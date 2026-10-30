Classement de la Ligue 1 : Le Havre - PSG en direct, programme complet et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Le Havre - PSG en direct, programme complet et résultats La 9e journée de Ligue 1 est également perturbée par les manifestations prévues ce samedi en France.

La 9e journée du championnat de France de Ligue 1 est encore une fois perturbée par le contexte social très tendu en France. En raison des manifestations prévues samedi, les matchs se dérouleront tous, à l'exception de Troyes - Le Mans, ces vendredi et dimanche. La journée débutera à 19h vendredi 30 octobre avec Le Havre qui reçoit le PSG, désormais leader après sa victoire face à Lyon la semaine dernière. Rennes, dauphin, joue également ce vendredi face à Nice alors que le derby du Nord Lille - Lens conclura la première partie de cette 9e journée.

Dimanche, le reste de la journée se déroulera avec quatre rencontres au programme. Strasbourg accueille Auxerre, Lyon reçoit Angers pour se relancer puis on suivra le gros choc entre le Paris FC et Monaco avant de terminer la journée de Ligue 1 par un Marseille - Toulouse et une potentielle quatrième victoire consécutive des Marseillais de Bruno Genesio malgré la crise...

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Lille et Lens se neutralisent à la pause

0-0. Le derby du Nord n'a pas encore livré de but à la mi-temps au stade Pierre-Mauroy. Lille domine la possession avec 64% du ballon, mais Lens se montre plus efficace devant le but avec deux tirs cadrés contre un seul pour les Lillois. Sur le plan disciplinaire, Saud Abdulhamid a été averti dès la 10e minute côté lensois, avant un second carton jaune juste avant la pause. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score vierge.

- Avant-match Lille - Lens : tension palpable avant le derby du Nord

Troisième avec 15 points contre huitième avec 13, Lille et Lens n'ont pas le même visage au classement mais la tension est maximale avant ce choc du Nord. Le RC Lens a même décidé de priver ses propres supporters de ce derby, signe de l'électricité qui entoure la rencontre. Coup d'envoi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy, sous l'arbitrage de Jérôme Brisard. Davide Ancelotti aligne son LOSC en 4-3-3, face au 3-4-2-1 de Yannick Cahuzac. Lille veut consolider sa place sur le podium, Lens cherche à se relancer.

- Le Havre - PSG : démonstration parisienne, triplé d'Hakimi

Correction totale. Le PSG s'impose 5-1 au Havre au terme d'une rencontre à sens unique. Josh Maja avait pourtant surpris tout le monde en ouvrant le score dès la 18e minute pour les Havrais. Mais Mika Godts a égalisé à la 26e, avant qu'Achraf Hakimi ne s'offre un véritable récital : buteur à la 29e, à la 54e puis à la 69e, il inscrit un triplé. Senny Mayulu a complété la marque à la 61e. Une victoire sans appel pour les Parisiens, portés par 71% de possession.

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