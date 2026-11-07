Classement de la Ligue 1 : Paris FC, PSG - Troyes... Scores et résultats en direct

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Paris FC, PSG - Troyes... Scores et résultats en direct Suite de la journée de Ligue 1 ce samedi avec les deux clubs parisiens qui sont au programme.

Le Paris FC, solide 4e, se déplace chez l'AJ Auxerre, 14e, pour confirmer sa belle dynamique de début de saison. Dans la foulée, le Paris Saint-Germain, leader incontesté avec deux points d'avance sur Lille, reçoit Troyes au Parc des Princes avant de laisser place à la trêve. Un match a priori à la portée du club de la capitale, qui voudra consolider sa place de leader avant la coupure. Les Parisiens, portés par une dynamique favorable, espèrent enchaîner les victoires pour creuser l'écart avec leurs poursuivants directs.

Le dimanche réserve-t-il le vrai sommet de la journée ?

Dimanche s'annonce particulièrement riche avec pas moins de six rencontres au programme. Rennes, 5e, accueille Lille, 2e, pour l'unique véritable choc entre équipes du haut de tableau, les deux formations n'étant séparées que de deux points. Angers, en difficulté et ex aequo barragiste avec Troyes, reçoit une Nice revigorée par quatre victoires lors des cinq dernières journées. Brest retrouve l'OL, Le Havre reçoit Lorient et Monaco se déplace au Mans, autant de rendez-vous aux objectifs contrastés. La journée se clôturera en prime time par le choc entre Lens, désireux de se racheter après son lourd revers en Ligue des champions face à Côme, et l'OM, qui veut confirmer son embellie après quatre succès consécutifs en championnat et une victoire européenne à Leverkusen.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Auxerre - Paris FC : 0-0 à la pause, un but refusé par la VAR

À la mi-temps, Auxerre et le Paris FC se neutralisent sur le score de 0-0 au stade de l'Abbé-Deschamps. Le fait marquant de cette première période reste l'intervention de l'arbitrage vidéo à la 38e minute : un but parisien a été accordé sur le terrain avant d'être finalement refusé après consultation de la VAR. Aucun buteur n'a donc pu se distinguer jusqu'ici. La physionomie du match est également marquée par trois cartons jaunes distribués en tout début de rencontre, à la 15e minute pour C. Archer et P. Lees-Melou, puis à la 16e pour S. Diomandé.

- Avant-match : Auxerre reçoit un Paris FC bien installé dans le haut du classement

Coup d'envoi fixé à 19h00. Le Stade de l'Abbé-Deschamps accueille Auxerre et le Paris FC pour cette 10e journée de Ligue 1, sous l'arbitrage de Marc Bollengier. Le Paris FC se présente en position de force, 4e avec 17 points, face à une équipe auxerroise 14e avec 10 points. Les Parisiens voudront confirmer leur rang parmi les premiers du championnat, tandis qu'Auxerre tentera de redresser la barre devant son public.

- Pas de sanction prévue contre l'OM

Alors que la colère gronde du côté des supporters lensois, Yannick Cahuzac a tenu à clarifier sa position sur la composition d'équipe pour le choc face à l'OM. "Pour le match de dimanche, il n'y aura pas de punition. Je ferai mes choix", a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que le public de Bollaert a "envie d'une équipe qui leur ressemble".​

LIRE PLUS
Autour du même sujet

Football