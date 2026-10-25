Classement de la Ligue 1 : Marseille - Le Havre en direct, scores et résultats

Rythme soutenu au Vélodrome : l'OM a frappé fort d'entrée. Dès la 5e minute, C. Egan-Riley ouvre le score pour les Marseillais. Le Havre tente de réagir, mais c'est Timothy Weah qui enfonce le clou à la 33e minute pour porter le score à 2-0. À la pause, Marseille domine largement les débats avec 61% de possession, contre seulement 39% pour des Havrais muets offensivement. Les hommes de Bruno Génésio rejoignent les vestiaires avec un avantage confortable sur Didier Digard et ses joueurs.

Dixième avec neuf points, Marseille aborde ce rendez-vous sous pression, conscient qu'un faux pas pourrait compromettre son début de saison. Face à lui, Le Havre, lanterne rouge avec seulement deux points, traverse une période délicate et cherche désespérément une bouffée d'air. Ce choc du dimanche, prévu à 17h15 au stade CEPAC Vélodrome et dirigé par l'arbitre Clément Turpin, s'annonce décisif : les Marseillais doivent confirmer leur rang, tandis que les Havrais espèrent créer la surprise pour sortir de la zone rouge.

1-1, score final entre Monaco et Lille. Le milieu français Ethan Mbappé a ouvert le score pour les Lillois à la 24e minute. Monaco a égalisé à la 74e minute grâce à Edan Diop, bien servi par Teze, pour son deuxième but de la saison en Ligue 1. Entre les deux réalisations, Lille a terminé la rencontre à dix après l'expulsion directe de Tanguy Kouassi à la 66e minute pour une faute sur Brunner.

15:55 - Monaco-Lille en cours : Lille mène à la pause grâce à Ethan Mbappé 0-1 pour Lille à la mi-temps face à Monaco. Le milieu français Ethan Mbappé a ouvert le score à la 24e minute, concluant du gauche après un service de Diaoune. Avant cela, Monaco avait perdu Fati sur blessure dès la 15e minute, remplacé par Detourbet. La rencontre s'est ensuite tendue avec deux cartons jaunes, pour Coulibaly puis Haraldsson. Malgré une possession plus importante, les Monégasques n'ont pas réussi à trouver la faille et rejoignent les vestiaires avec ce retard d'un but.

15:01 - Avant-match : Monaco-Lille, duel entre deux équipes à égalité de points Ce dimanche au stade Louis-II, Monaco, cinquième avec 14 points, reçoit Lille, troisième avec le même total, pour un choc qui peut offrir à l'un des deux clubs la tête provisoire du championnat en cas de victoire. Filipe Luis aligne un 4-2-3-1 privé de Mika Biereth, tandis que Davide Ancelotti laisse Olivier Giroud sur le banc. L'arbitre François Letexier dirigera la rencontre. Lors de leur dernière confrontation, le 10 mai dernier, Lille s'était imposé 0-1 à Louis-II grâce à un but contre son camp de Denis Zakaria.

19/10/26 - 00:06 - Lyon - Nice : Nice stagne, Lyon s'empare de la tête Battu 2-1 par Lyon, Nice reste scotché à la 13e place avec 8 points, une position qui n'évolue pas malgré le suspense entretenu jusqu'au bout, Wahi ayant cru égaliser avant l'intervention de la VAR. En face, Lyon profite pleinement de ce succès pour grimper à la 1re place du classement avec 14 points. Un écart qui se creuse désormais entre les deux équipes après cette septième journée de Ligue 1.

18/10/26 - 22:46 - Lyon domine Nice 2-1 au Groupama Stadium 2-1. Lyon s'impose face à Nice au terme d'un match mouvementé. Les Niçois avaient pourtant ouvert le score par Elye Wahi (18e), avant que Pavel Šulc (32e) puis Tanner Tessmann (36e) ne renversent la situation juste avant la pause. En seconde période, les Lyonnais ont terminé à dix après l'expulsion de Kélian Nakamura (70e). Nice a cru arracher l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un nouveau but de Wahi (90e+2), mais celui-ci a été refusé après recours à la VAR.

18/10/26 - 21:40 - Lyon - Nice en cours : Wahi lance le bal, Lyon renverse la vapeur avant la pause Tout s'est emballé à la 18e minute : Evann Wahi surgit et fait trembler les filets pour Nice, qui prend l'avantage au Groupama Stadium. Mais Lyon refuse de sombrer. Pavel Šulc égalise à la 32e minute, puis Tanner Tessmann frappe fort six minutes plus tard pour offrir l'avantage aux Lyonnais. À la mi-temps, Lyon mène donc 2-1 face à Nice, dans un match déjà électrique où chaque frappe a fait basculer le scénario.

18/10/26 - 20:46 - Avant-match : Lyon reçoit Nice au Groupama Stadium pour un duel incertain Au Groupama Stadium de Décines-Charpieu, Lyon et Nice s'affrontent ce dimanche 18 octobre à 20h45 pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, sous l'arbitrage de François Letexier. Sixième avec 11 points, Lyon alignera Fonseca dans un 4-3-3 privé de plusieurs éléments comme Ernest Nuamah ou Loïs Openda. En face, Nice, 13e avec 8 points, évoluera en 3-4-2-1 sous les ordres d'O. Pantaloni, également touché par les absences, notamment Jonathan Clauss. Rien n'est joué d'avance entre ces deux formations aux ambitions différentes mais au classement serré.

18/10/26 - 20:36 - Lorient - Monaco : les Merlus grimpent, Monaco stagne au classement Lorient s'est imposé 1-0 face à Monaco au Stade du Moustoir. Grâce à ce succès, les Merlus remontent à la 7e place avec 11 points, se rapprochant du milieu de tableau et des places européennes. Monaco, de son côté, reste 4e avec 14 points, une position qui maintient le club dans le haut du classement mais sans progression après cette défaite. Pour les Monégasques, l'objectif podium s'éloigne légèrement, tandis que Lorient confirme sa dynamique positive dans la course aux places qualificatives.

18/10/26 - 19:16 - Lorient surprend Monaco 1-0 au Moustoir C'est un penalty de Noah Cadiou, à la 61e minute, qui a fait la différence entre Lorient et Monaco. Le score était resté vierge à la pause, 0-0, malgré une possession monégasque plus importante. Lorient a ensuite tenu cet avantage jusqu'au bout pour s'imposer 1-0 au Stade du Moustoir. Monaco a terminé la rencontre avec davantage de possession et de tirs, mais sans parvenir à trouver la faille face à une défense lorientaise solide sur l'ensemble du match.

18/10/26 - 18:20 - Angers - Marseille : l'OM remonte au classement après sa victoire 5-2 Marseille s'est imposé 5-2 à Angers lors de cette 7e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Marseillais grimpent à la 8e place avec 9 points et poursuivent leur remontée au classement, confirmant une dynamique plus positive après un début de saison compliqué. Angers, de son côté, reste scotché à la 14e place avec 7 points, un résultat qui ne permet pas aux Angevins de sortir de la zone inconfortable du tableau en cette première partie de championnat.

18/10/26 - 18:11 - Lorient - Monaco : 0-0 à la pause, le suspense reste entier Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence avant la pause au Stade du Moustoir. Le score reste vierge, 0-0, à l'issue d'une première période sans occasion majeure. Monaco a davantage maîtrisé le ballon, avec 56% de possession, sans parvenir à concrétiser cette domination statistique. Lorient, de son côté, a tenu bon défensivement face aux hommes de Filipe Luís. Les deux formations repartent donc à égalité pour une seconde période qui s'annonce décisive.

18/10/26 - 17:16 - Avant-match Lorient - Monaco : le promu tentera de créer la surprise face au podium Lorient, 11e avec 8 points, reçoit l'AS Monaco, 3e avec 14 unités, ce dimanche au Stade du Moustoir pour la 7e journée de Ligue 1. Les Merlus devront composer sans plusieurs éléments touchés, dont Arthur Avom et Bingourou Kamara, blessés au genou. En face, Monaco n'est pas épargné par l'infirmerie, avec notamment Ansu Fati, Folarin Balogun et Denis Zakaria incertains. Un duel ouvert où rien n'est joué d'avance entre une équipe du milieu de tableau en quête de points et un prétendant au podium venu confirmer sa dynamique.

18/10/26 - 17:00 - Angers - Marseille : un festival de buteurs pour la victoire 5-2 de l'OM Marseille s'impose 5-2 à Angers au terme d'une rencontre riche en buts. Lillian Raolisoa avait pourtant lancé les siens dès la 14e minute, mais l'OM a répliqué par Himad Abdelli (38e) puis Nouhoum Kamissoko (43e) pour recoller avant la pause. Amine Gouiri, après un penalty manqué à la 59e, a quand même trouvé le chemin des filets dans la foulée (60e). Amine El Ouazzani a réduit l'écart sur penalty (75e), avant que Amine Harit (83e) et Igor Paixão (85e) ne scellent le succès marseillais.

18/10/26 - 15:55 - Angers - Marseille : l'OM mène à la pause après un retournement rapide Marseille passe devant à la pause. Angers avait pourtant ouvert le score par Raolisoa (14e), mais l'OM a renversé la situation en fin de première période grâce à Abdelli (38e) puis Kamissoko (43e), portant le score à 1-2. À la mi-temps, les visiteurs dominent les statistiques avec 58% de possession et huit tirs contre quatre pour Angers, et affichent les deux seules grosses occasions créées de la rencontre. Un scénario qui illustre la capacité marseillaise à inverser la tendance après un début de match compliqué.

18/10/26 - 15:00 - Avant-match Angers - Marseille : l'OM en crise face au leader du duel direct Avant d'affronter Angers au Stade Raymond Kopa, l'Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences. Privé de plusieurs cadres blessés, dont Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia ou encore Nayef Aguerd, le club phocéen pointe à une inquiétante 14e place avec seulement 6 points. Face à lui, Angers, 13e avec 7 unités, fait figure de leader de cette confrontation directe. Un duel à quitte ou double pour les hommes de Bruno Génésio, qui doivent impérativement réagir pour ne pas s'enfoncer davantage au classement.

18/10/26 - 00:07 - Troyes - Lens : Lens conforte sa place dans le ventre mou, Troyes toujours scotché à la 17e place Deux trajectoires bien distinctes se confirment après ce Troyes - Lens remporté 3-1 par les Sang et Or au Stade de l'Aube. Lens grimpe à la 7e place avec 10 points, confirmant une dynamique solide en milieu de tableau. Troyes, de son côté, reste scotché à la 17e place avec seulement 4 points, une position qui illustre les difficultés aubois à engranger des points cette saison. L'écart se creuse entre les deux formations, Lens visant désormais plus haut quand Troyes doit rapidement réagir pour s'éloigner de la zone rouge.

18/10/26 - 00:05 - Lille - Brest : Brest cale à la 8e place, Lille recolle au podium Brest traverse une zone trouble : malgré l'ouverture du score signée Mama Baldé, les Brestois repartent de la Decathlon Arena avec un seul point, embourbés à la 8e place avec 9 unités, loin des ambitions affichées en début de saison. Lille, lui, a dû batailler jusqu'au bout pour arracher ce match nul 1-1 grâce à Olivier Giroud, mais grimpe à la 2e place avec 14 points. Une parenthèse frustrante pour les Lillois, trop dominateurs pour se contenter d'un partage des points.

17/10/26 - 22:45 - Troyes - Lens : Lens s'impose 3-1 au Stade de l'Aube Ruben Aguilar a scellé le succès lensois en transformant un penalty à la 55e minute, portant le score à 3-1. Après une première période riche en buts (CSC d'Adrien Monfray, égalisation de Timothé Nkada, puis réalisation d'Odsonne Édouard juste avant la pause), la seconde période a été marquée par plusieurs cartons jaunes : Junior Diaz et Renaud Ripart pour Troyes, Samson Baidoo et Abdoulaye Haidara pour Lens. Les Sang et Or l'emportent finalement 1-3 au Stade de l'Aube.

17/10/26 - 22:45 - Lille et Brest se neutralisent à la Decathlon Arena Dès la 6e minute, Mama Baldé surprenait la défense lilloise pour donner l'avantage à Brest, d'une passe décisive de Gautier Lloris. Kamory Doumbia écopait d'un carton jaune à la 13e minute. Lille, dominateur tout au long de la rencontre avec 67% de possession et 17 tirs, devait patienter jusqu'à la 64e minute pour égaliser grâce à un penalty transformé par Olivier Giroud. Score final : 1-1, un résultat qui reflète l'intensité et l'incertitude ayant régné jusqu'au coup de sifflet final.

17/10/26 - 21:40 - Troyes - Lens : un but contre son camp lance une mi-temps à rebondissements Entre tension et rebondissements, le Stade de l'Aube retient son souffle à la pause sur le score de 1-2 en faveur de Lens. Tout commence dès la 13e minute, quand Monfray trompe son propre gardien et offre l'avantage aux Sang et Or. Troyes réagit par Nkada, auteur de l'égalisation à la 26e minute, avant qu'Édouard ne redonne l'avantage à Lens juste avant la pause, à la 45e+2. Un scénario intense qui laisse les deux équipes à égalité de suspense pour la seconde période.

17/10/26 - 21:40 - Lille surpris par Brest à la pause Mi-temps à la Decathlon Arena. Brest mène 1-0 face à un Lille pourtant très dominateur. Dès la 6e minute, Mama Baldé a profité d'une passe décisive de Gautier Lloris pour ouvrir le score. Les Brestois ont ensuite concédé un carton jaune à la 13e minute, infligé à Kamory Doumbia. Malgré 74% de possession et cinq tirs contre un seul pour Brest, les Lillois n'ont toujours pas trouvé la faille avant la pause.

17/10/26 - 20:46 - Avant-match : Lens, mieux loti au classement, veut confirmer face à une équipe troyenne en difficulté Au Stade de l'Aube, Troyes accueille Lens ce samedi à 20h45 pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, sous l'arbitrage de Hakim Ben El Hadj. Avec 7 points et la 11e place, Lens se présente en position de force face à une équipe troyenne scotchée à la 17e place avec seulement 4 points. Les deux formations alignent un 4-2-3-1 côté Troyes et un 3-4-2-1 côté Lens. Plusieurs absences perturbent les deux effectifs, entre blessures musculaires et incertitudes physiques. Diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.

17/10/26 - 20:45 - Avant-match : Lille, troisième, reçoit un Brest remanié par les absences Troisième avec 13 points, Lille veut confirmer sa dynamique devant son public du Decathlon Arena. Face à lui, Brest, huitième avec 8 points, se présente affaibli : Ayase Ueda, Tiago Santos, Osame Sahraoui, Giovani Versini, Raphaël Le Guen et Mama Baldé sont annoncés diminués ou absents. Les compositions confirment du 4-2-3-1 des deux côtés, avec Giroud et Mbappé en pointe côté lillois, Ajorque et Baldé devant pour les Brestois. Clément Turpin dirige les débats, coup d'envoi à 20h45, diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.

17/10/26 - 20:37 - Strasbourg - PSG : le leader reste invaincu en tête de la Ligue 1 Dans la fournaise de la Meinau, le PSG a fini par dompter une Strasbourg accrocheuse, l'emportant 1-3 après avoir longtemps tremblé. Ce succès conforte Paris dans son statut de leader intraitable, solidement installé en tête avec 14 points. Pour Strasbourg, la désillusion est amère : malgré une belle résistance, les Alsaciens restent scotchés à la 12e place avec 7 points, loin devant eux l'objectif du maintien paraît encore flou.》

17/10/26 - 19:15 - Strasbourg - PSG : le PSG renverse la vapeur et s'impose 3-1 Strasbourg - PSG a tourné en faveur du PSG, vainqueur 3-1 à la Meinau. Mené 1-0 à la pause après le but de Gio Reyna à la 17e minute, Paris renverse la situation en seconde période. Ousmane Dembélé manque un penalty à la 72e minute, avant qu'Ilya Zabarnyi n'égalise à la 77e minute. Dembélé se rattrape à la 85e minute, puis Désiré Doué scelle le score dans le temps additionnel, à la 90e+3. Nuno Mendes a dû sortir sur blessure en fin de rencontre, contraignant les Parisiens à terminer à dix.

17/10/26 - 18:10 - Strasbourg surprend le PSG et mène 1-0 à la pause 1-0 pour Strasbourg à la mi-temps face au PSG. Le fait marquant de cette première période reste l'ouverture du score de Gio Reyna, à la 17e minute, sur une passe décisive de Gessime Yassine. Un but qui permet aux Alsaciens de surprendre des Parisiens pourtant largement dominateurs, avec 75% de possession et huit tirs tentés contre cinq pour Strasbourg. Les hommes de Luis Enrique n'ont toutefois pas encore trouvé la faille pour égaliser avant la pause.

17/10/26 - 17:15 - Avant-match : Strasbourg reçoit le PSG pour un choc à enjeux dans une Meinau électrique Un rendez-vous sous tension s'annonce au Stade de la Meinau. Pour cette 7e journée de Ligue 1, Strasbourg, 12e avec 7 points, accueille un PSG 6e avec 11 points, privé de Marquinhos pour ce déplacement. Luis Enrique a lancé un nouveau défi à ses cadres avant cette rencontre. Côté alsacien, l'effectif est amoindri par plusieurs absences, dont Dário Essugo, Sékou Mara et Maghnes Akliouche. Coup d'envoi fixé à 17h15, sous l'arbitrage de Willy Delajod, avec une diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.