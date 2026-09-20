Classement de la Ligue 1 : Nice - Lille avant le Classique OM - PSG, scores et résultats en direct

Pour justifier sa politique de rigueur, Stéphane Richard a évoqué l'exemple des Girondins de Bordeaux, aujourd'hui relégués en National 1 et menacés de liquidation judiciaire. Le président marseillais alerte sur les risques qu'encourrait l'OM en cas de perte de plus de 50% de son chiffre d'affaires, mettant en avant un danger à la fois économique et sportif. Un parallèle destiné à convaincre les supporters de l'urgence d'un modèle économique plus sain pour évoluer sereinement en Ligue 1.

Interrogé sur la possible frustration des supporters marseillais, Stéphane Richard a assuré les écouter tout en refusant de céder à la facilité. "Ce serait irresponsable" de miser sur un investisseur prêt à injecter "200 millions d'euros par an à fonds perdus" juste pour le plaisir immédiat, a-t-il expliqué. Selon lui, il n'y a "pas d'avenir possible" pour l'OM sans un retour à la sérénité financière, un discours qui tranche avec les ambitions habituelles du club en Ligue 1.

L'Olympique de Marseille se trouve sous la pression de la DNCG et doit assumer les dépenses XXL engagées par l'ancienne direction menée par Longoria et Benatia. Stéphane Richard refuse de poursuivre dans cette voie et prône désormais une gestion plus rigoureuse. Cette situation financière tendue explique en partie le tournant austère pris par le club marseillais en Ligue 1.

15:35 - En Ligue 1, Stéphane Richard prévient les supporters marseillais que l'OM n'est pas invincible Le nouveau président de l'Olympique de Marseille a défendu ce jeudi sa politique d'austérité, quitte à décevoir les supporters les plus ambitieux. Lors d'une prise de parole au Tangram, centre d'innovation du groupe CMA CGM à Marseille, il a lancé un avertissement clair: "Ceux qui pensent que l'OM est immortel parce que c'est l'OM se trompent". Une mise en garde qui intervient alors que le club évolue difficilement en Ligue 1 depuis le début de saison.

14:55 - Le Vélodrome pas encore complet pour ce sommet de Ligue 1 À quelques jours du Classique entre l'OM et le PSG, des places restaient encore disponibles pour ce choc de Ligue 1 programmé dimanche à 20h45. François Letexier a été désigné pour arbitrer cette rencontre très attendue. La question de l'affluence s'ajoute à la polémique sur l'interdiction de déplacement des ultras parisiens.

14:00 - Depuis 2015, une interdiction réciproque pèse sur ce choc de Ligue 1 Les supporters du CUP rappellent être privés de déplacement au Vélodrome depuis onze ans, tout comme les Marseillais le sont à Paris. "Six préfets se sont succédé, sans qu'aucun véritable dialogue ne soit instauré avec nous", dénoncent-ils à l'approche de ce rendez-vous de Ligue 1. Le collectif affirme ne réclamer "aucun privilège", seulement le respect du droit.

12:27 - Les ultras parisiens veulent porter leur interdiction en Ligue 1 devant la justice Le Collectif Ultras Paris a annoncé son intention de saisir le Conseil d'État pour contester son interdiction de déplacement à Marseille avant le Classique de Ligue 1 dimanche. "Onze ans d'interdictions, ça suffit!", clament les supporters dans un communiqué.

11:00 - Un cadre du LOSC aussi sanctionné en marge de la polémique en Ligue 1 Au-delà d'Olivier Létang, Sylvain Armand, le coordinateur du LOSC, a écopé d'un match de suspension avec sursis pour son comportement lors de Lille-PSG. Cette sanction s'inscrit dans le même dossier disciplinaire lié à la contestation de l'arbitrage en Ligue 1. La commission a ainsi bouclé les suites de cette rencontre houleuse.

10:17 - En Ligue 1, Létang avait menacé de boycotter un arbitre Dans plusieurs mails envoyés après Lille-PSG, Olivier Létang avait promis de ne plus accepter Eric Wattelier comme arbitre de ses matchs de Ligue 1. "Nous nous préservons le droit de ne pas nous présenter", écrivait-il au directeur national de l'arbitrage. Le dirigeant dénonçait aussi "la légèreté et le manque de discernement dans le choix des arbitres".

09:25 - Le président lillois écope d'une amende en Ligue 1 La commission de discipline de la Ligue a sanctionné Olivier Létang d'une amende de 20 000 euros. Le président du LOSC risquait pourtant jusqu'à neuf mois de suspension après ses messages incendiaires envers l'arbitrage en Ligue 1. Cette sanction fait suite à Lille-PSG (2-2), fin août, où un temps additionnel jugé excessif avait provoqué sa colère.

19/09/26 - 18:27 - Avant ce sacre international, la dirigeante avait sauvé le club de Ligue 1 d'une rétrogradation Michele Kang, déjà à la tête de l'OL Féminin, avait été nommée présidente du club de Ligue 1 et PDG d'OL Groupe en juin 2025, en remplacement de John Textor. Cette nomination intervenait alors que le club rhodanien était menacé de rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG. Un contexte difficile que la dirigeante a su surmonter avant de recevoir cette reconnaissance internationale.

19/09/26 - 17:35 - Un modèle multi-clubs salué pour la présidente du club de Ligue 1 Le jury du World Football Summit a mis en avant le travail pionnier de Michele Kang, dirigeante du club de Ligue 1, pour créer un modèle multi-clubs mondial dédié au football féminin. Propriétaire également des London City Lionesses et du Washington Spirit, elle a été distinguée pour sa démarche visant à bâtir des organisations axées sur la performance et la pérennité à long terme.

19/09/26 - 16:47 - La présidente du club de Ligue 1 se dit "profondément honorée" par cette distinction Citée dans le communiqué du club de Ligue 1, Michele Kang a confié être "profondément honorée" de recevoir ce prix. "Recevoir cette reconnaissance pour mon travail dans le football, et être la première femme à recevoir ce prix, est particulièrement significatif", a-t-elle déclaré. Elle espère que cette reconnaissance reflète le rôle croissant des femmes dans la direction du football à tous les niveaux.

19/09/26 - 15:52 - En Ligue 1, Michele Kang devient la première femme sacrée meilleure dirigeante mondiale La présidente de l'Olympique Lyonnais, club de Ligue 1, a reçu mardi soir à Madrid le prix de meilleure dirigeante lors du World Football Summit 2026. C'est une première dans l'histoire de cette distinction, jamais attribuée auparavant à une femme. Le jury a salué son impact dans le football masculin et féminin, en Europe comme en Amérique du Nord.

19/09/26 - 14:42 - La technologie FIFA Quality Pro au cœur des ballons de Ligue 1 Malgré leur design événementiel, ces ballons conservent les exigences techniques des modèles officiels de la Ligue 1 McDonald's. Conçus et testés au Kipstadium, le centre de conception DECATHLON à Tourcoing, ils bénéficient de la certification FIFA Quality Pro, la plus élevée du secteur.

19/09/26 - 13:47 - Troisième saison pour l'opération Temps forts en Ligue 1 Ce dispositif s'inscrit dans la continuité d'une initiative de la LFP menée depuis trois saisons pour donner une identité unique aux plus grandes affiches de la Ligue 1 McDonald's. Retransmissions, supports digitaux et protocole d'avant-match adoptent un univers visuel spécifique lors de ces rencontres. L'objectif est de valoriser ces matchs auprès des supporters comme des diffuseurs.

19/09/26 - 12:40 - OM-PSG, coup d'envoi du nouveau dispositif de Ligue 1 C'est lors du Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain que le premier ballon événementiel fera ses débuts en Ligue 1 McDonald's. Le rendez-vous est fixé ce dimanche 20 septembre à 20h45, à l'occasion de la 5e journée du championnat. Cette rencontre ouvrira ainsi le bal des cinq affiches habillées par ce nouveau dispositif visuel.

19/09/26 - 11:19 - Les ballons événementiels de Ligue 1 resteront hors du commerce Contrairement aux ballons habituels, ces cinq créations ne seront pas mises en vente au grand public. Elles seront exclusivement réservées aux dix rencontres aller-retour concernées par le dispositif Temps forts de la Ligue 1 McDonald's. Une exclusivité qui renforce le caractère unique de ces grands rendez-vous du championnat.

19/09/26 - 10:38 - Un design aux couleurs de la Ligue 1 sur chaque ballon événementiel Les blasons des deux clubs adverses se font face sur chaque ballon, dans une création qui reprend les codes visuels de la Ligue 1 McDonald's. Le fameux rose électrique et le motif "The One" signent ces objets, véritables emblèmes des matchs Temps forts. Chaque ballon devient ainsi la représentation graphique d'une affiche majeure du championnat.

19/09/26 - 09:40 - Le Classique et l'Olympique parmi les affiches choisies en Ligue 1 Cinq confrontations emblématiques bénéficient de leur ballon dédié cette saison en Ligue 1 McDonald's. Le Classique entre l'OM et le PSG ainsi que l'Olympique entre l'OL et l'OM figurent parmi les rencontres concernées. S'y ajoutent le Derby du Nord, le Derby de la Côte d'Azur et le Derby de Paris, pour un total de dix matchs habillés de ce dispositif visuel.

19/09/26 - 08:37 - Cinq ballons exclusifs dévoilés pour les grandes affiches de Ligue 1 La LFP et DECATHLON / KIPSTA lancent une gamme inédite de cinq ballons événementiels pour les matchs les plus attendus de la Ligue 1 McDonald's. Chaque ballon est spécialement conçu pour l'une des cinq affiches phares de la saison 2026/2027. Ces créations accompagneront les rencontres aller et retour de ces rendez-vous majeurs du championnat.

18/09/26 - 20:45 - Avant Monaco - Lens : Monaco veut confirmer sa dynamique face à Lens Avant Monaco - Lens, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 McDonald's, Monaco occupe la 2e place du classement avec 10 points, une position qu'il défendra ce vendredi 18 septembre au Stade Louis-II. En face, Lens, 10e avec seulement 4 points, cherche à se relancer sous la houlette de Yannick Cahuzac. Filipe Luís aligne Monaco en 3-4-2-1, avec Golovin et Brunner en attaque, tandis que Lens opte pour un 4-2-3-1 emmené par Thauvin et Sima. Coup d'envoi à 20h45, sous l'arbitrage de Clément Turpin.

14/09/26 - 00:05 - Brest - PSG : ce que change la victoire parisienne au classement Battu 0-1 à domicile par le PSG grâce au but précoce de Ferran Torres, Brest reste malgré tout scotché à la 7e place avec 5 points, un total qui ne progresse pas malgré la prestation solide affichée face aux Parisiens. En face, le PSG décroche sa première victoire de la saison en Ligue 1 et grimpe à la 8e place, également crédité de 5 points. Un succès qui permet aux Parisiens de se relancer après un début de championnat compliqué, tandis que les Brestois voient leur invincibilité entachée sans pour autant reculer au classement.

13/09/26 - 22:45 - Brest - PSG : le PSG tient son but et sa première victoire Une équipe n'a jamais lâché son avantage. Dès la 5e minute, Ferran Torres, servi par Ousmane Dembélé, lançait le PSG sur les bons rails à Brest. Les Parisiens ont ensuite maîtrisé la rencontre, malgré la sortie sur blessure d'Achraf Hakimi (39e) et un carton jaune pour Doumbia. En seconde période, Brest a poussé, notamment par Mboup, stoppé par un grand Safonov. Mais le PSG a tenu bon jusqu'au bout, résistant aux assauts bretons en fin de match, pour s'imposer 1-0 et signer ainsi son premier succès de la saison en Ligue 1.

13/09/26 - 21:40 - Brest - PSG : le PSG mène à la pause au Stade Francis-Le Blé Un seul but, mais un scénario mouvementé. À la mi-temps, le PSG mène 1-0 face à Brest, grâce à Ferran Torres, buteur dès la 5e minute sur un service d'Ousmane Dembélé. Doumbia a écopé d'un carton jaune (31e) pour une semelle sur Marquinhos. Autre fait marquant : Achraf Hakimi a dû céder sa place sur blessure à la 39e minute, remplacé par Fabian Ruiz. Brest a tenté de réagir, notamment par Mboup, mais Safonov a repoussé son tir dangereux juste avant la pause. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score serré.

13/09/26 - 20:48 - Avant Brest - PSG : les Parisiens toujours en quête d'une première victoire Toujours privé de succès en championnat cette saison, le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche au stade Francis-Le Blé pour affronter un Brest invaincu, qui pointe à la 7e place avec 5 points, quand les Parisiens restent scotchés à la 15e place avec seulement 2 unités. Revigoré par sa large victoire européenne face au Slovan Bratislava (6-1), le club parisien retrouve Kvaratskhelia, Marquinhos et Neves, avec Torres préféré à Doué en attaque. Côté brestois, un hommage est rendu à Eric Roy avant le coup d'envoi, tandis que Julien Lachuer aligne Versini à la place de Baldé. De quoi pimenter cette affiche entre solidité bretonne et urgence parisienne.

13/09/26 - 20:35 - Le Mans - Lens : un nul qui parle au classement Deux points de plus, chacun. Le Mans et Lens se quittent sur un 2-2 qui ne change pas fondamentalement la hiérarchie mais éclaire deux trajectoires. Lens reste 9e avec 4 points : un total modeste pour un club engagé en Ligue des champions, qui devra hausser le niveau pour ne pas décrocher du haut de tableau. Le Mans, promu, grimpe à 3 points et occupe la 13e place, confirmant qu'il peut inquiéter des adversaires mieux armés. Ni relégable ni européen pour l'instant, ce résultat maintient les deux formations dans une zone intermédiaire, sans avancée décisive ni recul inquiétant au classement.”

13/09/26 - 19:16 - Le Mans accroche Lens au terme d'un final à suspense Le suspense a duré jusqu'au bout. Lens, engagé cette saison en Ligue des champions, a vécu une fin de match à hauts risques au Mans, tenu en échec 2-2 par le promu. Menés 2-0 après les réalisations de Bourabaa (32e) et Calodat (44e), les Sang et Or ont recollé grâce à Sima juste avant la pause (45e+2), puis Ivanovic a égalisé en seconde période (51e). Un penalty leur a même été refusé après recours à la VAR en fin de rencontre. Ce match nul retentit comme un signal d'alarme pour Lens avant ses prochaines échéances européennes, tandis que Le Mans confirme son mordant offensif.

13/09/26 - 18:55 - En Ligue 1, Luis Enrique défend Zabarnyi malgré les critiques Interrogé sur les critiques visant Illia Zabarnyi, l'entraîneur du PSG a relativisé, rappelant que la pression fait partie du quotidien dans un grand club, y compris en Ligue 1. Luis Enrique a aussi détaillé sa stratégie au poste de gardien, avec plusieurs recrues comme Lucas Chevalier ou Renato Marin, assurant vouloir "améliorer chaque poste".