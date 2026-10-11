Classement de la Ligue 1 : PSG, Lille, Monaco... Qui est leader ? Scores et résultats en direct

Victoire du PSG 3-1 face au Mans au Parc des Princes. Ce succès rapporte trois points aux Parisiens, mais ne leur permet pas de sortir du ventre mou : ils pointent à la 8e place avec seulement 1 point au classement. Le Mans, battu malgré un but de Louis Mafouta, reste également scotché à seulement 1 point, mais se classe juste devant, 7e. Deux équipes encore loin de leurs ambitions après cette 6e journée de Ligue 1.

Match nul 2-2 entre Monaco et Toulouse au Stade Louis-II. Ce résultat ne profite guère aux Monégasques, qui restent 5es avec 3 points, loin des places qualificatives pour les places européennes. Toulouse, de son côté, reste scotché à la 15e place avec 0 point, une position inquiétante dans la course au maintien. Ce partage des points n'arrange donc vraiment aucune des deux équipes, qui devront rapidement enchaîner les bons résultats pour atteindre leurs objectifs respectifs de classement.

PSG s'impose 3-1 face au Mans au Parc des Princes, au terme d'une rencontre à sens unique dans le jeu malgré une résistance manceau. Lucas Beraldo avait ouvert le score sur penalty dès la 19e minute. Louis Mafouta a égalisé à la 54e pour Le Mans, avant que Khvicha Kvaratskhelia (61e) puis Maghnes Akliouche (68e) ne redonnent l'avantage aux Parisiens. En fin de match, Désiré Doué a manqué un penalty, repoussé par Nicolas Kocik. Les Parisiens ont dominé avec 73% de possession.

10/10/26 - 22:45 - Monaco et Toulouse se neutralisent 2-2 dans un final à rebondissements 2-2, score final au Stade Louis-II, au terme d'un scénario renversant porté par quatre buteurs. Edan Diop avait lancé Monaco dès la 29e minute, avant que Matthis Abline ne creuse l'écart juste avant la pause. Mais Toulouse a refusé de sombrer : Casper Tengstedt a réduit l'écart sur penalty à la 48e, puis Sion Oppong a arraché l'égalisation à la 59e. Un partage des points haletant, où chaque réalisation a changé le visage de la rencontre.

10/10/26 - 21:42 - PSG mène Le Mans 1-0 à la pause au Parc des Princes Score inchangé à la mi-temps au Parc des Princes : le PSG mène 1-0 face au Mans. L'unique but de la première période a été inscrit par Lucas Beraldo, sur penalty, à la 20e minute, après recours à l'arbitrage vidéo. Les Parisiens, alignés en 4-3-3 face au 3-5-2 manceau, ont dominé les débats avec neuf tirs tentés contre trois pour Le Mans. Les visiteurs n'ont pas réussi à cadrer la moindre frappe durant cette première période. Mathieu Vernice dirige les débats.

10/10/26 - 21:42 - Monaco mène 2-0 face à Toulouse à la pause 2-0 pour Monaco à la mi-temps face à Toulouse au Stade Louis-II. Edan Diop a ouvert le score à la 29e minute sur une passe décisive d'Aleksandr Golovin, avant que Matthis Abline ne double la mise à la 38e, servi par Diop. Les Monégasques dominent les débats avec 54% de possession et neuf tirs tentés contre sept pour Toulouse, qui n'a cadré qu'une seule frappe. Les deux équipes évoluent en 4-2-3-1.

10/10/26 - 20:46 - Avant-match : le PSG accueille Le Mans au Parc des Princes Sixième du classement avec 8 points, le PSG accueille Le Mans, dixième avec 6 points, ce samedi 10 octobre au Parc des Princes, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Luis Enrique aligne un 4-3-3, tandis que Patrick Videira opte pour un système à trois défenseurs. L'arbitrage de la rencontre est confié à Mathieu Vernice. Les Parisiens chercheront à confirmer leur place dans le haut du tableau, quand Le Mans espère grappiller des points pour se rapprocher du milieu de tableau.

10/10/26 - 20:45 - Avant-match : Monaco reçoit Toulouse pour la 6e journée de Ligue 1 Au Stade Louis-II, Monaco accueille Toulouse ce samedi 10 octobre à 20h45, sous l'arbitrage de Ruddy Buquet, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Deuxième avec 13 points, Monaco voudra confirmer sa place dans le haut du tableau face à des Toulousains 14es avec seulement 5 points, en quête de points pour se relancer. Les deux équipes alignent un 4-2-3-1. Monaco devra composer sans Mika Biereth, blessé au genou, et Folarin Balogun, touché à la cheville, tandis que Toulouse sera privé de Paris Brunner, suspendu.

10/10/26 - 20:36 - Lille enchaîne, Le Havre s'enfonce après la défaite au Decathlon Arena Troisième avec 3 points, Lille confirme sa bonne dynamique après son succès 1-0 face au Havre. Un résultat qui change peu la donne pour les Lillois, solidement installés dans le haut du tableau, mais qui pèse lourd pour les Havrais. Toujours à zéro point, Le Havre reste scotché à la 14e place, loin du wagon de tête et déjà dans la zone d'alerte. Pour Didier Digard, l'urgence est désormais de réagir vite avant que l'écart avec le reste du classement ne devienne préoccupant.

10/10/26 - 19:16 - Lille bat Le Havre grâce à l'unique but de Bakwa Un but a suffi : dès la 5e minute, Dilane Bakwa a trompé la vigilance havraise pour lancer Lille idéalement. Ce sera l'unique réalisation de la rencontre. Les Lillois ont ensuite dû composer avec la sortie sur blessure de Tiago Santos, remplacé par Maxima Goffi à la 22e minute. Le Havre, réduit à dix après le carton rouge d'Ayumu Seko à la 61e minute, n'est jamais parvenu à recoller au score malgré une possession supérieure. Au coup de sifflet final, Lille s'impose 1-0 au Decathlon Arena.

10/10/26 - 18:10 - Lille mène face au Havre grâce à Bakwa, blessure à la pause Dès la 5e minute, Dilane Bakwa a fait trembler les filets pour donner l'avantage à Lille face au Havre, auteur d'une ouverture du score rapide et précieuse. Après la demi-heure de jeu, Tiago Santos a dû céder sa place, touché, remplacé par M. Goffi, coup dur pour la défense lilloise. Malgré une possession dominée par les Havrais à la pause, Lille conserve son but d'avance et son avantage au tableau d'affichage à la mi-temps du Decathlon Arena.

10/10/26 - 17:16 - Avant-match : Lille reçoit Le Havre, duel à enjeux opposés D'un côté une équipe installée dans le haut du classement, de l'autre une formation en grande difficulté : Lille, quatrième avec 10 points, accueille Le Havre, lanterne rouge avec seulement 2 points. Pour les Havrais de Didier Digard, ce déplacement au Decathlon Arena représente une occasion de se relancer avant que l'écart ne se creuse davantage. Davide Ancelotti aligne un 4-2-3-1 avec Giroud en pointe, tandis que Le Havre se présente en 3-4-2-1. Coup d'envoi prévu à 17h15, sous l'arbitrage de Bastien Dechepy.

10/10/26 - 16:25 - Entre vacances et ateliers ludiques, les clubs de Ligue 1 ont varié les approches Les formations de Ligue 1 ont adopté des stratégies différentes pour gérer cette trêve à rallonge. Le Stade Rennais a laissé ses joueurs en vacances toute la première semaine, tandis que Lorient a opté pour deux longs week-ends de pause entrecoupés d'ateliers plus ludiques et moins rigoureux. Selon Pierre Bazin, cette organisation visait à limiter la latence au moment de la reprise du championnat.

10/10/26 - 15:15 - Le Paris FC privé de deux joueurs à Lorient Liam Rosenior devra se passer de Noah Sangui et Jonathan Ikoné, tous deux touchés à la cuisse, pour le déplacement à Lorient. Sangui, blessé depuis le début de saison, avait pourtant disputé un match amical contre le Red Star pendant la trêve. Le club parisien récupère en revanche Otavio et Emmanuel Mbemba, de retour dans le groupe.

10/10/26 - 14:27 - Le flou persiste sur l'avenir du stade du PSG Le club de la capitale n'a toujours pas arrêté sa décision concernant son futur stade. Les négociations se poursuivent entre le rachat du Parc des Princes et la construction d'une nouvelle enceinte à Poissy ou à Massy.

10/10/26 - 13:19 - Point médical rassurant au PSG avant Le Mans Les dix internationaux parisiens sont revenus sans blessure de leurs sélections respectives. Seuls Alessandro Longoni, qui travaille seul en salle, et Senny Mayulu, toujours en soins, restent indisponibles. Dembélé et Nuno Mendes, eux, sont simplement au repos avant de reprendre l'entraînement ce week-end.

10/10/26 - 12:26 - Une trêve internationale particulièrement longue Luis Enrique est revenu sur la spécificité de cette coupure internationale, plus longue que d'habitude. "Cela a été une trêve différente parce que très longue", a-t-il expliqué, évoquant une reprise plus compliquée pour son groupe après trois semaines sans jouer ensemble.

10/10/26 - 11:40 - Kvaratskhelia, la méforme sans inquiétude Moins tranchant avec la sélection géorgienne, Khvicha Kvaratskhelia ne fait pas douter son entraîneur. "Les joueurs ne sont pas des machines", a relativisé Luis Enrique, estimant que les hauts et les bas font partie du jeu.

10/10/26 - 10:57 - Dembélé épargné après un rassemblement "brillant" Luis Enrique a balayé les critiques visant Ousmane Dembélé après son passage en équipe de France. "Il a été brillant comme d'habitude quand il joue avec l'équipe nationale", a-t-il assuré, vantant un joueur toujours impliqué dans le jeu et les tirs. L'attaquant, comme Nuno Mendes, a été laissé au repos et ne reprendra l'entraînement que ce week-end, les écartant du match contre Le Mans.

10/10/26 - 10:26 - Luis Enrique recadre les médias Visé par des critiques après les récentes défaites du PSG en Ligue 1, le technicien espagnol a tenu à remettre les choses en perspective. "Les journalistes vous êtes toujours extrêmes et moi je cherche à toujours contrebalancer", a-t-il lancé en conférence de presse.

10/10/26 - 09:32 - Zidane s'inspire-t-il de Luis Enrique? Interrogé sur une possible influence sur le sélectionneur des Bleus, Luis Enrique est resté prudent. Il a toutefois salué les idées de jeu mises en place par Zidane avec l'équipe de France, entre pressing et possession. Il souligne la difficulté du rôle de sélectionneur, qui dispose de moins de temps pour connecter ses joueurs qu'un entraîneur de club.

10/10/26 - 09:00 - Doué, la "machine" selon Luis Enrique L'entraîneur du PSG n'a pas tari d'éloges sur son jeune attaquant avant la réception du Mans. "Désiré Doué comme toujours, une machine ! Il joue très bien au football", a lancé Luis Enrique. Il reconnaît toutefois que des matchs moins aboutis peuvent arriver, comme pour tous les grands joueurs, sans que cela ne l'inquiète.

10/10/26 - 00:05 - Lens - Lyon : le bas du tableau retient son souffle D'un côté un promu à la lutte pour respirer, de l'autre un prétendant européen pris à son propre piège : Lens a dompté Lyon 2-1 à Bollaert. Grâce à ce succès arraché malgré un carton rouge tardif, les Sang et Or grimpent à la 7e place avec 7 points, loin du gouffre qui menaçait encore. Lyon, lui, vacille : toujours 2e avec 11 points, mais cette défaite fissure ses certitudes et relance une concurrence déjà féroce derrière Monaco.

09/10/26 - 22:45 - Lens domine Lyon et renoue avec la victoire Victoire renversante pour Lens ! Les Sang et Or s'imposent 2-1 face à l'Olympique lyonnais à Bollaert. Florian Sotoca ouvre le score dès la 36e minute, puis Matthieu Udol double la mise à la 76e. Karl Merah réduit l'écart pour Lyon à la 85e, trop tard pour espérer l'égalisation. Fait marquant : Udol, auteur du second but, a ensuite écopé d'un carton rouge à la 84e minute, laissant les siens terminer à dix. Un succès précieux pour les Lensois malgré cette fin de match agitée.

09/10/26 - 21:40 - Lens mène 1-0 face à Lyon à la pause Lens domine Lyon à la mi-temps au stade Bollaert. L'ouverture du score intervient à la 36e minute par Florian Sotoca, servi par Florian Thauvin. Les Sang et Or mènent 1-0 au terme d'une première période maîtrisée, avec 61% de possession et dix tirs tentés contre six pour les Lyonnais. Sur le plan des grosses occasions, Lens en a créé deux contre aucune pour l'Olympique lyonnais. Le score reste inchangé à la pause, Lens 1, Lyon 0.

09/10/26 - 20:45 - Avant-match : Lens - Lyon, un choc à fort enjeu pour la suite Deux trajectoires qui s'affrontent ce vendredi à Bollaert : Lens, 15e avec seulement 4 points, face à Lyon, solide dauphin à 11 unités. Pour les Sang et Or de Yannick Cahuzac, privés de Jonathan Gradit, l'urgence est déjà là tant le bas de tableau guette. En face, Paulo Fonseca doit composer sans Ernest Nuamah ni Tanner Tessmann, mais ne peut se permettre le moindre faux pas pour rester dans la course aux places européennes. Un rendez-vous à suspense s'annonce.

09/10/26 - 20:28 - Monaco en tête, l'OM dans la tourmente L'AS Monaco de Filipe Luis veut conserver son invincibilité et sa première place face à Toulouse, mais la concurrence s'annonce rude, à commencer par l'OL qui se déplace à Lens dès vendredi. De son côté, l'OM de Neal Maupay, actuellement relégable, cherche à sortir de la crise lors d'un déplacement périlleux à Troyes.

09/10/26 - 19:59 - Jeremy Stinat au sifflet C'est Jeremy Stinat qui a été désigné pour arbitrer la rencontre entre le RC Lens et l'Olympique lyonnais. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 au stade Bollaert.

09/10/26 - 19:31 - Lens - Lyon ouvre la 6e journée La Ligue 1 reprend ses droits après la trêve internationale avec un choc d'entrée de jeu : le RC Lens reçoit l'Olympique lyonnais ce vendredi soir. Coup d'envoi fixé à 20h45 au stade Bollaert pour ce match d'ouverture de la sixième journée.