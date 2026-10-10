Classement de la Ligue 1 : PSG - Le Mans, Monaco - Toulouse... Le multi en direct, tous les scores et résultats

Sixième du classement avec 8 points, le PSG accueille Le Mans, dixième avec 6 points, ce samedi 10 octobre au Parc des Princes, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Luis Enrique aligne un 4-3-3, tandis que Patrick Videira opte pour un système à trois défenseurs. L'arbitrage de la rencontre est confié à Mathieu Vernice. Les Parisiens chercheront à confirmer leur place dans le haut du tableau, quand Le Mans espère grappiller des points pour se rapprocher du milieu de tableau.

Au Stade Louis-II, Monaco accueille Toulouse ce samedi 10 octobre à 20h45, sous l'arbitrage de Ruddy Buquet, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Deuxième avec 13 points, Monaco voudra confirmer sa place dans le haut du tableau face à des Toulousains 14es avec seulement 5 points, en quête de points pour se relancer. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1. Monaco devra composer sans Mika Biereth, blessé au genou, et Folarin Balogun, touché à la cheville, tandis que Toulouse sera privé de Paris Brunner, suspendu.

Troisième avec 3 points, Lille confirme sa bonne dynamique après son succès 1-0 face au Havre. Un résultat qui change peu la donne pour les Lillois, solidement installés dans le haut du tableau, mais qui pèse lourd pour les Havrais. Toujours à zéro point, Le Havre reste scotché à la 14e place, loin du wagon de tête et déjà dans la zone d'alerte. Pour Didier Digard, l'urgence est désormais de réagir vite avant que l'écart avec le reste du classement ne devienne préoccupant.

19:16 - Lille bat Le Havre grâce à l'unique but de Bakwa Un but a suffi : dès la 5e minute, Dilane Bakwa a trompé la vigilance havraise pour lancer Lille idéalement. Ce sera l'unique réalisation de la rencontre. Les Lillois ont ensuite dû composer avec la sortie sur blessure de Tiago Santos, remplacé par Maxima Goffi à la 22e minute. Le Havre, réduit à dix après le carton rouge d'Ayumu Seko à la 61e minute, n'est jamais parvenu à recoller au score malgré une possession supérieure. Au coup de sifflet final, Lille s'impose 1-0 au Decathlon Arena.

18:10 - Lille mène face au Havre grâce à Bakwa, blessure à la pause Dès la 5e minute, Dilane Bakwa a fait trembler les filets pour donner l'avantage à Lille face au Havre, auteur d'une ouverture du score rapide et précieuse. Après la demi-heure de jeu, Tiago Santos a dû céder sa place, touché, remplacé par M. Goffi, coup dur pour la défense lilloise. Malgré une possession dominée par les Havrais à la pause, Lille conserve son but d'avance et son avantage au tableau d'affichage à la mi-temps du Decathlon Arena.

17:16 - Avant-match : Lille reçoit Le Havre, duel à enjeux opposés D'un côté une équipe installée dans le haut du classement, de l'autre une formation en grande difficulté : Lille, quatrième avec 10 points, accueille Le Havre, lanterne rouge avec seulement 2 points. Pour les Havrais de Didier Digard, ce déplacement au Decathlon Arena représente une occasion de se relancer avant que l'écart ne se creuse davantage. Davide Ancelotti aligne un 4-2-3-1 avec Giroud en pointe, tandis que Le Havre se présente en 3-4-2-1. Coup d'envoi prévu à 17h15, sous l'arbitrage de Bastien Dechepy.

16:25 - Entre vacances et ateliers ludiques, les clubs de Ligue 1 ont varié les approches Les formations de Ligue 1 ont adopté des stratégies différentes pour gérer cette trêve à rallonge. Le Stade Rennais a laissé ses joueurs en vacances toute la première semaine, tandis que Lorient a opté pour deux longs week-ends de pause entrecoupés d'ateliers plus ludiques et moins rigoureux. Selon Pierre Bazin, cette organisation visait à limiter la latence au moment de la reprise du championnat.

15:15 - Le Paris FC privé de deux joueurs à Lorient Liam Rosenior devra se passer de Noah Sangui et Jonathan Ikoné, tous deux touchés à la cuisse, pour le déplacement à Lorient. Sangui, blessé depuis le début de saison, avait pourtant disputé un match amical contre le Red Star pendant la trêve. Le club parisien récupère en revanche Otavio et Emmanuel Mbemba, de retour dans le groupe.

14:27 - Le flou persiste sur l'avenir du stade du PSG Le club de la capitale n'a toujours pas arrêté sa décision concernant son futur stade. Les négociations se poursuivent entre le rachat du Parc des Princes et la construction d'une nouvelle enceinte à Poissy ou à Massy.

13:19 - Point médical rassurant au PSG avant Le Mans Les dix internationaux parisiens sont revenus sans blessure de leurs sélections respectives. Seuls Alessandro Longoni, qui travaille seul en salle, et Senny Mayulu, toujours en soins, restent indisponibles. Dembélé et Nuno Mendes, eux, sont simplement au repos avant de reprendre l'entraînement ce week-end.

12:26 - Une trêve internationale particulièrement longue Luis Enrique est revenu sur la spécificité de cette coupure internationale, plus longue que d'habitude. "Cela a été une trêve différente parce que très longue", a-t-il expliqué, évoquant une reprise plus compliquée pour son groupe après trois semaines sans jouer ensemble.

11:40 - Kvaratskhelia, la méforme sans inquiétude Moins tranchant avec la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia ne fait pas douter son entraîneur. "Les joueurs ne sont pas des machines", a relativisé Luis Enrique, estimant que les hauts et les bas font partie du jeu.

10:57 - Dembélé épargné après un rassemblement "brillant" Luis Enrique a balayé les critiques visant Ousmane Dembélé après son passage en équipe de France. "Il a été brillant comme d'habitude quand il joue avec l'équipe nationale", a-t-il assuré, vantant un joueur toujours impliqué dans le jeu et les tirs. L'attaquant, comme Nuno Mendes, a été laissé au repos et ne reprendra l'entraînement que ce week-end, les écartant du match contre Le Mans.

10:26 - Luis Enrique recadre les médias Visé par des critiques après les récentes défaites du PSG en Ligue 1, le technicien espagnol a tenu à remettre les choses en perspective. "Les journalistes vous êtes toujours extrêmes et moi je cherche à toujours contrebalancer", a-t-il lancé en conférence de presse.

09:32 - Zidane s'inspire-t-il de Luis Enrique? Interrogé sur une possible influence sur le sélectionneur des Bleus, Luis Enrique est resté prudent. Il a toutefois salué les idées de jeu mises en place par Zidane avec l'équipe de France, entre pressing et possession. Il souligne la difficulté du rôle de sélectionneur, qui dispose de moins de temps pour connecter ses joueurs qu'un entraîneur de club.

09:00 - Doué, la "machine" selon Luis Enrique L'entraîneur du PSG n'a pas tari d'éloges sur son jeune attaquant avant la réception du Mans. "Désiré Doué comme toujours, une machine ! Il joue très bien au football", a lancé Luis Enrique. Il reconnaît toutefois que des matchs moins aboutis peuvent arriver, comme pour tous les grands joueurs, sans que cela ne l'inquiète.

00:05 - Lens - Lyon : le bas du tableau retient son souffle D'un côté un promu à la lutte pour respirer, de l'autre un prétendant européen pris à son propre piège : Lens a dompté Lyon 2-1 à Bollaert. Grâce à ce succès arraché malgré un carton rouge tardif, les Sang et Or grimpent à la 7e place avec 7 points, loin du gouffre qui menaçait encore. Lyon, lui, vacille : toujours 2e avec 11 points, mais cette défaite fissure ses certitudes et relance une concurrence déjà féroce derrière Monaco.

09/10/26 - 22:45 - Lens domine Lyon et renoue avec la victoire Victoire renversante pour Lens ! Les Sang et Or s'imposent 2-1 face à l'Olympique lyonnais à Bollaert. Florian Sotoca ouvre le score dès la 36e minute, puis Matthieu Udol double la mise à la 76e. Karl Merah réduit l'écart pour Lyon à la 85e, trop tard pour espérer l'égalisation. Fait marquant : Udol, auteur du second but, a ensuite écopé d'un carton rouge à la 84e minute, laissant les siens terminer à dix. Un succès précieux pour les Lensois malgré cette fin de match agitée.

09/10/26 - 21:40 - Lens mène 1-0 face à Lyon à la pause Lens domine Lyon à la mi-temps au stade Bollaert. L'ouverture du score intervient à la 36e minute par Florian Sotoca, servi par Florian Thauvin. Les Sang et Or mènent 1-0 au terme d'une première période maîtrisée, avec 61% de possession et dix tirs tentés contre six pour les Lyonnais. Sur le plan des grosses occasions, Lens en a créé deux contre aucune pour l'Olympique lyonnais. Le score reste inchangé à la pause, Lens 1, Lyon 0.

09/10/26 - 20:45 - Avant-match : Lens - Lyon, un choc à fort enjeu pour la suite Deux trajectoires qui s'affrontent ce vendredi à Bollaert : Lens, 15e avec seulement 4 points, face à Lyon, solide dauphin à 11 unités. Pour les Sang et Or de Yannick Cahuzac, privés de Jonathan Gradit, l'urgence est déjà là tant le bas de tableau guette. En face, Paulo Fonseca doit composer sans Ernest Nuamah ni Tanner Tessmann, mais ne peut se permettre le moindre faux pas pour rester dans la course aux places européennes. Un rendez-vous à suspense s'annonce.

09/10/26 - 20:28 - Monaco en tête, l'OM dans la tourmente L'AS Monaco de Filipe Luis veut conserver son invincibilité et sa première place face à Toulouse, mais la concurrence s'annonce rude, à commencer par l'OL qui se déplace à Lens dès vendredi. De son côté, l'OM de Neal Maupay, actuellement relégable, cherche à sortir de la crise lors d'un déplacement périlleux à Troyes.

09/10/26 - 19:59 - Jeremy Stinat au sifflet C'est Jeremy Stinat qui a été désigné pour arbitrer la rencontre entre le RC Lens et l'Olympique lyonnais. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 au stade Bollaert.

09/10/26 - 19:31 - Lens - Lyon ouvre la 6e journée La Ligue 1 reprend ses droits après la trêve internationale avec un choc d'entrée de jeu : le RC Lens reçoit l'Olympique lyonnais ce vendredi soir. Coup d'envoi fixé à 20h45 au stade Bollaert pour ce match d'ouverture de la sixième journée.

09/10/26 - 18:26 - Les amicaux de préparation ont rythmé la pause en Ligue 1 Plusieurs clubs de Ligue 1 ont profité de la trêve pour organiser des matchs amicaux avec des effectifs rajeunis. Lorient s'est imposé 2-1 face à Nantes, Lens a dominé le Standard de Liège 2-0, et Metz a battu Strasbourg 3-2 à la Meinau. Rennes s'est en revanche incliné 0-1 à Laval, Brest a partagé les points avec Monza (2-2) et l'OM a chuté face à Montpellier (1-0).

21/09/26 - 11:00 - Prochain rendez-vous de Ligue 1 pour l'OM face à un concurrent direct au maintien Après cette nouvelle contre-performance, Marseille devra attendre la trêve internationale avant de retrouver la compétition. Le prochain match des Olympiens aura lieu le 11 octobre à Troyes, actuel 16e de Ligue 1. Une rencontre à forte importance pour la course au maintien entre deux équipes du bas de tableau.

21/09/26 - 10:45 - Bruno Genesio annonce des discussions avec ses dirigeants après la défaite en Ligue 1 Au micro de Ligue 1+, l'entraîneur marseillais a reconnu que la situation actuelle de son équipe n'était pas normale. Il a assuré vouloir digérer la défaite avant d'échanger avec son staff et ses dirigeants. Genesio a admis assumer sa part de responsabilité dans cette crise sportive.

21/09/26 - 10:35 - Luis Enrique salue la performance de l'OM malgré la défaite Après la victoire du PSG (1-2) au Vélodrome dans le Classique de Ligue 1, Luis Enrique a tenu à féliciter les Marseillais pour leur prestation collective. Il a évoqué un match difficile où l'OM a très bien défendu, notamment en première période. L'entraîneur parisien s'est dit convaincu que les Marseillais allaient s'améliorer sous la houlette de Bruno Genesio.

20/09/26 - 17:50 - Le spectre de Bordeaux plane sur l'OM et son avenir en Ligue 1 Pour justifier sa politique de rigueur, Stéphane Richard a évoqué l'exemple des Girondins de Bordeaux, aujourd'hui relégués en National 1 et menacés de liquidation judiciaire. Le président marseillais alerte sur les risques qu'encourrait l'OM en cas de perte de plus de 50% de son chiffre d'affaires, mettant en avant un danger à la fois économique et sportif. Un parallèle destiné à convaincre les supporters de l'urgence d'un modèle économique plus sain pour évoluer sereinement en Ligue 1.

20/09/26 - 16:59 - Stéphane Richard justifie sa prudence financière face aux attentes de Ligue 1 Interrogé sur la possible frustration des supporters marseillais, Stéphane Richard a assuré les écouter tout en refusant de céder à la facilité. "Ce serait irresponsable" de miser sur un investisseur prêt à injecter "200 millions d'euros par an à fonds perdus" juste pour le plaisir immédiat, a-t-il expliqué. Selon lui, il n'y a "pas d'avenir possible" pour l'OM sans un retour à la sérénité financière, un discours qui tranche avec les ambitions habituelles du club en Ligue 1.