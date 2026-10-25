Classement de la Ligue 1 : Marseille - Le Havre en direct, scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Marseille - Le Havre en direct, scores et résultats La 8e journée de Ligue 1 se dispute essentiellement ce dimanche, découvrez tous les scores et résultats.

La 8e journée de Ligue 1 a été perturbée par le contexte social à Paris et partout en France. En raison de la mobilisation des forces de l'ordre un peu partout, certains matchs ont été décalés et notamment le choc entre le PSG et Lyon qui aura bien lieu lundi, le même jour que le Ballon d'or. On suivra toute de même cette journée avec attention avec de gros chocs au programme comme Monaco - Lille ou encore l'Olympique de Marseille qui va tenter de ramener une troisième victoire consécutive en championnat malgré sa nouvelle défaite en Europa League cette semaine...

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Marseille mène 2-0 à la pause face au Havre

Rythme soutenu au Vélodrome : l'OM a frappé fort d'entrée. Dès la 5e minute, C. Egan-Riley ouvre le score pour les Marseillais. Le Havre tente de réagir, mais c'est Timothy Weah qui enfonce le clou à la 33e minute pour porter le score à 2-0. À la pause, Marseille domine largement les débats avec 61% de possession, contre seulement 39% pour des Havrais muets offensivement. Les hommes de Bruno Génésio rejoignent les vestiaires avec un avantage confortable sur Didier Digard et ses joueurs.

- Avant-match : Marseille veut affirmer son statut face au Havre

Dixième avec neuf points, Marseille aborde ce rendez-vous sous pression, conscient qu'un faux pas pourrait compromettre son début de saison. Face à lui, Le Havre, lanterne rouge avec seulement deux points, traverse une période délicate et cherche désespérément une bouffée d'air. Ce choc du dimanche, prévu à 17h15 au stade CEPAC Vélodrome et dirigé par l'arbitre Clément Turpin, s'annonce décisif : les Marseillais doivent confirmer leur rang, tandis que les Havrais espèrent créer la surprise pour sortir de la zone rouge.

- Monaco et Lille se neutralisent 1-1

1-1, score final entre Monaco et Lille. Le milieu français Ethan Mbappé a ouvert le score pour les Lillois à la 24e minute. Monaco a égalisé à la 74e minute grâce à Edan Diop, bien servi par Teze, pour son deuxième but de la saison en Ligue 1. Entre les deux réalisations, Lille a terminé la rencontre à dix après l'expulsion directe de Tanguy Kouassi à la 66e minute pour une faute sur Brunner.

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