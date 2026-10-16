Classement de la Ligue 1 : le PSG veut enchaîner, l'OM ne doit pas couler, le programme complet de la 7e journée

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : le PSG veut enchaîner, l'OM ne doit pas couler, le programme complet de la 7e journée La 7e journée du championnat de France de Ligue 1 débute ce vendredi avec Le Mans - Toulouse.

Coup d'envoi de la 7e journée de Ligue 1 ce vendredi 16 octobre avec le promu, Le Mans, qui reçoit Toulouse, à partir de 20h45. 14e au classement avec six points grâce à trois nuls et une victoire, les Manceaux doivent désormais prendre des points à domicile pour s'éloigner de la zone rouge. Même constat pour Toulouse, également à six points, juste derrière son adversaire du soir. Dans le reste de la journée de Ligue 1, on suivra les clubs qualifiés en Ligue des champions ce samedi avec le PSG qui se déplace du côté de Strasbourg, Lille qui reçoit Brest ou encore Lens en déplacement à Troyes. Dimanche, l'Olympique de Marseille devra enchaîner une deuxième victoire de rang en championnat sur la pelouse d'Angers, 12e. La journée se conclura ce dimanche soir avec un choc entre Lyon et Nice.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Deux jeunes marseillais brillent lors de la 6e journée de Ligue 1

Pour cette rencontre de Ligue 1 à Troyes, Bruno Genesio a fait confiance à deux minots, Nouhoum Kamissoko au milieu et Kelyann Bezahaf en latéral droit, face aux nombreuses absences dans l'effectif. L'entraîneur marseillais a salué leur performance, les jugeant "les deux joueurs les plus libérés en première période". Il a particulièrement souligné la justesse technique et l'équilibre défensif apportés par Kamissoko.

- L'OM grimpe au classement de Ligue 1 grâce à son succès à Troyes

Avec cette victoire 2-0 à Troyes, l'OM remonte à la 13e place de la Ligue 1 et prend un peu d'air en bas de tableau. Amine Harit a ouvert le score à la 50e minute avant qu'Himad Abdelli ne transforme un penalty dans le temps additionnel. Les Marseillais tenteront de confirmer ce résultat dimanche prochain à Angers.

- Paixao traverse une période sans éclat offensif

Le passage compliqué de Paixao illustre les difficultés offensives de l'OM en Ligue 1 cette saison. Depuis le coup d'envoi du championnat, l'ailier brésilien n'a plus marqué ni délivré de passe décisive, sa dernière contribution remontant à la première journée face à Strasbourg. Son entraîneur estime qu'il a, comme le reste de l'équipe, besoin de retrouver confiance.

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