Classement de la Ligue 1 : Lille - Le Havre en direct, scores et résultats

D'un côté une équipe installée dans le haut du classement, de l'autre une formation en grande difficulté : Lille, quatrième avec 10 points, accueille Le Havre, lanterne rouge avec seulement 2 points. Pour les Havrais de Didier Digard, ce déplacement au Decathlon Arena représente une occasion de se relancer avant que l'écart ne se creuse davantage. Davide Ancelotti aligne un 4-2-3-1 avec Giroud en pointe, tandis que Le Havre se présente en 3-4-2-1. Coup d'envoi prévu à 17h15, sous l'arbitrage de Bastien Dechepy.

Les formations de Ligue 1 ont adopté des stratégies différentes pour gérer cette trêve à rallonge. Le Stade Rennais a laissé ses joueurs en vacances toute la première semaine, tandis que Lorient a opté pour deux longs week-ends de pause entrecoupés d'ateliers plus ludiques et moins rigoureux. Selon Pierre Bazin, cette organisation visait à limiter la latence au moment de la reprise du championnat.

Liam Rosenior devra se passer de Noah Sangui et Jonathan Ikoné, tous deux touchés à la cuisse, pour le déplacement à Lorient. Sangui, blessé depuis le début de saison, avait pourtant disputé un match amical contre le Red Star pendant la trêve. Le club parisien récupère en revanche Otavio et Emmanuel Mbemba, de retour dans le groupe.

14:27 - Le flou persiste sur l'avenir du stade du PSG Le club de la capitale n'a toujours pas arrêté sa décision concernant son futur stade. Les négociations se poursuivent entre le rachat du Parc des Princes et la construction d'une nouvelle enceinte à Poissy ou à Massy.

13:19 - Point médical rassurant au PSG avant Le Mans Les dix internationaux parisiens sont revenus sans blessure de leurs sélections respectives. Seuls Alessandro Longoni, qui travaille seul en salle, et Senny Mayulu, toujours en soins, restent indisponibles. Dembélé et Nuno Mendes, eux, sont simplement au repos avant de reprendre l'entraînement ce week-end.

12:26 - Une trêve internationale particulièrement longue Luis Enrique est revenu sur la spécificité de cette coupure internationale, plus longue que d'habitude. "Cela a été une trêve différente parce que très longue", a-t-il expliqué, évoquant une reprise plus compliquée pour son groupe après trois semaines sans jouer ensemble.

11:40 - Kvaratskhelia, la méforme sans inquiétude Moins tranchant avec la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia ne fait pas douter son entraîneur. "Les joueurs ne sont pas des machines", a relativisé Luis Enrique, estimant que les hauts et les bas font partie du jeu.

10:57 - Dembélé épargné après un rassemblement "brillant" Luis Enrique a balayé les critiques visant Ousmane Dembélé après son passage en équipe de France. "Il a été brillant comme d'habitude quand il joue avec l'équipe nationale", a-t-il assuré, vantant un joueur toujours impliqué dans le jeu et les tirs. L'attaquant, comme Nuno Mendes, a été laissé au repos et ne reprendra l'entraînement que ce week-end, les écartant du match contre Le Mans.

10:26 - Luis Enrique recadre les médias Visé par des critiques après les récentes défaites du PSG en Ligue 1, le technicien espagnol a tenu à remettre les choses en perspective. "Les journalistes vous êtes toujours extrêmes et moi je cherche à toujours contrebalancer", a-t-il lancé en conférence de presse.

09:32 - Zidane s'inspire-t-il de Luis Enrique? Interrogé sur une possible influence sur le sélectionneur des Bleus, Luis Enrique est resté prudent. Il a toutefois salué les idées de jeu mises en place par Zidane avec l'équipe de France, entre pressing et possession. Il souligne la difficulté du rôle de sélectionneur, qui dispose de moins de temps pour connecter ses joueurs qu'un entraîneur de club.

09:00 - Doué, la "machine" selon Luis Enrique L'entraîneur du PSG n'a pas tari d'éloges sur son jeune attaquant avant la réception du Mans. "Désiré Doué comme toujours, une machine ! Il joue très bien au football", a lancé Luis Enrique. Il reconnaît toutefois que des matchs moins aboutis peuvent arriver, comme pour tous les grands joueurs, sans que cela ne l'inquiète.

00:05 - Lens - Lyon : le bas du tableau retient son souffle D'un côté un promu à la lutte pour respirer, de l'autre un prétendant européen pris à son propre piège : Lens a dompté Lyon 2-1 à Bollaert. Grâce à ce succès arraché malgré un carton rouge tardif, les Sang et Or grimpent à la 7e place avec 7 points, loin du gouffre qui menaçait encore. Lyon, lui, vacille : toujours 2e avec 11 points, mais cette défaite fissure ses certitudes et relance une concurrence déjà féroce derrière Monaco.

09/10/26 - 22:45 - Lens domine Lyon et renoue avec la victoire Victoire renversante pour Lens ! Les Sang et Or s'imposent 2-1 face à l'Olympique lyonnais à Bollaert. Florian Sotoca ouvre le score dès la 36e minute, puis Matthieu Udol double la mise à la 76e. Karl Merah réduit l'écart pour Lyon à la 85e, trop tard pour espérer l'égalisation. Fait marquant : Udol, auteur du second but, a ensuite écopé d'un carton rouge à la 84e minute, laissant les siens terminer à dix. Un succès précieux pour les Lensois malgré cette fin de match agitée.

09/10/26 - 21:40 - Lens mène 1-0 face à Lyon à la pause Lens domine Lyon à la mi-temps au stade Bollaert. L'ouverture du score intervient à la 36e minute par Florian Sotoca, servi par Florian Thauvin. Les Sang et Or mènent 1-0 au terme d'une première période maîtrisée, avec 61% de possession et dix tirs tentés contre six pour les Lyonnais. Sur le plan des grosses occasions, Lens en a créé deux contre aucune pour l'Olympique lyonnais. Le score reste inchangé à la pause, Lens 1, Lyon 0.

09/10/26 - 20:45 - Avant-match : Lens - Lyon, un choc à fort enjeu pour la suite Deux trajectoires qui s'affrontent ce vendredi à Bollaert : Lens, 15e avec seulement 4 points, face à Lyon, solide dauphin à 11 unités. Pour les Sang et Or de Yannick Cahuzac, privés de Jonathan Gradit, l'urgence est déjà là tant le bas de tableau guette. En face, Paulo Fonseca doit composer sans Ernest Nuamah ni Tanner Tessmann, mais ne peut se permettre le moindre faux pas pour rester dans la course aux places européennes. Un rendez-vous à suspense s'annonce.

09/10/26 - 20:28 - Monaco en tête, l'OM dans la tourmente L'AS Monaco de Filipe Luis veut conserver son invincibilité et sa première place face à Toulouse, mais la concurrence s'annonce rude, à commencer par l'OL qui se déplace à Lens dès vendredi. De son côté, l'OM de Neal Maupay, actuellement relégable, cherche à sortir de la crise lors d'un déplacement périlleux à Troyes.

09/10/26 - 19:59 - Jeremy Stinat au sifflet C'est Jeremy Stinat qui a été désigné pour arbitrer la rencontre entre le RC Lens et l'Olympique lyonnais. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 au stade Bollaert.

09/10/26 - 19:31 - Lens - Lyon ouvre la 6e journée La Ligue 1 reprend ses droits après la trêve internationale avec un choc d'entrée de jeu : le RC Lens reçoit l'Olympique lyonnais ce vendredi soir. Coup d'envoi fixé à 20h45 au stade Bollaert pour ce match d'ouverture de la sixième journée.

09/10/26 - 18:26 - Les amicaux de préparation ont rythmé la pause en Ligue 1 Plusieurs clubs de Ligue 1 ont profité de la trêve pour organiser des matchs amicaux avec des effectifs rajeunis. Lorient s'est imposé 2-1 face à Nantes, Lens a dominé le Standard de Liège 2-0, et Metz a battu Strasbourg 3-2 à la Meinau. Rennes s'est en revanche incliné 0-1 à Laval, Brest a partagé les points avec Monza (2-2) et l'OM a chuté face à Montpellier (1-0).

21/09/26 - 11:00 - Prochain rendez-vous de Ligue 1 pour l'OM face à un concurrent direct au maintien Après cette nouvelle contre-performance, Marseille devra attendre la trêve internationale avant de retrouver la compétition. Le prochain match des Olympiens aura lieu le 11 octobre à Troyes, actuel 16e de Ligue 1. Une rencontre à forte importance pour la course au maintien entre deux équipes du bas de tableau.

21/09/26 - 10:45 - Bruno Genesio annonce des discussions avec ses dirigeants après la défaite en Ligue 1 Au micro de Ligue 1+, l'entraîneur marseillais a reconnu que la situation actuelle de son équipe n'était pas normale. Il a assuré vouloir digérer la défaite avant d'échanger avec son staff et ses dirigeants. Genesio a admis assumer sa part de responsabilité dans cette crise sportive.

21/09/26 - 10:35 - Luis Enrique salue la performance de l'OM malgré la défaite Après la victoire du PSG (1-2) au Vélodrome dans le Classique de Ligue 1, Luis Enrique a tenu à féliciter les Marseillais pour leur prestation collective. Il a évoqué un match difficile où l'OM a très bien défendu, notamment en première période. L'entraîneur parisien s'est dit convaincu que les Marseillais allaient s'améliorer sous la houlette de Bruno Genesio.

20/09/26 - 17:50 - Le spectre de Bordeaux plane sur l'OM et son avenir en Ligue 1 Pour justifier sa politique de rigueur, Stéphane Richard a évoqué l'exemple des Girondins de Bordeaux, aujourd'hui relégués en National 1 et menacés de liquidation judiciaire. Le président marseillais alerte sur les risques qu'encourrait l'OM en cas de perte de plus de 50% de son chiffre d'affaires, mettant en avant un danger à la fois économique et sportif. Un parallèle destiné à convaincre les supporters de l'urgence d'un modèle économique plus sain pour évoluer sereinement en Ligue 1.

20/09/26 - 16:59 - Stéphane Richard justifie sa prudence financière face aux attentes de Ligue 1 Interrogé sur la possible frustration des supporters marseillais, Stéphane Richard a assuré les écouter tout en refusant de céder à la facilité. "Ce serait irresponsable" de miser sur un investisseur prêt à injecter "200 millions d'euros par an à fonds perdus" juste pour le plaisir immédiat, a-t-il expliqué. Selon lui, il n'y a "pas d'avenir possible" pour l'OM sans un retour à la sérénité financière, un discours qui tranche avec les ambitions habituelles du club en Ligue 1.

20/09/26 - 16:19 - Menacé par la DNCG, l'OM de Ligue 1 paie les excès de l'ancienne direction L'Olympique de Marseille se trouve sous la pression de la DNCG et doit assumer les dépenses XXL engagées par l'ancienne direction menée par Longoria et Benatia. Stéphane Richard refuse de poursuivre dans cette voie et prône désormais une gestion plus rigoureuse. Cette situation financière tendue explique en partie le tournant austère pris par le club marseillais en Ligue 1.

20/09/26 - 15:35 - En Ligue 1, Stéphane Richard prévient les supporters marseillais que l'OM n'est pas invincible Le nouveau président de l'Olympique de Marseille a défendu ce jeudi sa politique d'austérité, quitte à décevoir les supporters les plus ambitieux. Lors d'une prise de parole au Tangram, centre d'innovation du groupe CMA CGM à Marseille, il a lancé un avertissement clair: "Ceux qui pensent que l'OM est immortel parce que c'est l'OM se trompent". Une mise en garde qui intervient alors que le club évolue difficilement en Ligue 1 depuis le début de saison.

20/09/26 - 14:55 - Le Vélodrome pas encore complet pour ce sommet de Ligue 1 À quelques jours du Classique entre l'OM et le PSG, des places restaient encore disponibles pour ce choc de Ligue 1 programmé dimanche à 20h45. François Letexier a été désigné pour arbitrer cette rencontre très attendue. La question de l'affluence s'ajoute à la polémique sur l'interdiction de déplacement des ultras parisiens.

20/09/26 - 14:00 - Depuis 2015, une interdiction réciproque pèse sur ce choc de Ligue 1 Les supporters du CUP rappellent être privés de déplacement au Vélodrome depuis onze ans, tout comme les Marseillais le sont à Paris. "Six préfets se sont succédé, sans qu'aucun véritable dialogue ne soit instauré avec nous", dénoncent-ils à l'approche de ce rendez-vous de Ligue 1. Le collectif affirme ne réclamer "aucun privilège", seulement le respect du droit.

20/09/26 - 12:27 - Les ultras parisiens veulent porter leur interdiction en Ligue 1 devant la justice Le Collectif Ultras Paris a annoncé son intention de saisir le Conseil d'État pour contester son interdiction de déplacement à Marseille avant le Classique de Ligue 1 dimanche. "Onze ans d'interdictions, ça suffit!", clament les supporters dans un communiqué.