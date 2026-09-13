Classement de la Ligue 1 : Lille, Lens, PSG... Suivez la fin de la 4e journée avec tous les résultats et scores en direct

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Lille, Lens, PSG... Suivez la fin de la 4e journée avec tous les résultats et scores en direct LIGUE 1. Grosse journée ce dimanche avec tous les clubs participant à la Ligue des champions qui jouent.

Clap de fin pour la 4e journée de Ligue 1 ce dimanche 13 septembre avec tous les clubs européens, qui ont joué un match de Ligue des champions cette semaine, qui disputent leurs matchs de championnat. Ca commence en début d'après midi, à 15h, pour Lille, qui va tenter de digérer la défaite face au Bétis Seville, assez cruelle sur le scénario du match. On enchaînera ensuite avec Lens, qui est le club avec le moins de repos après son match ce jeudi soir à Prague, et qui a un déplacement périlleux du côté du Mans, un promu assez embâtant depuis le début du championnat. Enfin, dans une atmosphère pesante avec un hommage à Eric Roy, Brest va accueillir le PSG qui cherche sa toute première victoire en championnat après un début "catastrophique" selon les mots de Luis Enrique.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Lille - Troyes : le LOSC s'impose 2-0 face à une ESTAC empruntée

Au Decathlon Arena, Lille a dominé Troyes de bout en bout pour s'imposer 2-0 lors de cette 4e journée de Ligue 1, dans un match à la physionomie tendue pour une ESTAC en délicatesse. Tiago Santos a ouvert le score dès la 18e minute, avant qu'un but troyen ne soit refusé pour hors-jeu. Troyes a ensuite peiné à inquiéter la défense lilloise, malgré plusieurs tentatives sans réussite. En seconde période, Lille a conservé la maîtrise du jeu, s'appuyant notamment sur Giroud, entré en cours de match et averti d'un carton jaune à la 82e minute pour une faute sur Monfray. Ethan Mbappé a scellé la victoire dans le temps additionnel, à la 90e+3, confirmant la solidité lilloise face à une équipe troyenne à court de solutions.

- Luis Enrique reconnaît que le PSG doit rectifier le tir en Ligue 1

Avec seulement deux points pris en trois matches de Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit se relancer selon son entraîneur. "On a besoin de points, d'être plus près des premiers", a insisté Luis Enrique, qui espère revoir le visage affiché en Ligue des champions face au Slovan Bratislava lors du déplacement à Brest.

- Lille - Troyes : les Dogues dominent et mènent 1-0 à la pause

Là où Lille impose sa possession et son rythme, Troyes se contente de subir sans parvenir à concrétiser. À la mi-temps, les Dogues mènent 1-0 grâce à Tiago Santos (18e), après un but refusé à Haraldsson dès la 2e minute pour hors-jeu. Lille a frôlé le break à la 21e, avec un nouveau but annulé, cette fois pour Troyes en leur défaveur suite à un hors-jeu d'Önal. Malgré onze centres contre un seul pour Lille, l'ESTAC manque cruellement de précision devant le but de Özer. Le Douaron a tenté sa chance juste avant la pause, sans succès.

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