première période. Mathieu Vernice dirige les débats.

10/10/26 - 21:42 - Monaco mène 2-0 face à Toulouse à la pause 2-0 pour Monaco à la mi-temps face à Toulouse au Stade Louis-II. Edan Diop a ouvert le score à la 29e minute sur une passe décisive d'Aleksandr Golovin, avant que Matthis Abline ne double la mise à la 38e, servi par Diop. Les Monégasques dominent les débats avec 54% de possession et neuf tirs tentés contre sept pour Toulouse, qui n'a cadré qu'une seule frappe. Les deux équipes évoluent en 4-2-3-1.

10/10/26 - 20:46 - Avant-match : le PSG accueille Le Mans au Parc des Princes Sixième du classement avec 8 points, le PSG accueille Le Mans, dixième avec 6 points, ce samedi 10 octobre au Parc des Princes, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Luis Enrique aligne un 4-3-3, tandis que Patrick Videira opte pour un système à trois défenseurs. L'arbitrage de la rencontre est confié à Mathieu Vernice. Les Parisiens chercheront à confirmer leur place dans le haut du tableau, quand Le Mans espère grappiller des points pour se rapprocher du milieu de tableau.

10/10/26 - 20:45 - Avant-match : Monaco reçoit Toulouse pour la 6e journée de Ligue 1 Au Stade Louis-II, Monaco accueille Toulouse ce samedi 10 octobre à 20h45, sous l'arbitrage de Ruddy Buquet, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Deuxième avec 13 points, Monaco voudra confirmer sa place dans le haut du tableau face à des Toulousains 14es avec seulement 5 points, en quête de points pour se relancer. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1. Monaco devra composer sans Mika Biereth, blessé au genou, et Folarin Balogun, touché à la cheville, tandis que Toulouse sera privé de Paris Brunner, suspendu.

10/10/26 - 20:36 - Lille enchaîne, Le Havre s'enfonce après la défaite au Decathlon Arena Troisième avec 3 points, Lille confirme sa bonne dynamique après son succès 1-0 face au Havre. Un résultat qui change peu la donne pour les Lillois, solidement installés dans le haut du tableau, mais qui pèse lourd pour les Havrais. Toujours à zéro point, Le Havre reste scotché à la 14e place, loin du wagon de tête et déjà dans la zone d'alerte. Pour Didier Digard, l'urgence est désormais de réagir vite avant que l'écart avec le reste du classement ne devienne préoccupant.

10/10/26 - 19:16 - Lille bat Le Havre grâce à l'unique but de Bakwa Un but a suffi : dès la 5e minute, Dilane Bakwa a trompé la vigilance havraise pour lancer Lille idéalement. Ce sera l'unique réalisation de la rencontre. Les Lillois ont ensuite dû composer avec la sortie sur blessure de Tiago Santos, remplacé par Maxima Goffi à la 22e minute. Le Havre, réduit à dix après le carton rouge d'Ayumu Seko à la 61e minute, n'est jamais parvenu à recoller au score malgré une possession supérieure. Au coup de sifflet final, Lille s'impose 1-0 au Decathlon Arena.

10/10/26 - 18:10 - Lille mène face au Havre grâce à Bakwa, blessure à la pause Dès la 5e minute, Dilane Bakwa a fait trembler les filets pour donner l'avantage à Lille face au Havre, auteur d'une ouverture du score rapide et précieuse. Après la demi-heure de jeu, Tiago Santos a dû céder sa place, touché, remplacé par M. Goffi, coup dur pour la défense lilloise. Malgré une possession dominée par les Havrais à la pause, Lille conserve son but d'avance et son avantage au tableau d'affichage à la mi-temps du Decathlon Arena.

10/10/26 - 17:16 - Avant-match : Lille reçoit Le Havre, duel à enjeux opposés D'un côté une équipe installée dans le haut du classement, de l'autre une formation en grande difficulté : Lille, quatrième avec 10 points, accueille Le Havre, lanterne rouge avec seulement 2 points. Pour les Havrais de Didier Digard, ce déplacement au Decathlon Arena représente une occasion de se relancer avant que l'écart ne se creuse davantage. Davide Ancelotti aligne un 4-2-3-1 avec Giroud en pointe, tandis que Le Havre se présente en 3-4-2-1. Coup d'envoi prévu à 17h15, sous l'arbitrage de Bastien Dechepy.

10/10/26 - 16:25 - Entre vacances et ateliers ludiques, les clubs de Ligue 1 ont varié les approches Les formations de Ligue 1 ont adopté des stratégies différentes pour gérer cette trêve à rallonge. Le Stade Rennais a laissé ses joueurs en vacances toute la première semaine, tandis que Lorient a opté pour deux longs week-ends de pause entrecoupés d'ateliers plus ludiques et moins rigoureux. Selon Pierre Bazin, cette organisation visait à limiter la latence au moment de la reprise du championnat.

10/10/26 - 15:15 - Le Paris FC privé de deux joueurs à Lorient Liam Rosenior devra se passer de Noah Sangui et Jonathan Ikoné, tous deux touchés à la cuisse, pour le déplacement à Lorient. Sangui, blessé depuis le début de saison, avait pourtant disputé un match amical contre le Red Star pendant la trêve. Le club parisien récupère en revanche Otavio et Emmanuel Mbemba, de retour dans le groupe.

10/10/26 - 14:27 - Le flou persiste sur l'avenir du stade du PSG Le club de la capitale n'a toujours pas arrêté sa décision concernant son futur stade. Les négociations se poursuivent entre le rachat du Parc des Princes et la construction d'une nouvelle enceinte à Poissy ou à Massy.

10/10/26 - 13:19 - Point médical rassurant au PSG avant Le Mans Les dix internationaux parisiens sont revenus sans blessure de leurs sélections respectives. Seuls Alessandro Longoni, qui travaille seul en salle, et Senny Mayulu, toujours en soins, restent indisponibles. Dembélé et Nuno Mendes, eux, sont simplement au repos avant de reprendre l'entraînement ce week-end.

10/10/26 - 12:26 - Une trêve internationale particulièrement longue Luis Enrique est revenu sur la spécificité de cette coupure internationale, plus longue que d'habitude. "Cela a été une trêve différente parce que très longue", a-t-il expliqué, évoquant une reprise plus compliquée pour son groupe après trois semaines sans jouer ensemble.

10/10/26 - 11:40 - Kvaratskhelia, la méforme sans inquiétude Moins tranchant avec la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia ne fait pas douter son entraîneur. "Les joueurs ne sont pas des machines", a relativisé Luis Enrique, estimant que les hauts et les bas font partie du jeu.

10/10/26 - 10:57 - Dembélé épargné après un rassemblement "brillant" Luis Enrique a balayé les critiques visant Ousmane Dembélé après son passage en équipe de France. "Il a été brillant comme d'habitude quand il joue avec l'équipe nationale", a-t-il assuré, vantant un joueur toujours impliqué dans le jeu et les tirs. L'attaquant, comme Nuno Mendes, a été laissé au repos et ne reprendra l'entraînement que ce week-end, les écartant du match contre Le Mans.

10/10/26 - 10:26 - Luis Enrique recadre les médias Visé par des critiques après les récentes défaites du PSG en Ligue 1, le technicien espagnol a tenu à remettre les choses en perspective. "Les journalistes vous êtes toujours extrêmes et moi je cherche à toujours contrebalancer", a-t-il lancé en conférence de presse.

10/10/26 - 09:32 - Zidane s'inspire-t-il de Luis Enrique? Interrogé sur une possible influence sur le sélectionneur des Bleus, Luis Enrique est resté prudent. Il a toutefois salué les idées de jeu mises en place par Zidane avec l'équipe de France, entre pressing et possession. Il souligne la difficulté du rôle de sélectionneur, qui dispose de moins de temps pour connecter ses joueurs qu'un entraîneur de club.

10/10/26 - 09:00 - Doué, la "machine" selon Luis Enrique L'entraîneur du PSG n'a pas tari d'éloges sur son jeune attaquant avant la réception du Mans. "Désiré Doué comme toujours, une machine ! Il joue très bien au football", a lancé Luis Enrique. Il reconnaît toutefois que des matchs moins aboutis peuvent arriver, comme pour tous les grands joueurs, sans que cela ne l'inquiète.

10/10/26 - 00:05 - Lens - Lyon : le bas du tableau retient son souffle D'un côté un promu à la lutte pour respirer, de l'autre un prétendant européen pris à son propre piège : Lens a dompté Lyon 2-1 à Bollaert. Grâce à ce succès arraché malgré un carton rouge tardif, les Sang et Or grimpent à la 7e place avec 7 points, loin du gouffre qui menaçait encore. Lyon, lui, vacille : toujours 2e avec 11 points, mais cette défaite fissure ses certitudes et relance une concurrence déjà féroce derrière Monaco.

09/10/26 - 22:45 - Lens domine Lyon et renoue avec la victoire Victoire renversante pour Lens ! Les Sang et Or s'imposent 2-1 face à l'Olympique lyonnais à Bollaert. Florian Sotoca ouvre le score dès la 36e minute, puis Matthieu Udol double la mise à la 76e. Karl Merah réduit l'écart pour Lyon à la 85e, trop tard pour espérer l'égalisation. Fait marquant : Udol, auteur du second but, a ensuite écopé d'un carton rouge à la 84e minute, laissant les siens terminer à dix. Un succès précieux pour les Lensois malgré cette fin de match agitée.