Place à la 11e journée de Ligue 1 ce week-end avant le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine.

En Ligue 1, Lyon a battu Lille 1-0 ce samedi 21 novembre 2026 à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, un résultat scellé par l'unique but de Mads Bidstrup. Le milieu lyonnais a fait basculer la rencontre dès la 40e minute en surgissant pour tromper la défense lilloise. Un second but lyonnais a ensuite été refusé à la 41e minute après recours à la vidéo. Lille a poussé pour recoller au score, dominant notamment au nombre de duels gagnés, mais n'est jamais parvenu à battre la défense lyonnaise jusqu'au terme de la partie.

En Ligue 1, ce même samedi, Monaco et Auxerre se sont neutralisés sur le score de 1-1. Richard Faivre avait ouvert le score pour les Auxerrois dès la 29e minute, surprenant une équipe monégasque pourtant très largement dominatrice dans le jeu avec 66% de possession. Eli Diop n'a égalisé que dans le dernier quart d'heure, à la 82e minute, offrant à Monaco un point qu'il n'était jamais parvenu à transformer en victoire malgré sa maîtrise du ballon. Résultat identique à Bollaert-Delélis, où Lens et Toulouse se sont séparés sur un match nul 1-1 dans le cadre de cette 11e journée. J. Russell-Rowe avait donné l'avantage aux Toulousains à la 39e minute, avant que M. Cuisance n'égalise pour les Lensois dès le retour des vestiaires, à la 47e minute. Lens a terminé la rencontre avec 60% de possession contre 40% pour Toulouse.

Plus tôt dans l'après-midi, le PSG s'est imposé 3-2 à Nice. Nice avait ouvert le score par Amoura, lancé par Clauss dans la surface, d'une frappe croisée (8e), avant que Paris renverse la situation en deux minutes. Mayulu a d'abord égalisé sur penalty, accordé après intervention de la VAR pour une main de Mandza (31e), puis Doué a ensuite donné l'avantage aux Parisiens en reprenant du pied droit au second poteau un ballon d'Hakimi (32e). Peu après, son match a mal tourné. En protégeant un ballon, le buteur parisien s'est blessé au genou droit et a quitté la pelouse sur civière et en larmes, remplacé par Ferran Torres. Le club craint une rupture des ligaments croisés. En fin de match, c'est le même Ferran Torres, servi par Dembélé, qui a corsé l'addition (85e), avant qu'Abdi ne réduise l'écart pour Nice dans le temps additionnel (90+5e). C'est la 12e victoire consécutive du PSG toutes compétitions confondues.

Le classement de la Ligue 1 place le PSG en tête avec 26 points, devant Lille qui occupe la deuxième place avec 21 points ; Lyon suit à la quatrième place avec 20 points, puis Nice pointe à la septième place avec 17 points, à égalité de points avec Monaco qui complète le top 8. Lens suit à la onzième place avec 14 points, juste devant Toulouse qui ferme la marche avec le même total de 14 points à la douzième position, tandis qu'Auxerre occupe la quatorzième place avec 11 points.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

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