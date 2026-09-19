Classement de la Ligue 1 : Lyon - Rennes, Le Mans - Lorient... Le multiplex de la 5e journée avec les scores en direct

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Lyon - Rennes, Le Mans - Lorient... Le multiplex de la 5e journée avec les scores en direct LIGUE 1. Place au multi de la 5e journée de Ligue 1 avec un gros choc au programme entre Lyon et Rennes.

Le multiplex de la 5e journée de la Ligue 1 est très attendu avec un joli choc en perspective entre deux clubs qui ont pu jouer l'Europa League cette semaine, Lyon et Rennes. Si Les Lyonnais ont fait un joli travail sur la pelouse des Belges d'Anderlecht, les Rennais n'ont pas réussi à prendre les trois points à Sturm Graz. Dans les autres rencontres de la soirée, Le Mans va tenter de confirmer son bon début de saison face à Lorient, Toulouse affronte Le Havre et Angers fait face à Troyes.

Dimanche, quelle journée pour la Ligue 1 ! Avec un Auxerre - Brest pour débuter à 15h, mais surtout le leader avant cette journée, Lille, qui se déplace à Nice avant le fameux Classique du championnat de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Au Vélodrome, les Marseillais vont devoir enfin lanceur leur saison pour éviter de prendre l'eau et de subir la foudre des supporters.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Avant ce sacre international, la dirigeante avait sauvé le club de Ligue 1 d'une rétrogradation

Michele Kang, déjà à la tête de l'OL Féminin, avait été nommée présidente du club de Ligue 1 et PDG d'OL Groupe en juin 2025, en remplacement de John Textor. Cette nomination intervenait alors que le club rhodanien était menacé de rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG. Un contexte difficile que la dirigeante a su surmonter avant de recevoir cette reconnaissance internationale.

- Un modèle multi-clubs salué pour la présidente du club de Ligue 1

Le jury du World Football Summit a mis en avant le travail pionnier de Michele Kang, dirigeante du club de Ligue 1, pour créer un modèle multi-clubs mondial dédié au football féminin. Propriétaire également des London City Lionesses et du Washington Spirit, elle a été distinguée pour sa démarche visant à bâtir des organisations axées sur la performance et la pérennité à long terme.

- La présidente du club de Ligue 1 se dit "profondément honorée" par cette distinction

Citée dans le communiqué du club de Ligue 1, Michele Kang a confié être "profondément honorée" de recevoir ce prix. "Recevoir cette reconnaissance pour mon travail dans le football, et être la première femme à recevoir ce prix, est particulièrement significatif", a-t-elle déclaré. Elle espère que cette reconnaissance reflète le rôle croissant des femmes dans la direction du football à tous les niveaux.

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