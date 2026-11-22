Place à la 11e journée de Ligue 1 ce week-end avant le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine.
En Ligue 1, Lyon a battu Lille 1-0 ce samedi 21 novembre 2026 à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, un résultat scellé par l'unique but de Mads Bidstrup. Le milieu lyonnais a fait basculer la rencontre dès la 40e minute en surgissant pour tromper la défense lilloise. Un second but lyonnais a ensuite été refusé à la 41e minute après recours à la vidéo. Lille a poussé pour recoller au score, dominant notamment au nombre de duels gagnés, mais n'est jamais parvenu à battre la défense lyonnaise jusqu'au terme de la partie.
En Ligue 1, ce même samedi, Monaco et Auxerre se sont neutralisés sur le score de 1-1. Richard Faivre avait ouvert le score pour les Auxerrois dès la 29e minute, surprenant une équipe monégasque pourtant très largement dominatrice dans le jeu avec 66% de possession. Eli Diop n'a égalisé que dans le dernier quart d'heure, à la 82e minute, offrant à Monaco un point qu'il n'était jamais parvenu à transformer en victoire malgré sa maîtrise du ballon. Résultat identique à Bollaert-Delélis, où Lens et Toulouse se sont séparés sur un match nul 1-1 dans le cadre de cette 11e journée. J. Russell-Rowe avait donné l'avantage aux Toulousains à la 39e minute, avant que M. Cuisance n'égalise pour les Lensois dès le retour des vestiaires, à la 47e minute. Lens a terminé la rencontre avec 60% de possession contre 40% pour Toulouse.
Plus tôt dans l'après-midi, le PSG s'est imposé 3-2 à Nice. Nice avait ouvert le score par Amoura, lancé par Clauss dans la surface, d'une frappe croisée (8e), avant que Paris renverse la situation en deux minutes. Mayulu a d'abord égalisé sur penalty, accordé après intervention de la VAR pour une main de Mandza (31e), puis Doué a ensuite donné l'avantage aux Parisiens en reprenant du pied droit au second poteau un ballon d'Hakimi (32e). Peu après, son match a mal tourné. En protégeant un ballon, le buteur parisien s'est blessé au genou droit et a quitté la pelouse sur civière et en larmes, remplacé par Ferran Torres. Le club craint une rupture des ligaments croisés. En fin de match, c'est le même Ferran Torres, servi par Dembélé, qui a corsé l'addition (85e), avant qu'Abdi ne réduise l'écart pour Nice dans le temps additionnel (90+5e). C'est la 12e victoire consécutive du PSG toutes compétitions confondues.
Le classement de la Ligue 1 place le PSG en tête avec 26 points, devant Lille qui occupe la deuxième place avec 21 points ; Lyon suit à la quatrième place avec 20 points, puis Nice pointe à la septième place avec 17 points, à égalité de points avec Monaco qui complète le top 8. Lens suit à la onzième place avec 14 points, juste devant Toulouse qui ferme la marche avec le même total de 14 points à la douzième position, tandis qu'Auxerre occupe la quatorzième place avec 11 points.
Le calendrier de la Ligue 1
Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.
Le classement de la Ligue 1
Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.
Dernières mises à jour
- Lens - Toulouse : le nul maintient les deux équipes dans le ventre mou
Dans une partie disputée à Bollaert-Delélis, Lens et Toulouse se sont séparés sur un score de parité, 1-1. Ce point ne bouleverse rien pour les Sang et Or, 11es avec 14 points, toujours coincés loin des places qualificatives pour l'Europe. Même constat pour Toulouse, 12e avec également 14 unités, qui ne parvient pas à sortir de cette zone neutre du classement. Les deux formations restent scotchées dans ce milieu de tableau, sans avancée significative dans la lutte pour les places qualificatives.
- Monaco - Auxerre : Auxerre reste scotché, Monaco recolle sans décoller
Battu par Richard Faivre en première période puis sauvé par Eli Diop, Auxerre a dû se contenter du nul 1-1 face à Monaco malgré 66% de possession monégasque. Les Auxerrois restent empêtrés à la 14e place avec 11 points, un point qui ne change rien à leur situation inconfortable. Monaco, de son côté, stagne également avec ce partage des points et pointe à la 8e place avec 17 unités, loin de son ambition de grimper plus haut dans le tableau de Ligue 1.
- Lille - Lyon : la défaite coûte cher aux Lillois au classement
Battu 0-1 par Lyon à la Decathlon Arena, Lille voit sa marche vers le sommet brutalement stoppée. Les Dogues conservent malgré tout la 2e place, mais avec seulement 21 points, l'addition reste cruelle après cette désillusion à domicile. En face, Lyon savoure : la victoire propulse les Rhodaniens à la 4e position avec 20 points, à seulement un point du podium. Un écart désormais resserré qui promet une lutte intense pour les places européennes dans les prochaines journées.
- Lens et Toulouse se neutralisent à Bollaert
Au stade Félix Bollaert-Delélis, Lens et Toulouse se sont séparés sur un match nul 1-1 au terme d'une rencontre équilibrée de cette 11e journée de Ligue 1. Toulouse avait ouvert le score par J. Russell-Rowe à la 39e minute, avant que M. Cuisance ne réponde pour Lens dès la 47e minute, juste après la pause. La rencontre a été émaillée de plusieurs avertissements, avec des cartons jaunes pour N. Sigur, F. Thauvin, S. Hidalgo puis A. Haidara. Lens a terminé avec 60% de possession contre 40% pour Toulouse.
- Monaco - Auxerre : courte parenthèse d'espoir brisée, les Auxerrois arrachent le nul
Longtemps tenu en respect par une défense auxerroise solide, Monaco n'est jamais parvenu à transformer sa large domination du ballon en victoire face à Auxerre. Richard Faivre avait pourtant surpris les Monégasques dès la 29e minute, douchant d'entrée les ambitions du club de la Principauté. Il aura fallu attendre la 82e minute pour voir Eli Diop égaliser et arracher le point du match nul. Score final : 1-1, au terme d'une rencontre où Monaco a largement dominé la possession (66%) sans parvenir à convertir cette maîtrise en but décisif.
- Lille - Lyon : Bidstrup fait chuter les Lillois
Tout avait basculé à la 40e minute, quand Mads Bidstrup surgissait pour tromper la défense lilloise et offrir l'avantage à Lyon. Le suspense grimpait d'un cran dans la foulée : un second but lyonnais était refusé après recours à la VAR. Lille a poussé sans parvenir à recoller, malgré une domination au nombre de duels gagnés. Carlos Tolisso, averti en toute fin de rencontre, voyait son équipe tenir jusqu'au bout. Score final : Lille 0, Lyon 1, au terme d'un match à suspense disputé à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Lens - Toulouse : Russell-Rowe fait la différence à la pause
Au stade Félix Bollaert-Delélis, Toulouse mène 1-0 face à Lens à la mi-temps de cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1. L'unique but de cette première période a été inscrit par J. Russell-Rowe à la 39e minute. Avant cette ouverture du score, la rencontre avait été marquée par deux cartons jaunes côté toulousain, pour N. Sigur (28e) puis S. Hidalgo (43e), tandis que F. Thauvin a lui aussi été averti à la 33e minute côté lensois. Lens domine légèrement la possession avec 54% contre 46% pour Toulouse.
- Lille 0-1 Lyon à la pause : Bidstrup fait déjà trembler les filets
Lille 0-1 Lyon à la mi-temps. Seul vrai frisson de cette première période : la frappe de Mads Bidstrup, qui a surgi à la 40e minute pour tromper la défense lilloise et offrir l'avantage aux Lyonnais. Dans la foulée, le suspense est monté d'un cran : à la 41e minute, l'arbitre a dû consulter la VAR avant de refuser un second but. Lille, pourtant dominé au tableau des tirs cadrés, cherche encore la faille pour recoller avant la seconde période.
- Avant-match : Lens et Toulouse se neutralisent dans le ventre mou
Onzième avec treize points, Lens aborde cette réception de Toulouse avec l'ambition de prendre le dessus dans un duel serré du ventre mou. En face, les Toulousains, douzièmes avec le même total de points, veulent recoller et sortir de cette zone de turbulence. Rendez-vous au stade Félix Bollaert-Delélis pour cette 11e journée de Ligue 1, dirigée par l'arbitre Bastien Dechepy. Didier Digard, sur le banc lensois, affronte Jens Berthel Askou, qui dirige les Toulousains. Un match à enjeux pour ces deux équipes au coude-à-coude.
- Avant-match : Auxerre tente de sortir de la zone rouge face à Monaco
Auxerre se déplace au Stade Louis-II avec l'ambition de quitter la 15e place, qu'il occupe avec 10 points avant cette 11e journée de Ligue 1. Face aux Auxerrois, Monaco, 7e avec 16 points, cherche à confirmer sa position dans le haut du classement. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu samedi 21 novembre à 20h45, sous la direction de l'arbitre Jeremy Stinat. Un test pour les Bourguignons, qui devront hausser leur niveau face à des Monégasques solides sur leurs terres.
- Avant-match : Lille, le dauphin, défie un OL en quête de rattrapage
Deuxième contre cinquième, l'écart est net avant le coup d'envoi à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Lille, fort de ses 21 points, aborde cette 11e journée de Ligue 1 en position de force face à Lyon, 5e avec 17 unités. Pour les Lillois, l'enjeu est clair : consolider leur statut de dauphin. Pour les Lyonnais, l'occasion est belle de se rapprocher du podium. François Letexier dirigera cette rencontre programmée ce samedi à 20h45.
- Nice - PSG : le leader résiste aux Aiglons et conforte sa place de dauphin au sommet
Entre un prétendant à l'Europe et le leader du championnat, l'écart s'est confirmé sur la pelouse de l'Allianz Riviera : le Paris-SG s'est imposé 3-2 face à Nice. Grâce à ce succès, les Parisiens caracolent en tête avec 26 points, creusant l'écart avec leurs poursuivants. Nice, de son côté, reste scotché à la 6e place avec 17 points, une position qui maintient les Aiglons dans le ventre mou mais sans véritablement relancer leurs ambitions de qualification européenne.
- Nice 1-2 PSG à la mi-temps : le match a basculé en une minute
Nice 1-2 PSG à la pause. Le fait marquant de cette première période reste le retournement rapide signé par le Paris-SG. Après l'ouverture du score niçoise par Amoura (8'), les Parisiens ont renversé la situation en l'espace d'une minute grâce à Mayulu, sur penalty accordé après recours à la VAR (31'), puis Doué (32'). Ce dernier a toutefois dû céder sa place à la 44e minute, touché, remplacé par Torres. Paris-SG domine largement la possession (66%) à la mi-temps de cette rencontre toujours en cours.
- Avant-match : Nice veut freiner l'armada du PSG
Nice n'a pas droit à l'erreur. Les Aiglons, 6es avec 17 points, reçoivent ce samedi à 17h15 à l'Allianz Riviera le leader du championnat pour la 11e journée de Ligue 1. Face à eux, un Paris-SG injouable, solidement installé en tête avec 23 points, qui vient confirmer son statut de favori. L'arbitre Jerome Brisard sera chargé de diriger cette affiche entre une équipe azuréenne en quête de confirmation et un leader parisien déterminé à poursuivre sa marche en avant.
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