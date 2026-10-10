Classement de la Ligue 1 : PSG - Le Mans, Monaco - Toulouse... Le multi en direct, tous les scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : PSG - Le Mans, Monaco - Toulouse... Le multi en direct, tous les scores et résultats Grosse soirée pour la Ligue 1 ce samedi soir avec le PSG ou encore Monaco qui sont au programme.

Quatre matchs sont au programme ce samedi soir à l'occasion du traditionnel et très attendu multiplex pour la 6e journée du championnat de France de Ligue 1. Après plusieurs jours loin de leurs clubs, les joueurs internationaux seront attendus et notamment au PSG qui doit poursuivre sa dynamique retrouvée avant la trêve face au Mans et avant le retour de la Ligue des champions la semaine prochaine. Auteur d'une excellent début de saison, Monaco accueille également Toulouse pour rester dans le wagon de tête. On suivra aussi Brest qui accueille Angers ou encore le déplacement du Paris FC sur la pelouse de Lorient.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Avant-match : le PSG accueille Le Mans au Parc des Princes

Sixième du classement avec 8 points, le PSG accueille Le Mans, dixième avec 6 points, ce samedi 10 octobre au Parc des Princes, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Luis Enrique aligne un 4-3-3, tandis que Patrick Videira opte pour un système à trois défenseurs. L'arbitrage de la rencontre est confié à Mathieu Vernice. Les Parisiens chercheront à confirmer leur place dans le haut du tableau, quand Le Mans espère grappiller des points pour se rapprocher du milieu de tableau.

- Avant-match : Monaco reçoit Toulouse pour la 6e journée de Ligue 1

Au Stade Louis-II, Monaco accueille Toulouse ce samedi 10 octobre à 20h45, sous l'arbitrage de Ruddy Buquet, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Deuxième avec 13 points, Monaco voudra confirmer sa place dans le haut du tableau face à des Toulousains 14es avec seulement 5 points, en quête de points pour se relancer. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1. Monaco devra composer sans Mika Biereth, blessé au genou, et Folarin Balogun, touché à la cheville, tandis que Toulouse sera privé de Paris Brunner, suspendu.

- Lille enchaîne, Le Havre s'enfonce après la défaite au Decathlon Arena

Troisième avec 3 points, Lille confirme sa bonne dynamique après son succès 1-0 face au Havre. Un résultat qui change peu la donne pour les Lillois, solidement installés dans le haut du tableau, mais qui pèse lourd pour les Havrais. Toujours à zéro point, Le Havre reste scotché à la 14e place, loin du wagon de tête et déjà dans la zone d'alerte. Pour Didier Digard, l'urgence est désormais de réagir vite avant que l'écart avec le reste du classement ne devienne préoccupant.

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