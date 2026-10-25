Classement de la Ligue 1 : Monaco - Lille en direct, scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Monaco - Lille en direct, scores et résultats La 8e journée de Ligue 1 se dispute essentiellement ce dimanche, découvrez tous les scores et résultats.

La 8e journée de Ligue 1 a été perturbée par le contexte social à Paris et partout en France. En raison de la mobilisation des forces de l'ordre un peu partout, certains matchs ont été décalés et notamment le choc entre le PSG et Lyon qui aura bien lieu lundi, le même jour que le Ballon d'or. On suivra toute de même cette journée avec attention avec de gros chocs au programme comme Monaco - Lille ou encore l'Olympique de Marseille qui va tenter de ramener une troisième victoire consécutive en championnat malgré sa nouvelle défaite en Europa League cette semaine...

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Avant-match : Monaco-Lille, duel entre deux équipes à égalité de points

Ce dimanche au stade Louis-II, Monaco, cinquième avec 14 points, reçoit Lille, troisième avec le même total, pour un choc qui peut offrir à l'un des deux clubs la tête provisoire du championnat en cas de victoire. Filipe Luis aligne un 4-2-3-1 privé de Mika Biereth, tandis que Davide Ancelotti laisse Olivier Giroud sur le banc. L'arbitre François Letexier dirigera la rencontre. Lors de leur dernière confrontation, le 10 mai dernier, Lille s'était imposé 0-1 à Louis-II grâce à un but contre son camp de Denis Zakaria.

- Lyon - Nice : Nice stagne, Lyon s'empare de la tête

Battu 2-1 par Lyon, Nice reste scotché à la 13e place avec 8 points, une position qui n'évolue pas malgré le suspense entretenu jusqu'au bout, Wahi ayant cru égaliser avant l'intervention de la VAR. En face, Lyon profite pleinement de ce succès pour grimper à la 1re place du classement avec 14 points. Un écart qui se creuse désormais entre les deux équipes après cette septième journée de Ligue 1.

- Lyon domine Nice 2-1 au Groupama Stadium

2-1. Lyon s'impose face à Nice au terme d'un match mouvementé. Les Niçois avaient pourtant ouvert le score par Elye Wahi (18e), avant que Pavel Šulc (32e) puis Tanner Tessmann (36e) ne renversent la situation juste avant la pause. En seconde période, les Lyonnais ont terminé à dix après l'expulsion de Kélian Nakamura (70e). Nice a cru arracher l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un nouveau but de Wahi (90e+2), mais celui-ci a été refusé après recours à la VAR.

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