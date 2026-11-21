Place à la 11e journée de Ligue 1 ce week-end avant le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine.

Après une trêve internationale assez courte, le championnat de France de Ligue 1 fait son grand retour ce week-end avec plusieurs belles affiches au programme. L'affiche principale se déroulera ce samedi à partir de 17h15 avec le déplacement du PSG du côté de Nice pour consolider sa place de leader. On suivra également un autre choc entre Lille et Lyon avec déjà une lutte pour le podium de la Ligue 1. Enfin, Marseille, après quatre victoires consécutives en championnat, en vise une cinquième face au Mans dimanche.

La deuxième trêve internationale de novembre, habituellement propice aux ajustements après des résultats décevants, a cette fois pris des allures de tempête sur les bancs de Ligue 1. Quatre changements d'entraîneurs sont intervenus en quelques jours, dont trois évictions et un départ volontaire, bouleversant près d'un quart des effectifs techniques du championnat. Tout a commencé au Havre, où Didier Digard a été évincé au lendemain d'une lourde défaite à domicile face au PSG (1-5), dans la foulée de la démission du président Jean-Michel Roussier. Après un intérim assuré par Jaïr Karam, les propriétaires du club ont nommé Valérien Ismaël pour tenter de sauver une équipe lanterne rouge de Ligue 1.

À Lyon, c'est un départ volontaire qui a secoué le club : Paulo Fonseca a quitté son poste pour rejoindre le Sporting Portugal et la Ligue des champions, laissant son adjoint Jorge Maciel assurer l'intérim. Malgré les rumeurs évoquant un retour de Pierre Sage, alors en difficulté à Crystal Palace, les dirigeants lyonnais ont finalement opté pour l'Espagnol Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, libre depuis son départ de Braga. Ce choix surprenant a précédé un autre rebondissement, cette fois à Lens, où Yannick Cahuzac a été évincé après une semaine catastrophique marquée par trois défaites, dont une humiliation à domicile contre Côme (1-9) en Ligue des champions. Les dirigeants lensois ont finalement créé la surprise en nommant Didier Digard, tout juste limogé du Havre, plutôt que Pierre Sage pourtant pressenti.

Strasbourg n'a pas échappé au mouvement en officialisant le départ du Portugais Hugo Oliveira, remplacé par son compatriote Vitor Matos, recruté à Swansea et devenu le quatrième entraîneur du club pour la seule année 2026. Au-delà de ces changements effectifs, d'autres techniciens se retrouvent sous pression à l'image de Franck Haise à Rennes, dont les résultats inquiètent la direction du club, qui lui rappelle l'objectif européen et la nécessité de faire progresser les jeunes joueurs. À l'inverse, au Mans, les supporters se sont mobilisés pour défendre leur entraîneur Patrick Videira, visé par des rumeurs de départ nées sur les réseaux sociaux, en lançant le mouvement "Touche pas à Patrick" et en déployant une banderole de soutien avant la trêve. Ces situations contrastées illustrent la nervosité ambiante qui traverse actuellement les clubs de Ligue 1.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

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