Classement de la Ligue 1 : Lens - Marseille en direct, scores et résultats
Fin de la journée de Ligue 1 avec Lens - Marseille à suivre en direct.
La journée de dimanche s'annonçait particulièrement riche avec pas moins de six rencontres au programme. Rennes, 5e, accueillait Lille, 2e, pour l'unique véritable choc entre équipes du haut de tableau, les deux formations n'étant séparées que de deux points avant le match. Angers, en difficulté et ex aequo barragiste avec Troyes, recevait une équipe de Nice revigorée par quatre victoires lors des cinq dernières journées. Brest a retrouvé l'OL, Le Havre a reçu Lorient et Monaco s'est déplacé au Mans. Place désormais à la clôture en prime time par le choc entre Lens, désireux de se racheter après son lourd revers en Ligue des champions face à Côme, et l'OM, qui veut confirmer son embellie après quatre succès consécutifs en championnat et une victoire européenne à Leverkusen.
Le calendrier de la Ligue 1
Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.
Le classement de la Ligue 1
Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.
- Lens - Marseille : Marseille arrache la victoire grâce à Abdallah
Dès la 2e minute, Alexis Gouiri lançait fort cette rencontre pour Marseille, avant que Florian Thauvin n'égalise à la 20e pour Lens. Le vrai tournant est venu en fin de match : entré en jeu, Khalis Abdallah a redonné l'avantage aux Marseillais à la 82e minute, juste après un nouveau carton jaune pour Alexis Gouiri. Yohan Titraoui avait lui aussi été averti à la 79e. Marseille s'impose finalement 2-1 face à Lens au stade Félix Bollaert-Delélis.
- Lens et Marseille à égalité à la pause après un début de match rapide
Lens et Marseille se neutralisent à la mi-temps du stade Félix Bollaert-Delélis, sur le score de 1-1. Alexis Gouiri a ouvert le score dès la 2e minute pour les Marseillais, avant que Florian Thauvin n'égalise à la 20e minute pour les Sang et Or. Au terme de cette première période, Marseille domine largement la possession avec 62% contre 38% pour Lens, et compte quatre tirs cadrés contre deux pour les Lensois. Les deux équipes reviennent des vestiaires sur ce score nul et partagé.
- Avant-match : Lens - Marseille, le choc entre le 8e et le 11e de Ligue 1
Avant le coup d'envoi de Lens - Marseille, les deux équipes affichent des trajectoires proches au classement : Marseille pointe à la 8e place avec 15 points, Lens suit de près à la 11e rang avec 13 points. La rencontre se déroule au stade Félix Bollaert-Delélis, sous l'arbitrage de Willy Delajod. Yannick Cahuzac aligne un 3-4-2-1 avec Thauvin et Sotoca en soutien de Hazard, tandis que Bruno Génésio opte pour un 4-2-3-1 avec Aguerd en défense et Gouiri en pointe pour Marseille.