Classement de la Ligue 1 : le Paris FC vise le sommet, résultats et scores en direct

Le jury du World Football Summit a mis en avant le travail pionnier de Michele Kang, dirigeante du club de Ligue 1, pour créer un modèle multi-clubs mondial dédié au football féminin. Propriétaire également des London City Lionesses et du Washington Spirit, elle a été distinguée pour sa démarche visant à bâtir des organisations axées sur la performance et la pérennité à long terme.

Citée dans le communiqué du club de Ligue 1, Michele Kang a confié être "profondément honorée" de recevoir ce prix. "Recevoir cette reconnaissance pour mon travail dans le football, et être la première femme à recevoir ce prix, est particulièrement significatif", a-t-elle déclaré. Elle espère que cette reconnaissance reflète le rôle croissant des femmes dans la direction du football à tous les niveaux.

La présidente de l'Olympique Lyonnais, club de Ligue 1, a reçu mardi soir à Madrid le prix de meilleure dirigeante lors du World Football Summit 2026. C'est une première dans l'histoire de cette distinction, jamais attribuée auparavant à une femme. Le jury a salué son impact dans le football masculin et féminin, en Europe comme en Amérique du Nord.

14:42 - La technologie FIFA Quality Pro au cœur des ballons de Ligue 1 Malgré leur design événementiel, ces ballons conservent les exigences techniques des modèles officiels de la Ligue 1 McDonald's. Conçus et testés au Kipstadium, le centre de conception DECATHLON à Tourcoing, ils bénéficient de la certification FIFA Quality Pro, la plus élevée du secteur.

13:47 - Troisième saison pour l'opération Temps forts en Ligue 1 Ce dispositif s'inscrit dans la continuité d'une initiative de la LFP menée depuis trois saisons pour donner une identité unique aux plus grandes affiches de la Ligue 1 McDonald's. Retransmissions, supports digitaux et protocole d'avant-match adoptent un univers visuel spécifique lors de ces rencontres. L'objectif est de valoriser ces matchs auprès des supporters comme des diffuseurs.

12:40 - OM-PSG, coup d'envoi du nouveau dispositif de Ligue 1 C'est lors du Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain que le premier ballon événementiel fera ses débuts en Ligue 1 McDonald's. Le rendez-vous est fixé ce dimanche 20 septembre à 20h45, à l'occasion de la 5e journée du championnat. Cette rencontre ouvrira ainsi le bal des cinq affiches habillées par ce nouveau dispositif visuel.

11:19 - Les ballons événementiels de Ligue 1 resteront hors du commerce Contrairement aux ballons habituels, ces cinq créations ne seront pas mises en vente au grand public. Elles seront exclusivement réservées aux dix rencontres aller-retour concernées par le dispositif Temps forts de la Ligue 1 McDonald's. Une exclusivité qui renforce le caractère unique de ces grands rendez-vous du championnat.

10:38 - Un design aux couleurs de la Ligue 1 sur chaque ballon événementiel Les blasons des deux clubs adverses se font face sur chaque ballon, dans une création qui reprend les codes visuels de la Ligue 1 McDonald's. Le fameux rose électrique et le motif "The One" signent ces objets, véritables emblèmes des matchs Temps forts. Chaque ballon devient ainsi la représentation graphique d'une affiche majeure du championnat.

09:40 - Le Classique et l'Olympique parmi les affiches choisies en Ligue 1 Cinq confrontations emblématiques bénéficient de leur ballon dédié cette saison en Ligue 1 McDonald's. Le Classique entre l'OM et le PSG ainsi que l'Olympique entre l'OL et l'OM figurent parmi les rencontres concernées. S'y ajoutent le Derby du Nord, le Derby de la Côte d'Azur et le Derby de Paris, pour un total de dix matchs habillés de ce dispositif visuel.

08:37 - Cinq ballons exclusifs dévoilés pour les grandes affiches de Ligue 1 La LFP et DECATHLON / KIPSTA lancent une gamme inédite de cinq ballons événementiels pour les matchs les plus attendus de la Ligue 1 McDonald's. Chaque ballon est spécialement conçu pour l'une des cinq affiches phares de la saison 2026/2027. Ces créations accompagneront les rencontres aller et retour de ces rendez-vous majeurs du championnat.

18/09/26 - 20:45 - Avant Monaco - Lens : Monaco veut confirmer sa dynamique face à Lens Avant Monaco - Lens, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 McDonald's, Monaco occupe la 2e place du classement avec 10 points, une position qu'il défendra ce vendredi 18 septembre au Stade Louis-II. En face, Lens, 10e avec seulement 4 points, cherche à se relancer sous la houlette de Yannick Cahuzac. Filipe Luís aligne Monaco en 3-4-2-1, avec Golovin et Brunner en attaque, tandis que Lens opte pour un 4-2-3-1 emmené par Thauvin et Sima. Coup d'envoi à 20h45, sous l'arbitrage de Clément Turpin.

14/09/26 - 00:05 - Brest - PSG : ce que change la victoire parisienne au classement Battu 0-1 à domicile par le PSG grâce au but précoce de Ferran Torres, Brest reste malgré tout scotché à la 7e place avec 5 points, un total qui ne progresse pas malgré la prestation solide affichée face aux Parisiens. En face, le PSG décroche sa première victoire de la saison en Ligue 1 et grimpe à la 8e place, également crédité de 5 points. Un succès qui permet aux Parisiens de se relancer après un début de championnat compliqué, tandis que les Brestois voient leur invincibilité entachée sans pour autant reculer au classement.

13/09/26 - 22:45 - Brest - PSG : le PSG tient son but et sa première victoire Une équipe n'a jamais lâché son avantage. Dès la 5e minute, Ferran Torres, servi par Ousmane Dembélé, lançait le PSG sur les bons rails à Brest. Les Parisiens ont ensuite maîtrisé la rencontre, malgré la sortie sur blessure d'Achraf Hakimi (39e) et un carton jaune pour Doumbia. En seconde période, Brest a poussé, notamment par Mboup, stoppé par un grand Safonov. Mais le PSG a tenu bon jusqu'au bout, résistant aux assauts bretons en fin de match, pour s'imposer 1-0 et signer ainsi son premier succès de la saison en Ligue 1.

13/09/26 - 21:40 - Brest - PSG : le PSG mène à la pause au Stade Francis-Le Blé Un seul but, mais un scénario mouvementé. À la mi-temps, le PSG mène 1-0 face à Brest, grâce à Ferran Torres, buteur dès la 5e minute sur un service d'Ousmane Dembélé. Doumbia a écopé d'un carton jaune (31e) pour une semelle sur Marquinhos. Autre fait marquant : Achraf Hakimi a dû céder sa place sur blessure à la 39e minute, remplacé par Fabian Ruiz. Brest a tenté de réagir, notamment par Mboup, mais Safonov a repoussé son tir dangereux juste avant la pause. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score serré.

13/09/26 - 20:48 - Avant Brest - PSG : les Parisiens toujours en quête d'une première victoire Toujours privé de succès en championnat cette saison, le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche au stade Francis-Le Blé pour affronter un Brest invaincu, qui pointe à la 7e place avec 5 points, quand les Parisiens restent scotchés à la 15e place avec seulement 2 unités. Revigoré par sa large victoire européenne face au Slovan Bratislava (6-1), le club parisien retrouve Kvaratskhelia, Marquinhos et Neves, avec Torres préféré à Doué en attaque. Côté brestois, un hommage est rendu à Eric Roy avant le coup d'envoi, tandis que Julien Lachuer aligne Versini à la place de Baldé. De quoi pimenter cette affiche entre solidité bretonne et urgence parisienne.

13/09/26 - 20:35 - Le Mans - Lens : un nul qui parle au classement Deux points de plus, chacun. Le Mans et Lens se quittent sur un 2-2 qui ne change pas fondamentalement la hiérarchie mais éclaire deux trajectoires. Lens reste 9e avec 4 points : un total modeste pour un club engagé en Ligue des champions, qui devra hausser le niveau pour ne pas décrocher du haut de tableau. Le Mans, promu, grimpe à 3 points et occupe la 13e place, confirmant qu'il peut inquiéter des adversaires mieux armés. Ni relégable ni européen pour l'instant, ce résultat maintient les deux formations dans une zone intermédiaire, sans avancée décisive ni recul inquiétant au classement.”

13/09/26 - 19:16 - Le Mans accroche Lens au terme d'un final à suspense Le suspense a duré jusqu'au bout. Lens, engagé cette saison en Ligue des champions, a vécu une fin de match à hauts risques au Mans, tenu en échec 2-2 par le promu. Menés 2-0 après les réalisations de Bourabaa (32e) et Calodat (44e), les Sang et Or ont recollé grâce à Sima juste avant la pause (45e+2), puis Ivanovic a égalisé en seconde période (51e). Un penalty leur a même été refusé après recours à la VAR en fin de rencontre. Ce match nul retentit comme un signal d'alarme pour Lens avant ses prochaines échéances européennes, tandis que Le Mans confirme son mordant offensif.

13/09/26 - 18:55 - En Ligue 1, Luis Enrique défend Zabarnyi malgré les critiques Interrogé sur les critiques visant Illia Zabarnyi, l'entraîneur du PSG a relativisé, rappelant que la pression fait partie du quotidien dans un grand club, y compris en Ligue 1. Luis Enrique a aussi détaillé sa stratégie au poste de gardien, avec plusieurs recrues comme Lucas Chevalier ou Renato Marin, assurant vouloir "améliorer chaque poste".

13/09/26 - 18:20 - Lille domine largement Troyes et prend seul la tête de la Ligue 1 Lille et Troyes présentaient un contraste net avant cette 4e journée, confirmé par le score final : les Dogues s'imposent 2-0 grâce à Tiago Santos et Ethan Mbappé. Ce succès propulse Lille en tête du championnat avec 10 points, une position inédite cette saison pour les hommes de Davide Ancelotti, désormais seuls leaders. Pour Troyes, la désillusion est totale : l'ESTAC reste scotchée à 4 points et occupe la 11e place, sans avoir su inquiéter la défense lilloise. L'écart se creuse entre les deux équipes, Lille consolidant son statut de référence du championnat tandis que Troyes doit rapidement retrouver des solutions offensives pour ne pas s'enfoncer davantage au classement.

13/09/26 - 18:10 - Le Mans surprend Lens à la pause Rien n'est joué, mais Le Mans tient son os. À la mi-temps du Stade Marie-Marvingt, le promu mène 2-1 face à des Sang et Or fébriles. Bourabaa a ouvert le score d'une belle réactivité après une frappe de Mafouta sur la barre (32e), avant que Calodat n'aggrave la marque en contre (44e). Lens a réagi juste avant la pause grâce à une reprise de la tête de Sima, sur un centre de Thauvin mal négocié par Édouard (45e+2). Longtemps muets offensivement, les Lensois n'avaient toujours pas cadré le moindre tir avant cette réduction du score. Tout reste ouvert pour la seconde période.

13/09/26 - 17:15 - Avant-match : Lens en quête de sursaut face au promu manceau Onzième avec 3 points, Lens n'a plus le droit à l'erreur après deux revers de suite contre Strasbourg et Lorient. Dino Toppmöller retrouve Jonathan Gradit, remis de blessure, mais doit composer sans Abdulhamid, Baidoo, Nawrocki ni Titraoui. Face à eux, Le Mans, quinzième avec 2 points, veut confirmer son bon visage offensif porté par Mafouta, déjà buteur à trois reprises. Défensivement fragile, le promu sait qu'il devra hausser le ton pour surprendre des Sang et Or portés par leur miracle continental contre le Slavia Prague. Entre un promu accrocheur et un cadre en délicatesse, ce duel s'annonce ouvert jusqu'au coup de sifflet final.

13/09/26 - 17:05 - Dro Fernandez, l'espoir du PSG qui monte en puissance en Ligue 1 Luis Enrique s'est réjoui de la progression du jeune Dro Fernandez, arrivé en janvier dernier au PSG, qui évolue aussi en Ligue 1 cette saison. À seulement 18 ans, l'attaquant-milieu s'est vu offrir du temps de jeu en Ligue des champions et a saisi ses opportunités selon son entraîneur. "Il a beaucoup de qualités", a insisté le technicien espagnol.

13/09/26 - 17:00 - Lille - Troyes : le LOSC s'impose 2-0 face à une ESTAC empruntée Au Decathlon Arena, Lille a dominé Troyes de bout en bout pour s'imposer 2-0 lors de cette 4e journée de Ligue 1, dans un match à la physionomie tendue pour une ESTAC en délicatesse. Tiago Santos a ouvert le score dès la 18e minute, avant qu'un but troyen ne soit refusé pour hors-jeu. Troyes a ensuite peiné à inquiéter la défense lilloise, malgré plusieurs tentatives sans réussite. En seconde période, Lille a conservé la maîtrise du jeu, s'appuyant notamment sur Giroud, entré en cours de match et averti d'un carton jaune à la 82e minute pour une faute sur Monfray. Ethan Mbappé a scellé la victoire dans le temps additionnel, à la 90e+3, confirmant la solidité lilloise face à une équipe troyenne à court de solutions.

13/09/26 - 16:55 - Luis Enrique reconnaît que le PSG doit rectifier le tir en Ligue 1 Avec seulement deux points pris en trois matches de Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit se relancer selon son entraîneur. "On a besoin de points, d'être plus près des premiers", a insisté Luis Enrique, qui espère revoir le visage affiché en Ligue des champions face au Slovan Bratislava lors du déplacement à Brest.

13/09/26 - 15:55 - Lille - Troyes : les Dogues dominent et mènent 1-0 à la pause Là où Lille impose sa possession et son rythme, Troyes se contente de subir sans parvenir à concrétiser. À la mi-temps, les Dogues mènent 1-0 grâce à Tiago Santos (18e), après un but refusé à Haraldsson dès la 2e minute pour hors-jeu. Lille a frôlé le break à la 21e, avec un nouveau but annulé, cette fois pour Troyes en leur défaveur suite à un hors-jeu d'Önal. Malgré onze centres contre un seul pour Lille, l'ESTAC manque cruellement de précision devant le but de Özer. Le Douaron a tenté sa chance juste avant la pause, sans succès.

13/09/26 - 15:22 - Luis Enrique évoque Éric Roy avant le déplacement du PSG en Ligue 1 À la veille du match de Ligue 1 à Brest, l'entraîneur du PSG a rendu hommage à Éric Roy, saluant sa capacité à lutter jusqu'au bout. "Il ne sera pas là mais il sera avec nous tous", a déclaré Luis Enrique, assurant que l'ancien coach breton "serait très heureux de voir cet hommage".

13/09/26 - 15:00 - Avant-match : Troyes veut se relever face à un LOSC lancé vers le podium Troyes doit réagir après la lourde défaite 2-6 concédée à domicile face à Strasbourg, son premier revers de la saison. L'ESTAC, 10e avec 4 points, déplore quatre blessés (Boura, Gozzi, Titi, Ifnaoui) et pourrait aligner Diawara en pointe, avec Le Douaron pour sa première titularisation après son but face au RCSA. En face, Lille, 5e avec 7 points, reste invaincu en Ligue 1 cette saison malgré sa défaite en Ligue des champions contre le Real Betis. Les Dogues alignent trois changements dans leur 4-2-3-1 et viseraient le podium, aux côtés de Monaco et Rennes, en cas de victoire. Coup d'envoi à 15h00 au Decathlon Arena, pour cette 4e journée de Ligue 1.

13/09/26 - 14:30 - Les joueurs brestois veulent honorer Roy sur le terrain de Ligue 1 Au-delà de la cérémonie, les Brestois entendent rendre hommage à Éric Roy par leur performance en Ligue 1 face au PSG. Ludovic Ajorque évoque un héritage à poursuivre, tandis qu'Hugo Magnetti assure que l'équipe joue "aussi pour lui". Julien Lachuer, son adjoint et successeur, veut que le collectif donne tout "comme Eric l'aurait fait".

13/09/26 - 13:10 - Fleurs, maillot floqué et musique de U2 : le protocole d'hommage prévu Pour ce match de Ligue 1 face au PSG, une gerbe de fleurs sera déposée par l'épouse d'Éric Roy devant la fresque à son effigie, en présence du président Denis Le Saint. Les joueurs porteront un maillot spécial floqué "King" avec une couronne, et entreront sur la pelouse sur "Magnificient" de U2, titre qu'affectionnait l'ancien entraîneur. Sa fille Victoria-Rose doit aussi prendre la parole avant une minute d'applaudissements.