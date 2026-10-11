Classement de la Ligue 1 : PSG, Lille, Monaco... Qui est leader ? Scores et résultats en direct

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : PSG, Lille, Monaco... Qui est leader ? Scores et résultats en direct Découvrez tous les résultats de la soirée de samedi avec les conséquences au classement.

Résultat sans appel en Ligue 1 ce samedi 10 octobre 2026 au Parc des Princes, où le PSG a dominé Le Mans 3-1. Lucas Beraldo avait d'abord ouvert le score sur penalty dès la 19e minute, après recours à l'arbitrage vidéo, permettant aux Parisiens de virer en tête à la pause. Louis Mafouta a égalisé pour Le Mans à la 54e minute, mais Khvicha Kvaratskhelia a redonné l'avantage au PSG dès la 61e minute avant que Maghnes Akliouche ne double la mise à la 68e minute. En fin de rencontre, Désiré Doué a vu son penalty repoussé par le gardien manceau Nicolas Kocik.

Toujours en Ligue 1 ce même jour, Monaco et Toulouse se sont neutralisés 2-2 au Stade Louis-II au terme d'un scénario renversant. Edan Diop avait ouvert le score pour les Monégasques à la 29e minute, avant que Matthis Abline ne creuse l'écart juste avant la pause. Casper Tengstedt a ensuite réduit l'écart sur penalty à la 48e minute, puis Sion Oppong a arraché l'égalisation toulousaine à la 59e. De son côté, Lille a battu Le Havre 1-0 au Decathlon Arena grâce à l'unique but de Dilane Bakwa, inscrit dès la 5e minute. Les Lillois ont dû composer avec la sortie sur blessure de Tiago Santos, remplacé par Maxima Goffi à la 22e minute, tandis que Le Havre a terminé la rencontre à dix après le carton rouge infligé à Ayumu Seko à la 61e minute.

Dans le classement de la Ligue 1, Lille occupe la troisième place avec 3 points, juste devant Monaco qui pointe à la cinquième place avec le même total de 3 points. Le Mans suit à la septième place avec 1 point, une position que partage le PSG, huitième avec également 1 point. Le Havre se classe quatorzième avec 0 point, tandis que Toulouse ferme la marche à la quinzième place avec 0 point.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- PSG - Le Mans : les deux équipes stagnent dans le bas du tableau après la 6e journée

Victoire du PSG 3-1 face au Mans au Parc des Princes. Ce succès rapporte trois points aux Parisiens, mais ne leur permet pas de sortir du ventre mou : ils pointent à la 8e place avec seulement 1 point au classement. Le Mans, battu malgré un but de Louis Mafouta, reste également scotché à seulement 1 point, mais se classe juste devant, 7e. Deux équipes encore loin de leurs ambitions après cette 6e journée de Ligue 1.

- Monaco et Toulouse se neutralisent, statu quo au classement

Match nul 2-2 entre Monaco et Toulouse au Stade Louis-II. Ce résultat ne profite guère aux Monégasques, qui restent 5es avec 3 points, loin des places qualificatives pour les places européennes. Toulouse, de son côté, reste scotché à la 15e place avec 0 point, une position inquiétante dans la course au maintien. Ce partage des points n'arrange donc vraiment aucune des deux équipes, qui devront rapidement enchaîner les bons résultats pour atteindre leurs objectifs respectifs de classement.

- Le PSG corrige Le Mans 3-1 au Parc des Princes

PSG s'impose 3-1 face au Mans au Parc des Princes, au terme d'une rencontre à sens unique dans le jeu malgré une résistance manceau. Lucas Beraldo avait ouvert le score sur penalty dès la 19e minute. Louis Mafouta a égalisé à la 54e pour Le Mans, avant que Khvicha Kvaratskhelia (61e) puis Maghnes Akliouche (68e) ne redonnent l'avantage aux Parisiens. En fin de match, Désiré Doué a manqué un penalty, repoussé par Nicolas Kocik. Les Parisiens ont dominé avec 73% de possession.

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