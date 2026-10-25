Classement de la Ligue 1 : quel changement après Marseille - Le Havre ? Tous les scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : quel changement après Marseille - Le Havre ? Tous les scores et résultats La 8e journée de Ligue 1 se dispute essentiellement ce dimanche, découvrez tous les scores et résultats.

En Ligue 1, Marseille a décroché un résultat spectaculaire au Vélodrome dimanche 25 octobre 2026, s'imposant 4-3 face au Havre au terme d'un scénario renversant. Les Marseillais ont frappé d'entrée grâce à C. Egan-Riley, auteur de l'ouverture du score dès la 5e minute, avant que Timothy Weah ne double la mise à la 33e minute pour une pause déjà largement à l'avantage de l'OM. Au retour des vestiaires, Igor Paixão puis Abdelli ont encore alourdi la marque, à la 50e puis à la 55e minute, portant le score à 4-0. Le Havre a ensuite réagi avec un doublé de J. Maja, inscrit à la 77e puis à la 89e minute, et un but de L. N'Diaye à la 86e minute, ramenant l'écart à un seul but. Dans les arrêts de jeu, un penalty réclamé par Le Havre a finalement été refusé après recours à la VAR.

Toujours ce dimanche en Ligue 1, Monaco et Lille se sont séparés sur un match nul de 1-1. Le milieu français Ethan Mbappé avait ouvert le score pour les Lillois à la 24e minute, concluant du gauche après un service de Diaoune, dans une première période marquée par la sortie sur blessure de Fati côté monégasque dès le quart d'heure de jeu. Lille a ensuite terminé la rencontre à dix après l'expulsion directe de Tanguy Kouassi à la 66e minute pour une faute sur Brunner, et Monaco en a profité pour égaliser à la 74e minute par Edan Diop, bien servi par Teze.

Le classement de la Ligue 1 place Lille en tête de ces quatre équipes avec 15 points à la 2e place, juste devant Monaco qui pointe à la 3e place avec le même total. Marseille suit à la 8e place avec 12 points, tandis que Le Havre ferme la marche à la 18e place avec 2 points.


Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Classement : Marseille grimpe à la 8e place, Le Havre embourbé en bas de tableau après le choc de Ligue 1

Direction le classement après le festival du Vélodrome : Marseille s'est imposé 4-3 face au Le Havre. Cette victoire permet aux Olympiens de se hisser à la 8e place avec 12 points, un signal positif pour les hommes de Bruno Génésio. En face, Le Havre reste scotché à la 18e place avec seulement 2 points malgré sa débauche d'énergie en fin de match. Les Havrais, toujours lanterne rouge, n'arrivent pas à sortir de la zone rouge et voient l'écart se creuser encore un peu plus avec le haut du tableau.

- Marseille s'impose 4-3 face au Havre au terme d'un match fou

Victoire à l'arraché pour Marseille. Les Olympiens s'imposent 4-3 face au Havre au terme d'un scénario fou. Egan-Riley (5e) puis Weah (33e) lancent l'OM, avant qu'Igor Paixão (50e) et Abdelli (55e) ne portent le score à 4-0. Le Havre revient grâce à un doublé de J. Maja (77e, 89e) et un but de L. N'Diaye (86e), ramenant le score à 4-3. Dans les arrêts de jeu, un penalty réclamé par Le Havre est refusé après recours à la VAR.

- Monaco - Lille: match nul (1-1), Monaco 3e et Lille 2e au classement

Au terme d'une rencontre disputée à dix contre onze après l'expulsion de Tanguy Kouassi, Monaco et Lille se sont séparés sur un match nul 1-1. Ce résultat laisse les deux équipes à égalité de points au classement: Lille occupe la 2e place avec 15 points, juste devant Monaco, 3e avec le même total. Aucun des deux clubs ne parvient à prendre le dessus dans cette lutte pour les places d'honneur, et l'écart reste minime entre les deux formations monégasque et nordiste.

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