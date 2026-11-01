Classement de la Ligue 1 : Marseille - Toulouse en direct, tous les résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Marseille - Toulouse en direct, tous les résultats Fin de la 9e journée de Ligue 1 ce dimanche avec plusieurs chocs au programme.

La journée se termine avec le match au Stade Vélodrome entre Marseille et Toulouse pour une quatrième victoire consécutive en championnat pour les hommes de Bruno Genesio.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Marseille mène 2-0 à la pause face à Toulouse

2-0, c'est le score à la mi-temps entre Marseille et Toulouse au Vélodrome. Amine Harit a ouvert le score dès la 2e minute, bien servi par Amine Gouiri. Ce dernier a ensuite doublé la mise à la 25e minute, trouvé cette fois par Igor Paixão. Entre ces deux buts, Emerson a dû céder sa place sur blessure à la 19e minute, remplacé par U. Garcia. Pierre-Emile Højbjerg a par ailleurs été averti d'un carton jaune juste avant la pause, à la 44e minute.

- Avant-match : Marseille veut creuser l'écart face à Toulouse

Neuvième avec 12 points, Marseille reçoit ce dimanche soir au Vélodrome avec l'ambition de confirmer sa dynamique. En face, Toulouse, onzième avec 10 points, n'a que deux longueurs de retard et vient jouer les trouble-fêtes. Bruno Génésio aligne un 4-2-3-1 avec Gouiri en pointe, tandis que Jens Berthel Askou mise sur un 4-4-2 solide. L'arbitre Hakim Ben El Hadj dirigera ce choc où chaque point compte. Le suspense est total : un succès marseillais rapprocherait l'OM du haut de tableau, un exploit toulousain relancerait totalement la hiérarchie entre les deux équipes.

- Lyon - Angers : la défaite enfonce Angers dans la zone rouge

Défaite nette pour Angers. Battus 2-0 par Lyon au Groupama Stadium, les Angevins restent scotchés à la 15e place avec seulement 8 points, en pleine zone de turbulence du bas de tableau. Ce nouveau revers ne fait qu'accentuer leur retard sur le haut du classement et complique un peu plus leur début de saison. En face, Lyon enchaîne et grimpe à la troisième place avec 17 points, confirmant sa solidité et s'installant durablement dans le haut du tableau pendant que ses adversaires du jour s'enlisent.

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