Classement de la Ligue 1 : Paris FC, PSG - Troyes... Scores et résultats en direct

Suite de la journée de Ligue 1 ce samedi avec les deux clubs parisiens qui sont au programme.

Le Paris FC, solide 4e, se déplace chez l'AJ Auxerre, 14e, pour confirmer sa belle dynamique de début de saison. Dans la foulée, le Paris Saint-Germain, leader incontesté avec deux points d'avance sur Lille, reçoit Troyes au Parc des Princes avant de laisser place à la trêve. Un match a priori à la portée du club de la capitale, qui voudra consolider sa place de leader avant la coupure. Les Parisiens, portés par une dynamique favorable, espèrent enchaîner les victoires pour creuser l'écart avec leurs poursuivants directs.

Le dimanche réserve-t-il le vrai sommet de la journée ?

Dimanche s'annonce particulièrement riche avec pas moins de six rencontres au programme. Rennes, 5e, accueille Lille, 2e, pour l'unique véritable choc entre équipes du haut de tableau, les deux formations n'étant séparées que de deux points. Angers, en difficulté et ex aequo barragiste avec Troyes, reçoit une Nice revigorée par quatre victoires lors des cinq dernières journées. Brest retrouve l'OL, Le Havre reçoit Lorient et Monaco se déplace au Mans, autant de rendez-vous aux objectifs contrastés. La journée se clôturera en prime time par le choc entre Lens, désireux de se racheter après son lourd revers en Ligue des champions face à Côme, et l'OM, qui veut confirmer son embellie après quatre succès consécutifs en championnat et une victoire européenne à Leverkusen.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

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