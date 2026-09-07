Classement de la Ligue 1 : l'OM coule à domicile, un leader surprise... Résultats et calendrier

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : l'OM coule à domicile, un leader surprise... Résultats et calendrier LIGUE 1. Découvrez le classement complet après la 3e journée de Ligue 1.

Pour cette troisième journée de Ligue 1, l'AS Monaco a confirmé qu'il était le leader incontesté de ce début de championnat après sa victoire face au PSG, au Parc des Princes. Derrière, on retrouve quelques surprises avec Lille à la seconde place, mais surtout le Paris FC, troisième et auteur d'un début de saison canon après sa victoire au Vélodrome de Marseille qui plonge déjà dans la crise et le doute. Même donne pour Lens, les Lensois, battus par Lorient à domicile, enchaînent deux défaites et devront rapidement corriger le tir pour ne pas voir les concurrents s’envoler en tête du classement. Dans les autres résultats, le HAC s’est incliné à domicile contre Brest, tandis que l’AJA a enchaîné sa 3e défaite de rang, à Lyon (3-1). Nice et Le Mans ont partagé les points (1-1) et devront encore attendre pour connaître le goût de la victoire cette saison. Notons la belle victoire de Strasbourg à Troyes (2-6) et de Rennes sur la pelouse d'Angers.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Sinayoko signe un triplé retentissant lors de cette soirée de Ligue 1

Lassine Sinayoko a inscrit les trois buts du Paris FC face à l'OM ce dimanche, offrant la victoire à son équipe en clôture de la 3e journée de Ligue 1. À 26 ans, l'attaquant malien signe le premier triplé de sa carrière professionnelle, avec un but décisif marqué dans les derniers instants. L'attaquant a même oublié de récupérer le ballon du match, submergé par l'émotion.

- En Ligue 1, l'entraîneur de l'OM avoue son inquiétude après trois journées

En conférence de presse, Bruno Genesio s'est dit inquiet après cette défaite en Ligue 1, évoquant "beaucoup trop d'erreurs grossières" dans l'organisation de son équipe. Il assure cependant que personne au club n'est dupe et qu'il avait prévenu dès le début de saison de moments difficiles à venir. Le technicien mise sur la qualité du groupe et sur une meilleure préparation physique de certains joueurs.

- Après la défaite en Ligue 1, Genesio dénonce la naïveté défensive de son équipe

Bruno Genesio a fustigé le comportement défensif de ses joueurs après la défaite contre le Paris FC en Ligue 1. "On s'est fait contrer comme une équipe de gamins", a regretté l'entraîneur marseillais, pointant un manque d'équilibre sur le troisième but encaissé. Il reconnaît toutefois de bonnes choses dans le jeu offensif, avec du dédoublement sur les côtés.

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