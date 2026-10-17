Classement de la Ligue 1 : Lille - Brest et Troyes - Lens en direct, tous les scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Lille - Brest et Troyes - Lens en direct, tous les scores et résultats Place au multi de la journée de Ligue 1 ce samedi soir avec Lille et Lens qui jouent face à Brest et Troyes.

La suite de la 7e journée de Ligue 1 ce samedi avec le PSG qui se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg avec pour but d'enchaîner en championnat et retrouver les sommets. Après le succès spectaculaire sur la pelouse de Manchester City cette semaine en Ligue des champions sur le score de 4-2, Paris voulait retrouver son mode rouleau compresseur perdu en début de championnat. Les autres clubs présents en Coupe d'Europe jouent également ce samedi avec Lille et Lens qui accueille Brest et qui se déplace du côté de Troyes pour un mini multiplex ce samedi soir.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Avant-match : Lens, mieux loti au classement, veut confirmer face à une équipe troyenne en difficulté

Au Stade de l'Aube, Troyes accueille Lens ce samedi à 20h45 pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, sous l'arbitrage de Hakim Ben El Hadj. Avec 7 points et la 11e place, Lens se présente en position de force face à une équipe troyenne scotchée à la 17e place avec seulement 4 points. Les deux formations alignent un 4-2-3-1 côté Troyes et un 3-4-2-1 côté Lens. Plusieurs absences perturbent les deux effectifs, entre blessures musculaires et incertitudes physiques. Diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.

- Avant-match : Lille, troisième, reçoit un Brest remanié par les absences

Troisième avec 13 points, Lille veut confirmer sa dynamique devant son public du Decathlon Arena. Face à lui, Brest, huitième avec 8 points, se présente affaibli : Ayase Ueda, Tiago Santos, Osame Sahraoui, Giovani Versini, Raphaël Le Guen et Mama Baldé sont annoncés diminués ou absents. Les compositions confirment du 4-2-3-1 des deux côtés, avec Giroud et Mbappé en pointe côté lillois, Ajorque et Baldé devant pour les Brestois. Clément Turpin dirige les débats, coup d'envoi à 20h45, diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.

- Strasbourg - PSG : le leader reste invaincu en tête de la Ligue 1

Dans la fournaise de la Meinau, le PSG a fini par dompter une Strasbourg accrocheuse, l'emportant 1-3 après avoir longtemps tremblé. Ce succès conforte Paris dans son statut de leader intraitable, solidement installé en tête avec 14 points. Pour Strasbourg, la désillusion est amère : malgré une belle résistance, les Alsaciens restent scotchés à la 12e place avec 7 points, loin devant eux l'objectif du maintien paraît encore flou.》

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