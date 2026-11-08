Classement de la Ligue 1 : le résultat de PSG - Troyes et les conséquences au classement

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : le résultat de PSG - Troyes et les conséquences au classement Découvrez l'évolution du classement de la Ligue 1 après les résultats de la journée de samedi.

Le PSG a battu Troyes 1-0 ce samedi 7 novembre 2026 au Parc des Princes, lors de la dixième journée de Ligue 1, grâce à un résultat forgé en première période. Illia Zabarnyi, déjà averti d'un carton jaune à la 34e minute, a ouvert le score cinq minutes plus tard pour les Parisiens. Les hommes de Luis Enrique ont ensuite dominé les débats, avec 79% de possession de balle et six tirs cadrés contre un seul pour les Aubois à la pause. Troyes a tenté de revenir au score en seconde période, multipliant les efforts offensifs, mais Jimmy Le Douaron et Anthony Mille, tous deux avertis en fin de rencontre, n'ont pas réussi à renverser la situation face à une défense parisienne qui a étouffé les dernières tentatives aubois jusqu'au coup de sifflet final.

Toujours en Ligue 1 ce samedi, le Paris FC s'est imposé 1-0 à Auxerre, à l'Abbé-Deschamps, au terme d'une rencontre longtemps verrouillée. La première période avait été marquée par trois cartons jaunes distribués en début de match, pour C. Archer et P. Lees-Melou à la 15e minute puis pour S. Diomandé à la 16e, ainsi que par un but parisien refusé à la 38e minute après intervention de la VAR. Les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge à la pause, avant que L. Sinayoko ne débloque la situation à la 63e minute pour les visiteurs. En fin de rencontre, deux nouveaux avertissements sont venus sanctionner le camp auxerrois, avec W. Still à la 80e minute puis K. Danois à la 88e.

En tête du classement de Ligue 1, le PSG compte 23 points à la première place, devant le Paris FC qui occupe la deuxième position avec 20 points. Auxerre suit plus loin, à la 14e place avec 10 points, tandis que Troyes ferme la marche du quatuor avec 8 points et pointe au 16e rang.


Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- PSG - Troyes : les Parisiens conservent leur fauteuil de leader

Victoire parisienne. Le PSG s'impose 1-0 face à Troyes au Parc des Princes. Au classement, les Parisiens trônent en tête avec 23 points, confortant leur statut de leader de cette Ligue 1. Pour Troyes, la désillusion continue : la lanterne rouge reste scotchée à la 16e place avec seulement 8 points, sans la moindre unité glanée dans cette dixième journée. L'écart se creuse encore entre le sommet et le bas du tableau, où les Aubois doivent désormais réagir vite pour espérer sortir de cette zone dangereuse.

- PSG bat Troyes 1-0 au bout du suspense

1-0, score final au Parc des Princes. Un seul but a suffi au bonheur parisien, mais que la tension fut vive jusqu'au bout face à des Aubois accrochés à leur espoir. Illia Zabarnyi, déjà averti à la 34e, a fait exploser l'enceinte parisienne dès la 39e minute. Troyes a cru pouvoir recoller, multipliant les efforts, mais Jimmy Le Douaron et Anthony Mille, tous deux avertis en fin de match, n'ont pu renverser le cours des événements. Le PSG s'impose, étouffant les dernières tentatives aubois jusqu'au coup de sifflet final.

- Auxerre - Paris FC : la défaite coûte cher aux Auxerrois au classement

Battu 1-0 à domicile par le Paris FC, Auxerre reste scotché à la 14e place avec 10 points, sans aucun gain comptable dans cette dixième journée de Ligue 1. En face, le Paris FC confirme sa bonne forme et grimpe à la 2e place avec 20 points, se rapprochant du haut de tableau. Un écart qui se creuse entre les deux équipes : les Auxerrois devront réagir rapidement pour éviter de s'enliser dans la seconde partie de tableau, tandis que les Parisiens consolident leur statut de prétendant aux places européennes.

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