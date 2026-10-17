Classement de la Ligue 1 : Lille - Brest et Troyes - Lens en direct, tous les scores et résultats

Au Stade de l'Aube, Troyes accueille Lens ce samedi à 20h45 pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, sous l'arbitrage de Hakim Ben El Hadj. Avec 7 points et la 11e place, Lens se présente en position de force face à une équipe troyenne scotchée à la 17e place avec seulement 4 points. Les deux formations alignent un 4-2-3-1 côté Troyes et un 3-4-2-1 côté Lens. Plusieurs absences perturbent les deux effectifs, entre blessures musculaires et incertitudes physiques. Diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.

Troisième avec 13 points, Lille veut confirmer sa dynamique devant son public du Decathlon Arena. Face à lui, Brest, huitième avec 8 points, se présente affaibli : Ayase Ueda, Tiago Santos, Osame Sahraoui, Giovani Versini, Raphaël Le Guen et Mama Baldé sont annoncés diminués ou absents. Les compositions confirment du 4-2-3-1 des deux côtés, avec Giroud et Mbappé en pointe côté lillois, Ajorque et Baldé devant pour les Brestois. Clément Turpin dirige les débats, coup d'envoi à 20h45, diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.

Dans la fournaise de la Meinau, le PSG a fini par dompter une Strasbourg accrocheuse, l'emportant 1-3 après avoir longtemps tremblé. Ce succès conforte Paris dans son statut de leader intraitable, solidement installé en tête avec 14 points. Pour Strasbourg, la désillusion est amère : malgré une belle résistance, les Alsaciens restent scotchés à la 12e place avec 7 points, loin devant eux l'objectif du maintien paraît encore flou.》

19:15 - Strasbourg - PSG : le PSG renverse la vapeur et s'impose 3-1 Strasbourg - PSG a tourné en faveur du PSG, vainqueur 3-1 à la Meinau. Mené 1-0 à la pause après le but de Gio Reyna à la 17e minute, Paris renverse la situation en seconde période. Ousmane Dembélé manque un penalty à la 72e minute, avant qu'Ilya Zabarnyi n'égalise à la 77e minute. Dembélé se rattrape à la 85e minute, puis Désiré Doué scelle le score dans le temps additionnel, à la 90e+3. Nuno Mendes a dû sortir sur blessure en fin de rencontre, contraignant les Parisiens à terminer à dix.

18:10 - Strasbourg surprend le PSG et mène 1-0 à la pause 1-0 pour Strasbourg à la mi-temps face au PSG. Le fait marquant de cette première période reste l'ouverture du score de Gio Reyna, à la 17e minute, sur une passe décisive de Gessime Yassine. Un but qui permet aux Alsaciens de surprendre des Parisiens pourtant largement dominateurs, avec 75% de possession et huit tirs tentés contre cinq pour Strasbourg. Les hommes de Luis Enrique n'ont toutefois pas encore trouvé la faille pour égaliser avant la pause.

17:15 - Avant-match : Strasbourg reçoit le PSG pour un choc à enjeux dans une Meinau électrique Un rendez-vous sous tension s'annonce au Stade de la Meinau. Pour cette 7e journée de Ligue 1, Strasbourg, 12e avec 7 points, accueille un PSG 6e avec 11 points, privé de Marquinhos pour ce déplacement. Luis Enrique a lancé un nouveau défi à ses cadres avant cette rencontre. Côté alsacien, l'effectif est amoindri par plusieurs absences, dont Dário Essugo, Sékou Mara et Maghnes Akliouche. Coup d'envoi fixé à 17h15, sous l'arbitrage de Willy Delajod, avec une diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.

12/10/26 - 11:14 - Deux jeunes marseillais brillent lors de la 6e journée de Ligue 1 Pour cette rencontre de Ligue 1 à Troyes, Bruno Genesio a fait confiance à deux minots, Nouhoum Kamissoko au milieu et Kelyann Bezahaf en latéral droit, face aux nombreuses absences dans l'effectif. L'entraîneur marseillais a salué leur performance, les jugeant "les deux joueurs les plus libérés en première période". Il a particulièrement souligné la justesse technique et l'équilibre défensif apportés par Kamissoko.

12/10/26 - 10:54 - L'OM grimpe au classement de Ligue 1 grâce à son succès à Troyes Avec cette victoire 2-0 à Troyes, l'OM remonte à la 13e place de la Ligue 1 et prend un peu d'air en bas de tableau. Amine Harit a ouvert le score à la 50e minute avant qu'Himad Abdelli ne transforme un penalty dans le temps additionnel. Les Marseillais tenteront de confirmer ce résultat dimanche prochain à Angers.

12/10/26 - 10:05 - Paixao traverse une période sans éclat offensif Le passage compliqué de Paixao illustre les difficultés offensives de l'OM en Ligue 1 cette saison. Depuis le coup d'envoi du championnat, l'ailier brésilien n'a plus marqué ni délivré de passe décisive, sa dernière contribution remontant à la première journée face à Strasbourg. Son entraîneur estime qu'il a, comme le reste de l'équipe, besoin de retrouver confiance.

12/10/26 - 09:40 - Genesio tempère l'incident avec Paixao après la victoire en Ligue 1 Après le succès marseillais en Ligue 1 sur la pelouse de Troyes, Bruno Genesio a minimisé l'altercation avec Igor Paixao devant la presse. "Il était déçu de sortir, peut-être déçu de son match aussi", a expliqué le coach de l'OM, évoquant une frustration compréhensible. Il a assuré pouvoir compter sur lui pour soutenir son joueur dans cette période délicate.

12/10/26 - 09:05 - Troyes-OM : la sortie houleuse de Paixao Accrochage entre Igor Paixao et son entraîneur lors de la victoire de l'OM à Troyes (2-0). Remplacé à la 87e minute, l'ailier brésilien a snobé la main tendue de Bruno Genesio, qui a tenté de le retenir par le bras avant de le laisser partir, visiblement agacé. La scène s'est déroulée sous les yeux de tout le stade de l'Aube.

12/10/26 - 00:06 - Troyes - Marseille (0-2) : les Troyens restent scotchés à la 17e place Battu 0-2 à domicile par Marseille, Troyes reste empêtré à la 17e place avec 4 points après cette 6e journée de Ligue 1. Les Aubois n'ont toujours pas trouvé la faille face aux Marseillais et n'engrangent aucun point supplémentaire dans cette zone rouge du classement. En face, l'OM profite de ce succès pour grimper à la 13e place avec 6 points, se donnant un peu d'air par rapport au bas de tableau où se trouve encore son adversaire du jour.

11/10/26 - 22:46 - Troyes - Marseille : Marseille s'impose 2-0 à l'Aube Victoire marseillaise. Au Stade de l'Aube, l'OM s'est imposé 2-0 face à Troyes pour cette 6e journée de Ligue 1. Longtemps muets malgré leur domination, les hommes de Bruno Génésio ont fini par trouver la faille grâce à Amine Harit, à la 50e minute. Himad Abdelli a scellé le succès sur penalty, tout à la fin du match, à la 90e+8. Plusieurs cartons jaunes ont ponctué la rencontre, notamment pour Maronnier et Gomes en première période, puis Karim, Mille et Beach par la suite. Troyes reste sans victoire face à Marseille lors de cette rencontre.

11/10/26 - 21:41 - Troyes - Marseille : 0-0 à la pause, l'OM domine sans concrétiser 0-0, c'est le score à la mi-temps entre Troyes et Marseille, ce dimanche soir au Stade de l'Aube. Les Marseillais se sont procuré l'essentiel du ballon avec 67% de possession, loin devant les 23% de Troyes, mais sans parvenir à transpercer la défense locale. Aucun tir cadré des deux côtés sur ces 45 premières minutes. Les Troyens, solides malgré la domination adverse, tiennent le nul au retour aux vestiaires. Tout reste donc à faire pour les hommes de Bruno Génésio après la pause.

11/10/26 - 20:46 - Troyes - Marseille : avant-match de la 6e journée de Ligue 1 Coup d'envoi imminent au Stade de l'Aube. Troyes reçoit Marseille ce dimanche 11 octobre à 20h45, dans une rencontre diffusée sur DAZN et Ligue 1+, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Promu cette saison, Troyes occupe la 16e place avec 4 points, juste devant Marseille, 17e avec 3 points. Les deux équipes cherchent donc à se relancer. Guillaume Paradis est désigné arbitre principal de cette affiche, assisté de Julien Aube et Nicolas Durand, avec Remi Landry comme quatrième arbitre.

11/10/26 - 17:41 - Nice a transformé la trêve de Ligue 1 en fenêtre d'opportunité Le responsable de la préparation physique des Aiglons, Nicolas Dyon, a salué l'attitude de travail des joueurs pendant cette coupure inédite de la Ligue 1. Le staff niçois en a profité pour analyser les données des cinq premières journées et tester en salle de musculation les joueurs en retard de forme. Alidu Seidu, arrivé de Rennes le 18 septembre et qui n'a joué que 32 minutes cette saison, a ainsi pu peaufiner sa condition physique pour être disponible dès la reprise.

11/10/26 - 17:30 - En Ligue 1, Genesio recadre ceux qui le disent usé Genesio a tenu à remettre les pendules à l'heure, deux jours avant un déplacement crucial en Ligue 1 à Troyes. L'entraîneur marseillais assure ne pas être usé ni déprimé après la défaite face au PSG (1-2), contrairement à ce que certains ont perçu. "J'étais en colère parce que j'avais l'impression qu'on était content de perdre 2-1 contre Paris", a-t-il expliqué, précisant que cette exigence de victoire l'a toujours animé, à Lille, à Rennes, à Lyon comme à Marseille. Il a également rejeté le terme "pleurnicher", qu'il juge infantilisant.

11/10/26 - 15:31 - Vision commune à l'OM pour sortir de la crise en Ligue 1 Pendant la trêve, Bruno Genesio a échangé avec le directeur sportif Grégory Lorenzi et le président Stéphane Richard pour évoquer l'avenir du club, alors que l'OM traverse une période difficile en Ligue 1. L'entraîneur affirme avoir été rassuré sur la vision à moyen terme de la nouvelle direction, évoquant des idées partagées pour sortir de cette situation compliquée. Il souligne que le travail ne se limite pas à la saison en cours mais s'inscrit aussi dans la durée.

11/10/26 - 13:00 - Blessures en série pour l'OM avant une échéance de Ligue 1 À l'approche de la reprise de la Ligue 1, Marseille doit composer avec plusieurs absences après la trêve internationale. Pierre-Emile Hojbjerg souffre d'une lésion et Derek Cornelius est également blessé, tandis qu'Amine Gouiri a été touché. Ces pépins physiques compliquent la préparation du déplacement à Troyes pour l'entraîneur Bruno Genesio.

11/10/26 - 11:42 - Un cycle décisif en Ligue 1 s'ouvre à Troyes pour l'OM L'Olympique de Marseille entame dimanche une série de cinq rencontres en quinze jours en Ligue 1, débutant par un déplacement chez le promu troyen pour la 6e journée. Bruno Genesio met en garde contre tout excès de confiance, rappelant que rien ne sera acquis même face à une équipe a priori abordable. Le technicien marseillais insiste sur l'importance de ce cycle de matchs dans la construction d'une dynamique positive.

11/10/26 - 10:30 - Dernier de Ligue 1 ou presque, l'OM reconnaît l'urgence Avec quatre défaites consécutives en Ligue 1, Marseille occupe la 17e place et Bruno Genesio n'a pas caché la gravité de la situation, parlant d'"urgence" en conférence de presse. Le coach olympien veut que son équipe retrouve de la sérénité sans se focaliser sur le classement, estimant que les résultats et l'ambiance suivront si l'essentiel est assuré. La trêve internationale a toutefois permis de travailler avec les joueurs restés à la Commanderie.

10/10/26 - 22:46 - Le PSG corrige Le Mans 3-1 au Parc des Princes PSG s'impose 3-1 face au Mans au Parc des Princes, au terme d'une rencontre à sens unique dans le jeu malgré une résistance manceau. Lucas Beraldo avait ouvert le score sur penalty dès la 19e minute. Louis Mafouta a égalisé à la 54e pour Le Mans, avant que Khvicha Kvaratskhelia (61e) puis Maghnes Akliouche (68e) ne redonnent l'avantage aux Parisiens. En fin de match, Désiré Doué a manqué un penalty, repoussé par Nicolas Kocik. Les Parisiens ont dominé avec 73% de possession.

10/10/26 - 22:45 - Monaco et Toulouse se neutralisent 2-2 dans un final à rebondissements 2-2, score final au Stade Louis-II, au terme d'un scénario renversant porté par quatre buteurs. Edan Diop avait lancé Monaco dès la 29e minute, avant que Matthis Abline ne creuse l'écart juste avant la pause. Mais Toulouse a refusé de sombrer : Casper Tengstedt a réduit l'écart sur penalty à la 48e, puis Sion Oppong a arraché l'égalisation à la 59e. Un partage des points haletant, où chaque réalisation a changé le visage de la rencontre.

10/10/26 - 21:42 - PSG mène Le Mans 1-0 à la pause au Parc des Princes Score inchangé à la mi-temps au Parc des Princes : le PSG mène 1-0 face au Mans. L'unique but de la première période a été inscrit par Lucas Beraldo, sur penalty, à la 20e minute, après recours à l'arbitrage vidéo. Les Parisiens, alignés en 4-3-3 face au 3-5-2 manceau, ont dominé les débats avec neuf tirs tentés contre trois pour Le Mans. Les visiteurs n'ont pas réussi à cadrer la moindre frappe durant cette première période. Mathieu Vernice dirige les débats.

10/10/26 - 21:42 - Monaco mène 2-0 face à Toulouse à la pause 2-0 pour Monaco à la mi-temps face à Toulouse au Stade Louis-II. Edan Diop a ouvert le score à la 29e minute sur une passe décisive d'Aleksandr Golovin, avant que Matthis Abline ne double la mise à la 38e, servi par Diop. Les Monégasques dominent les débats avec 54% de possession et neuf tirs tentés contre sept pour Toulouse, qui n'a cadré qu'une seule frappe. Les deux équipes évoluent en 4-2-3-1.

10/10/26 - 20:46 - Avant-match : le PSG accueille Le Mans au Parc des Princes Sixième du classement avec 8 points, le PSG accueille Le Mans, dixième avec 6 points, ce samedi 10 octobre au Parc des Princes, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Luis Enrique aligne un 4-3-3, tandis que Patrick Videira opte pour un système à trois défenseurs. L'arbitrage de la rencontre est confié à Mathieu Vernice. Les Parisiens chercheront à confirmer leur place dans le haut du tableau, quand Le Mans espère grappiller des points pour se rapprocher du milieu de tableau.

10/10/26 - 20:45 - Avant-match : Monaco reçoit Toulouse pour la 6e journée de Ligue 1 Au Stade Louis-II, Monaco accueille Toulouse ce samedi 10 octobre à 20h45, sous l'arbitrage de Ruddy Buquet, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Deuxième avec 13 points, Monaco voudra confirmer sa place dans le haut du tableau face à des Toulousains 14es avec seulement 5 points, en quête de points pour se relancer. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1. Monaco devra composer sans Mika Biereth, blessé au genou, et Folarin Balogun, touché à la cheville, tandis que Toulouse sera privé de Paris Brunner, suspendu.

10/10/26 - 20:36 - Lille enchaîne, Le Havre s'enfonce après la défaite au Decathlon Arena Troisième avec 3 points, Lille confirme sa bonne dynamique après son succès 1-0 face au Havre. Un résultat qui change peu la donne pour les Lillois, solidement installés dans le haut du tableau, mais qui pèse lourd pour les Havrais. Toujours à zéro point, Le Havre reste scotché à la 14e place, loin du wagon de tête et déjà dans la zone d'alerte. Pour Didier Digard, l'urgence est désormais de réagir vite avant que l'écart avec le reste du classement ne devienne préoccupant.

10/10/26 - 19:16 - Lille bat Le Havre grâce à l'unique but de Bakwa Un but a suffi : dès la 5e minute, Dilane Bakwa a trompé la vigilance havraise pour lancer Lille idéalement. Ce sera l'unique réalisation de la rencontre. Les Lillois ont ensuite dû composer avec la sortie sur blessure de Tiago Santos, remplacé par Maxima Goffi à la 22e minute. Le Havre, réduit à dix après le carton rouge d'Ayumu Seko à la 61e minute, n'est jamais parvenu à recoller au score malgré une possession supérieure. Au coup de sifflet final, Lille s'impose 1-0 au Decathlon Arena.