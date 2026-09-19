Classement de la Ligue 1 : le Paris FC vise le sommet, résultats et scores en direct

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : le Paris FC vise le sommet, résultats et scores en direct LIGUE 1. Suite de la 5e journée de Ligue 1 ce samedi avec plusieurs belles affiches au programme.

La journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec le Paris FC qui vise tout simplement le sommet de notre championnat de France pour sa nouvelle sortie à Jean Bouin face à Strasbourg, en délicatesse en début de saison après un cinglant revers 4-0 face à Marseille, mais qui s'en sort mieux depuis quelques semaines pour rester dans la première moitié du classement.

Dimanche, quelle journée pour la Ligue 1 ! Avec un Auxerre - Brest pour débuter à 15h, mais surtout le leader avant cette journée, Lille, qui se déplace à Nice avant le fameux Classique du championnat de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Au Vélodrome, les Marseillais vont devoir enfin lanceur leur saison pour éviter de prendre l'eau et de subir la foudre des supporters.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Un modèle multi-clubs salué pour la présidente du club de Ligue 1

Le jury du World Football Summit a mis en avant le travail pionnier de Michele Kang, dirigeante du club de Ligue 1, pour créer un modèle multi-clubs mondial dédié au football féminin. Propriétaire également des London City Lionesses et du Washington Spirit, elle a été distinguée pour sa démarche visant à bâtir des organisations axées sur la performance et la pérennité à long terme.

- La présidente du club de Ligue 1 se dit "profondément honorée" par cette distinction

Citée dans le communiqué du club de Ligue 1, Michele Kang a confié être "profondément honorée" de recevoir ce prix. "Recevoir cette reconnaissance pour mon travail dans le football, et être la première femme à recevoir ce prix, est particulièrement significatif", a-t-elle déclaré. Elle espère que cette reconnaissance reflète le rôle croissant des femmes dans la direction du football à tous les niveaux.

- En Ligue 1, Michele Kang devient la première femme sacrée meilleure dirigeante mondiale

La présidente de l'Olympique Lyonnais, club de Ligue 1, a reçu mardi soir à Madrid le prix de meilleure dirigeante lors du World Football Summit 2026. C'est une première dans l'histoire de cette distinction, jamais attribuée auparavant à une femme. Le jury a salué son impact dans le football masculin et féminin, en Europe comme en Amérique du Nord.

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