Classement de la Ligue 1 : le résultat de PSG - Troyes et les conséquences au classement

Découvrez l'évolution du classement de la Ligue 1 après les résultats de la journée de samedi.

Le PSG a battu Troyes 1-0 ce samedi 7 novembre 2026 au Parc des Princes, lors de la dixième journée de Ligue 1, grâce à un résultat forgé en première période. Illia Zabarnyi, déjà averti d'un carton jaune à la 34e minute, a ouvert le score cinq minutes plus tard pour les Parisiens. Les hommes de Luis Enrique ont ensuite dominé les débats, avec 79% de possession de balle et six tirs cadrés contre un seul pour les Aubois à la pause. Troyes a tenté de revenir au score en seconde période, multipliant les efforts offensifs, mais Jimmy Le Douaron et Anthony Mille, tous deux avertis en fin de rencontre, n'ont pas réussi à renverser la situation face à une défense parisienne qui a étouffé les dernières tentatives aubois jusqu'au coup de sifflet final.

Toujours en Ligue 1 ce samedi, le Paris FC s'est imposé 1-0 à Auxerre, à l'Abbé-Deschamps, au terme d'une rencontre longtemps verrouillée. La première période avait été marquée par trois cartons jaunes distribués en début de match, pour C. Archer et P. Lees-Melou à la 15e minute puis pour S. Diomandé à la 16e, ainsi que par un but parisien refusé à la 38e minute après intervention de la VAR. Les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge à la pause, avant que L. Sinayoko ne débloque la situation à la 63e minute pour les visiteurs. En fin de rencontre, deux nouveaux avertissements sont venus sanctionner le camp auxerrois, avec W. Still à la 80e minute puis K. Danois à la 88e.

En tête du classement de Ligue 1, le PSG compte 23 points à la première place, devant le Paris FC qui occupe la deuxième position avec 20 points. Auxerre suit plus loin, à la 14e place avec 10 points, tandis que Troyes ferme la marche du quatuor avec 8 points et pointe au 16e rang.





Le calendrier de la Ligue 1

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Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

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