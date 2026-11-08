Classement de la Ligue 1 : Lens - Marseille en direct, scores et résultats

Fin de la journée de Ligue 1 avec Lens - Marseille à suivre en direct.

La journée de dimanche s'annonçait particulièrement riche avec pas moins de six rencontres au programme. Rennes, 5e, accueillait Lille, 2e, pour l'unique véritable choc entre équipes du haut de tableau, les deux formations n'étant séparées que de deux points avant le match. Angers, en difficulté et ex aequo barragiste avec Troyes, recevait une équipe de Nice revigorée par quatre victoires lors des cinq dernières journées. Brest a retrouvé l'OL, Le Havre a reçu Lorient et Monaco s'est déplacé au Mans. Place désormais à la clôture en prime time par le choc entre Lens, désireux de se racheter après son lourd revers en Ligue des champions face à Côme, et l'OM, qui veut confirmer son embellie après quatre succès consécutifs en championnat et une victoire européenne à Leverkusen.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

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