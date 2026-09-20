Classement de la Ligue 1 : Nice - Lille avant le Classique OM - PSG, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Nice - Lille avant le Classique OM - PSG, scores et résultats en direct LIGUE 1. Grosse journée de football pour notre championnat de France de Ligue 1 avec le choc entre Nice et Lille avant le fameux Classique, OM - PSG.

La journée de dimanche est particulièrement excitante pour les fans de foot ! On suit à 17h15 la rencontre entre le leader avant cette journée, Lille, qui se déplace sur la pelouse de Nice, bon dernier et qui doit impérativement lancer sa saison à domicile dans ce choc des extrêmes. La soirée se poursuivra bien évidemment avec un choc, le choc même de cette saison en Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le PSG dans un stade Vélodrome qui risque d'être bouillant et en colère après des résultats catastrophiques et une déroute sur la pelouse des Turcs de Besiktas en milieu de semaine en Europa League

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Le spectre de Bordeaux plane sur l'OM et son avenir en Ligue 1

Pour justifier sa politique de rigueur, Stéphane Richard a évoqué l'exemple des Girondins de Bordeaux, aujourd'hui relégués en National 1 et menacés de liquidation judiciaire. Le président marseillais alerte sur les risques qu'encourrait l'OM en cas de perte de plus de 50% de son chiffre d'affaires, mettant en avant un danger à la fois économique et sportif. Un parallèle destiné à convaincre les supporters de l'urgence d'un modèle économique plus sain pour évoluer sereinement en Ligue 1.

- Stéphane Richard justifie sa prudence financière face aux attentes de Ligue 1

Interrogé sur la possible frustration des supporters marseillais, Stéphane Richard a assuré les écouter tout en refusant de céder à la facilité. "Ce serait irresponsable" de miser sur un investisseur prêt à injecter "200 millions d'euros par an à fonds perdus" juste pour le plaisir immédiat, a-t-il expliqué. Selon lui, il n'y a "pas d'avenir possible" pour l'OM sans un retour à la sérénité financière, un discours qui tranche avec les ambitions habituelles du club en Ligue 1.

- Menacé par la DNCG, l'OM de Ligue 1 paie les excès de l'ancienne direction

L'Olympique de Marseille se trouve sous la pression de la DNCG et doit assumer les dépenses XXL engagées par l'ancienne direction menée par Longoria et Benatia. Stéphane Richard refuse de poursuivre dans cette voie et prône désormais une gestion plus rigoureuse. Cette situation financière tendue explique en partie le tournant austère pris par le club marseillais en Ligue 1.

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