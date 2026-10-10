Classement de la Ligue 1 : Lille - Le Havre en direct, scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Lille - Le Havre en direct, scores et résultats Suite de la 6e journée de Ligue 1 ce samedi avec Lille qui affronte Le Havre.

La Ligue 1 fait son grand retour sur vos écrans ce week-end après deux grosses semaines de pause en raison de la fenêtre internationale. Et cette 6e journée est déjà capitale pour plusieurs clubs. On a d'abord suivi le très gros choc ce vendredi soir entre Lens et Lyon. L'OL, 2e au classement, voulait poursuivre sa dynamique alors que Lens, seulement 15e, voulait enfin lancer sa saison. Et que dire de l'OM ? 17e au classement, en crise depuis plusieurs semaines et qui doit faire face à de nombreuses blessures, Marseille doit prendre des points à Troyes, un promu qui a également besoin d'une victoire pour lancer sa saison. Dans le reste des rencontres, le PSG affronte Le Mans et devra préparer au mieux la Ligue des champions la semaine prochaine alors que Monaco accueille Toulouse, Lille reçoit donc Le Havre ou encore Rennes qui affronte Auxerre.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Avant-match : Lille reçoit Le Havre, duel à enjeux opposés

D'un côté une équipe installée dans le haut du classement, de l'autre une formation en grande difficulté : Lille, quatrième avec 10 points, accueille Le Havre, lanterne rouge avec seulement 2 points. Pour les Havrais de Didier Digard, ce déplacement au Decathlon Arena représente une occasion de se relancer avant que l'écart ne se creuse davantage. Davide Ancelotti aligne un 4-2-3-1 avec Giroud en pointe, tandis que Le Havre se présente en 3-4-2-1. Coup d'envoi prévu à 17h15, sous l'arbitrage de Bastien Dechepy.

- Entre vacances et ateliers ludiques, les clubs de Ligue 1 ont varié les approches

Les formations de Ligue 1 ont adopté des stratégies différentes pour gérer cette trêve à rallonge. Le Stade Rennais a laissé ses joueurs en vacances toute la première semaine, tandis que Lorient a opté pour deux longs week-ends de pause entrecoupés d'ateliers plus ludiques et moins rigoureux. Selon Pierre Bazin, cette organisation visait à limiter la latence au moment de la reprise du championnat.

- Le Paris FC privé de deux joueurs à Lorient

Liam Rosenior devra se passer de Noah Sangui et Jonathan Ikoné, tous deux touchés à la cuisse, pour le déplacement à Lorient. Sangui, blessé depuis le début de saison, avait pourtant disputé un match amical contre le Red Star pendant la trêve. Le club parisien récupère en revanche Otavio et Emmanuel Mbemba, de retour dans le groupe.

LIRE PLUS
Autour du même sujet

Football