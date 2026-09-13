Classement de la Ligue 1 : Lille, Lens, PSG... Suivez la fin de la 4e journée avec tous les résultats et scores en direct

Au Decathlon Arena, Lille a dominé Troyes de bout en bout pour s'imposer 2-0 lors de cette 4e journée de Ligue 1, dans un match à la physionomie tendue pour une ESTAC en délicatesse. Tiago Santos a ouvert le score dès la 18e minute, avant qu'un but troyen ne soit refusé pour hors-jeu. Troyes a ensuite peiné à inquiéter la défense lilloise, malgré plusieurs tentatives sans réussite. En seconde période, Lille a conservé la maîtrise du jeu, s'appuyant notamment sur Giroud, entré en cours de match et averti d'un carton jaune à la 82e minute pour une faute sur Monfray. Ethan Mbappé a scellé la victoire dans le temps additionnel, à la 90e+3, confirmant la solidité lilloise face à une équipe troyenne à court de solutions.

Avec seulement deux points pris en trois matches de Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit se relancer selon son entraîneur. "On a besoin de points, d'être plus près des premiers", a insisté Luis Enrique, qui espère revoir le visage affiché en Ligue des champions face au Slovan Bratislava lors du déplacement à Brest.

Là où Lille impose sa possession et son rythme, Troyes se contente de subir sans parvenir à concrétiser. À la mi-temps, les Dogues mènent 1-0 grâce à Tiago Santos (18e), après un but refusé à Haraldsson dès la 2e minute pour hors-jeu. Lille a frôlé le break à la 21e, avec un nouveau but annulé, cette fois pour Troyes en leur défaveur suite à un hors-jeu d'Önal. Malgré onze centres contre un seul pour Lille, l'ESTAC manque cruellement de précision devant le but de Özer. Le Douaron a tenté sa chance juste avant la pause, sans succès.

15:22 - Luis Enrique évoque Éric Roy avant le déplacement du PSG en Ligue 1 À la veille du match de Ligue 1 à Brest, l'entraîneur du PSG a rendu hommage à Éric Roy, saluant sa capacité à lutter jusqu'au bout. "Il ne sera pas là mais il sera avec nous tous", a déclaré Luis Enrique, assurant que l'ancien coach breton "serait très heureux de voir cet hommage".

15:00 - Avant-match : Troyes veut se relever face à un LOSC lancé vers le podium Troyes doit réagir après la lourde défaite 2-6 concédée à domicile face à Strasbourg, son premier revers de la saison. L'ESTAC, 10e avec 4 points, déplore quatre blessés (Boura, Gozzi, Titi, Ifnaoui) et pourrait aligner Diawara en pointe, avec Le Douaron pour sa première titularisation après son but face au RCSA. En face, Lille, 5e avec 7 points, reste invaincu en Ligue 1 cette saison malgré sa défaite en Ligue des champions contre le Real Betis. Les Dogues alignent trois changements dans leur 4-2-3-1 et viseraient le podium, aux côtés de Monaco et Rennes, en cas de victoire. Coup d'envoi à 15h00 au Decathlon Arena, pour cette 4e journée de Ligue 1.

14:30 - Les joueurs brestois veulent honorer Roy sur le terrain de Ligue 1 Au-delà de la cérémonie, les Brestois entendent rendre hommage à Éric Roy par leur performance en Ligue 1 face au PSG. Ludovic Ajorque évoque un héritage à poursuivre, tandis qu'Hugo Magnetti assure que l'équipe joue "aussi pour lui". Julien Lachuer, son adjoint et successeur, veut que le collectif donne tout "comme Eric l'aurait fait".

13:10 - Fleurs, maillot floqué et musique de U2 : le protocole d'hommage prévu Pour ce match de Ligue 1 face au PSG, une gerbe de fleurs sera déposée par l'épouse d'Éric Roy devant la fresque à son effigie, en présence du président Denis Le Saint. Les joueurs porteront un maillot spécial floqué "King" avec une couronne, et entreront sur la pelouse sur "Magnificient" de U2, titre qu'affectionnait l'ancien entraîneur. Sa fille Victoria-Rose doit aussi prendre la parole avant une minute d'applaudissements.

12:23 - En Ligue 1, Brest s'apprête à un hommage vibrant pour Éric Roy Avant la réception du PSG dimanche en Ligue 1, le stade Francis-Le-Blé se prépare à célébrer la mémoire d'Éric Roy, décédé le 17 juin dernier d'un cancer du pancréas. Supporters et joueurs évoquent avec émotion celui qui a porté le club à son sommet. "On ne l'oubliera jamais ce bonhomme", confie un supporter brestois, résumant l'attente mêlée de tristesse qui règne dans la ville avant ce rendez-vous de Ligue 1.

11:06 - Le Havre et Angers n'arrivent pas à se départager en Ligue 1 Au stade Océane, Havrais et Angevins se sont neutralisés (0-0) lors de cette journée de Ligue 1. Anthony Lopes a multiplié les arrêts décisifs devant Ally Samata et Josh Maja, tandis qu'un but havrais a été refusé pour hors-jeu. Le Havre reste 16e tandis qu'Angers grimpe à la 9e place.

10:36 - Lorient et Toulouse se neutralisent dans un match spectaculaire de Ligue 1 Quatre buts ont animé la rencontre entre Lorient et Toulouse (2-2) en Ligue 1, chaque équipe ayant dominé une mi-temps. Ibrahima Baldé et Noah Mbamba ont fait la différence pour les Merlus avant que Casper Tengstedt puis Thomas Jörgensen ne permettent aux Toulousains de revenir. Le TFC reste avant-dernier avec seulement deux points.

09:53 - Nice devient lanterne rouge de la Ligue 1 après sa défaite à Auxerre Battu 1-0 par Auxerre samedi, Nice hérite de la dernière place de Ligue 1, cédée par son adversaire du soir. Cameron Archer a signé le but décisif à la 74e minute, son deuxième en deux matches. Passé à une défense à cinq, Will Still a vu son équipe limiter les occasions concédées grâce à un Mamadou Diop inspiré.

08:55 - L'OL confirme son invincibilité en Ligue 1 malgré un nul frustrant à Paris Tenu en échec par le Paris FC (0-0) en Ligue 1, Tyler Morton a salué la solidité collective de son équipe, invaincue depuis le début de saison. Le milieu anglais a souligné la difficulté de déstabiliser un adversaire bien organisé, entraîné par Liam Rosenior, qu'il connaît de son passage à Hull City. "Nous avons encore beaucoup à prouver", a-t-il toutefois nuancé.

00:06 - Paris FC - Lyon : un nul qui laisse planer le suspense au classement D'un côté une équipe séduisante, de l'autre un bloc solide et discipliné : Paris FC et Lyon se neutralisent (0-0) à Jean Bouin sans se départager. Résultat, aucune des deux ne prend le large. Lyon reste 3e avec 8 points, le Paris FC juste derrière, 4e, avec le même total. Un partage des points qui maintient le suspense en tête de Ligue 1 : les deux équipes conservent leur invincibilité, mais restent scotchées à seulement deux longueurs de Monaco, leader du championnat. Rien n'est encore joué pour ces deux prétendants, qui devront hausser le ton pour combler cet écart.

22:46 - Paris FC - Lyon : un match nul et vierge à Jean Bouin Plus entreprenant tout au long de la rencontre, le Paris FC a terminé avec 56% de possession et quatre tirs cadrés contre un seul pour Lyon. Malgré cette maîtrise, le score est resté vierge au coup de sifflet final : 0-0. Les occasions les plus nettes sont venues de Kebbal et Sinayoko en première période, sans trouver la faille face à Greif. Lyon a répondu par Openda et Nuamah, stoppés par Trapp. Le match a été marqué par plusieurs cartons jaunes, dont ceux de Coppola et Traoré côté parisien, ainsi qu'Openda côté lyonnais. Un penalty réclamé par l'OL en fin de match n'a pas été accordé après vérification de la VAR.

21:40 - Paris FC - Lyon : encore à égalité à la pause Toujours 0-0. À la mi-temps, aucun but n'a été inscrit entre le Paris FC et Lyon au stade Jean Bouin. Les Parisiens ont pris l'initiative dès le début de la rencontre, multipliant les occasions par Kebbal, qui a inquiété Greif d'une frappe repoussée, puis par Sinayoko, contré au second poteau après un centre de Lees-Melou. Lyon, plus hésitant, a répondu par des attaques rapides via Openda et Nuamah, sans parvenir à tromper Trapp. Le gardien parisien a également été sollicité en fin de première période. Un premier acte engagé, marqué par plusieurs coups francs et une certaine tension entre les deux équipes.

20:45 - Avant-match : Lyon en délicatesse reçoit un défi de taille face au Paris FC Avant ce choc de la 4e journée de Ligue 1, l'OL aborde la rencontre après une saison qualifiée de "pain sec", ayant surtout profité des faux pas des autres écuries pour grimper à la 4e place avec 7 points, via un nul contre Le Havre et deux victoires contre Toulouse et Auxerre. En face, le Paris FC, 3e avec 7 points également, veut confirmer sa bonne entame après un nul à Troyes et des succès contre Nice et l'OM. Avec Monaco freiné à Strasbourg plus tôt dans la journée, le vainqueur de Jean-Bouin pourrait s'emparer de la tête du championnat à la différence de buts.

20:40 - Strasbourg - Monaco : un nul qui maintient l'écart au classement Après son match nul contre Monaco (1-1), Strasbourg reste scotché à la 6e place avec 7 points, une position qui traduit un début de saison irrégulier pour les Alsaciens. En face, Monaco conserve la tête du classement avec 10 points, mais ce résultat met un terme à sa série parfaite en championnat. L'ASM garde toutefois une marge confortable sur ses poursuivants et continue d'occuper le rôle de leader. Pour Strasbourg, ce point pris à domicile ne suffit pas à combler l'écart avec le haut du tableau, mais évite un décrochage supplémentaire dans la hiérarchie de Ligue 1.

19:16 - Strasbourg et Monaco se neutralisent en match nul lors de Strasbourg - Monaco Suspense total à la Meinau. Strasbourg et Monaco se quittent sur un match nul, 1-1, au terme d'une rencontre disputée jusqu'au bout. Les Alsaciens ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Sané (52e), avant que Brunner ne rétablisse l'égalité pour Monaco (71e). Les Monégasques ont ensuite cru arracher la victoire par Zakaria, mais le but a été refusé pour hors-jeu (87e). Un penalty a également été réclamé par Monaco en fin de match, sans être accordé malgré la vérification vidéo. Golovine a été averti dans les derniers instants, à l'image d'une fin de match tendue entre les deux équipes.

19:07 - Un début de saison inédit depuis 2009 plombe le PSG en Ligue 1 Avec seulement deux points récoltés en trois rencontres, le Paris Saint-Germain occupe la 13e place de Ligue 1, une position plus vue depuis 2009 pour le club. Cette entame poussive explique la chute des probabilités de titre calculées par Opta. Luis Enrique reconnaît un

18:18 - Monaco s'installe en dauphin dans la course au titre de Ligue 1 Avec un carton plein et un seul but encaissé en trois journées, l'AS Monaco s'impose comme le principal poursuivant du PSG en Ligue 1 selon les projections d'Opta. Les Monégasques affichent 17,80% de chances de terminer champions, loin devant leurs poursuivants. Le club de la Principauté compte déjà deux points d'avance sur le reste du peloton.

18:11 - Strasbourg - Monaco : 0-0 à la pause, la Meinau résiste au leader Attendu à la Meinau avec l'ambition de frapper fort, Monaco n'a pas réussi à faire la différence avant la pause. À la mi-temps, le score reste vierge : 0-0. Les occasions n'ont pourtant pas manqué : Demba Diop a buté sur le mur monégasque (32e), avant que Gessime Yassine ne manque le cadre après un joli mouvement collectif strasbourgeois (34e). En fin de période, Oso a tenté sa chance à deux reprises d'une frappe trop enlevée (36e, 45e+1). Monaco peine à trouver le décalage offensif face à des Strasbourgeois auteurs d'une première période solide et disputée.

17:30 - Le PSG voit ses chances de titre en Ligue 1 fondre selon Opta Opta a revu à la baisse les probabilités de sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1, désormais estimées à 51,37% contre 68% avant le début de saison. Ce recul spectaculaire s'explique par un début d'exercice catastrophique du club de la capitale. Les Parisiens restent toutefois largement favoris pour conserver leur couronne.

17:16 - Strasbourg - Monaco : Monaco veut reprendre la tête de la Ligue 1 Monaco veut frapper fort. Battu au classement provisoire par Rennes, vainqueur vendredi à Marseille, le club de la Principauté, deuxième avec 9 points, se déplace à la Meinau avec l'ambition de reprendre la première place. Les hommes de Filipe Luis restent sur trois succès de rang en championnat, dont un renversement spectaculaire au Parc des Princes face au PSG. Privé de plusieurs éléments blessés, Monaco devra confirmer sa solidité face à un Strasbourg auteur d'un match référence à Troyes (6-2) le week-end dernier. Les Strasbourgeois, sixièmes avec 6 points, comptent bien perturber les plans du leader provisoire.

16:42 - L'OM passe au crible les images de vidéosurveillance du Vélodrome Depuis la révélation de cette affaire lundi, le club marseillais a commencé à éplucher les images de vidéosurveillance pour tenter d'identifier l'agresseur. Selon le témoignage de la victime, l'homme s'était positionné derrière elle pendant un certain temps dans le virage nord du stade lors de ce match de Ligue 1. Elle a également fourni des détails vestimentaires susceptibles d'aider à son identification. Un cadre du club marseillais qualifie ce type d'agression de première dans l'histoire du stade.

15:56 - Une supportrice de l'OM porte plainte après une agression sexuelle en marge d'un match de Ligue 1 Une supportrice avait retrouvé de la semence d'homme sur toute sa tenue dimanche soir lors du match de Ligue 1 entre l'OM et le Paris FC (2-3) au Vélodrome. Mercredi, elle devait se présenter dans un commissariat de Marseille pour déposer plainte et remettre les éléments matérialisant l'agression.

15:00 - Après Campos, Létang aussi attendu devant la commission de discipline de la Ligue 1 Le président du LOSC Olivier Létang doit lui aussi comparaître devant la commission de discipline de la LFP pour son attitude à l'issue du match Lille-PSG en Ligue 1. Contrairement à Luis Campos, sanctionné d'un match ferme, le dirigeant nordiste encourt une sanction plus lourde selon les informations disponibles.

14:17 - Luis Campos suspendu un match de Ligue 1 après l'épisode de Lille La commission de discipline de la LFP a infligé mercredi un match de suspension ferme au conseiller sportif du PSG pour son comportement lors du déplacement à Lille (2-2) fin août en Ligue 1. Luis Campos sera privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles pour la prochaine sortie parisienne à Brest, dimanche soir.

13:17 - Avant de rejoindre l'OL en Ligue 1, Nakamura rêvait déjà de Juninho L'ailier japonais connaissait le club lyonnais bien avant de fouler les pelouses de Ligue 1 sous ses couleurs. "Depuis mon enfance, je connaissais le club, j'aimais l'époque de Juninho, j'aimais beaucoup ce joueur", a confié Keito Nakamura. Une référence qui a d'ailleurs fait réagir plusieurs supporters lyonnais sous l'article.

12:23 - Nakamura veut apporter son sens du collectif à l'OL en Ligue 1 Décrit par Paulo Fonseca comme plus collectif que les autres ailiers de l'effectif lyonnais, Keito Nakamura confirme cette philosophie de jeu à son arrivée en Ligue 1. "J'aime bien jouer avec les autres, collectif, même sur le côté", a-t-il expliqué, tout en précisant pouvoir aussi se montrer décisif en un-contre-un. Le joueur communique en anglais avec ses nouveaux coéquipiers lyonnais.