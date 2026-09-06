Classement de la Ligue 1 : quel leader à la fin de cette 3e journée ? Résultats et calendrier

Au Vélodrome, Marseille et le Paris FC s'affrontent ce dimanche pour la 3e journée de Ligue 1, avec un classement qui n'incite à aucun excès de confiance. Les Marseillais, 10es avec 3 points, restent sur une défaite concédée à Monaco après un été sans recrue et marqué par plusieurs départs de cadres, un début de saison qu'ils ne veulent pas voir se compliquer. En face, le Paris FC, 7e avec 4 points, s'est renforcé cet été avec l'ambition de viser l'Europe et arrive fort d'une victoire convaincante face à Nice. Une rencontre où chaque équipe cherche à se rassurer avant l'automne.

Rennes s'impose 1-2 face à Angers. Ce succès permet aux Rouge et Noir de se hisser provisoirement à la 4e place avec 7 points, confirmant leur bonne dynamique après deux victoires de suite en championnat. De son côté, Angers reste bloqué à la 12e place avec seulement 3 points, sa domination technique en seconde période n'ayant pas suffi à repartir avec au moins un point. Un résultat qui creuse l'écart entre les deux formations et rapproche Rennes du podium, pendant qu'Angers demeure empêtré dans la zone dangereuse du classement, sans confirmer sa précédente victoire à Auxerre.

Rennes conclut la rencontre en tête, s'imposant 1-2 face à Angers au Stade Raymond Kopa. Les Bretons ont construit leur succès dès le premier acte, Frankowski ouvrant le score dès la 9e minute avant qu'un csc de Lefort ne double la mise à la 17e. Arcus a relancé les débats angevins d'une tête à la 35e, mais la deuxième période, malgré les assauts locaux et une barre transversale trouvée sur corner, n'a pas permis d'égaliser. Franck Haise s'appuie ainsi sur une entame solide pour confirmer la dynamique positive de son équipe, tandis qu'Angers, plus entreprenant après la pause, n'a pu concrétiser sa domination technique dans le money-time."

18:10 - Angers - Rennes : Rennes mène à la pause après un match à rebondissements À la mi-temps, Rennes domine la rencontre 2-1 face à Angers au Stade Raymond Kopa. Les Bretons ont rapidement pris l'avantage grâce à Przemysław Frankowski (9e), avant de doubler la mise sur un but contre son camp de Jean Lefort (17e). Les Angevins ont réagi par l'intermédiaire de Carlens Arcus, auteur d'une tête décisive à la 35e minute sur un centre de Branco van den Boomen. Une première période intense, où Rennes a gardé la mainmise sur le jeu et la possession, tandis qu'Angers a multiplié les tentatives pour recoller au score avant la pause.

17:15 - Angers - Rennes : un avant-match sous tension en bas de tableau Un choc à enjeux limités mais symboliques. Avant cette 3e journée, Angers pointe à la 12e place avec seulement 3 points, tandis que Rennes suit de près, 7e avec 4 unités. Les Angevins, battus par Lille puis vainqueurs à Auxerre (3-1), espèrent enchaîner une deuxième victoire de rang devant leur public du Stade Raymond Kopa, une première depuis février dernier. En face, les Rennais de Franck Haise, tenus en échec par le PSG puis vainqueurs du Mans dans les arrêts de jeu, visent une nouvelle réussite pour se rapprocher du podium et distancer un adversaire directement concerné par le bas de tableau.

17:07 - Genesio revient sur son rôle de lanceur d'alerte auprès de la direction marseillaise Le président de l'OM Stéphane Richard a confié avoir senti Bruno Genesio "pas loin du point de rupture" pendant le mercato. L'entraîneur explique avoir dû alerter son président et son directeur sportif sur les risques d'une dégringolade sportive si le club allait trop loin dans les ventes en Ligue 1. "La chance que j'ai eue ici, c'est que j'ai été écouté et entendu", a-t-il confié à L1+.

16:33 - Genesio se dit soulagé par la fin d'un mercato marseillais éprouvant En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a qualifié le mercato estival de l'OM de "long et difficile". L'entraîneur marseillais s'est dit "soulagé" que cette période soit terminée, à deux jours de la 3e journée de Ligue 1 contre le Paris FC. Il assure toutefois avoir su "résister sur la fin" pour conserver des joueurs jugés importants.

15:32 - Le Paris FC refuse de se comparer à l'OM malgré la crise estivale marseillaise Interrogé sur la possibilité que son club soit désormais un rival de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, Rosenior se montre prudent. Il affirme qu'il est encore difficile de dire que le Paris FC est déjà à la table de l'OM. Le technicien préfère se concentrer sur la construction de son équipe sur le long terme, sans regarder ce qui se passe ailleurs.

14:14 - Sinayoko et Pagis, le duo à suivre pour le Paris FC en Ligue 1 L'entraîneur du Paris FC voit en Sinayoko et Pagis un duo prometteur pour la suite de la saison de Ligue 1. Il loue les qualités de pressing et le jeu dos au but de Sinayoko, ainsi que la force sur coups de pied arrêtés et les passes décisives de Pagis. Pour Rosenior, leur connexion sur le terrain ne demande qu'à se développer avec le temps.

13:35 - Le Paris FC veut confirmer sa solidité défensive en Ligue 1 face à Marseille Invaincus et sans avoir encaissé de but lors de leurs deux premiers matches de Ligue 1, les Parisiens s'apprêtent à affronter un vrai test face à l'OM. Rosenior insiste sur le collectif : ce n'est pas seulement la défense mais la performance défensive de toute l'équipe qui explique ce bilan. Il souhaite que ses joueurs conservent cet état d'esprit dimanche, en défendant et attaquant à onze.

12:37 - En Ligue 1, Rosenior redoute un OM solide malgré un mercato compliqué L'entraîneur du Paris FC juge l'Olympique de Marseille redoutable, malgré des difficultés estivales sur le marché des transferts. Il rappelle que les Marseillais ont largement battu Strasbourg 4-0 lors de la première journée sans montrer de faiblesse. Selon lui, l'équipe dispose d'un très bon coach et de joueurs de qualité, rendant la tâche très difficile pour Paris.

11:35 - Avant d'affronter l'OM en Ligue 1, Rosenior fait le point sur son groupe parisien Avant le déplacement à Marseille ce dimanche, l'entraîneur du Paris FC a détaillé les forces vives de son effectif pour ce choc de Ligue 1. Otavio, non apte, manquera le rendez-vous et sera absent deux à trois semaines. Mbemba, Ikoné et Sangui restent également indisponibles, tandis que Luca Koleosho fait son retour dans le groupe.

10:57 - La DNCG a poussé l'OM à vendre ses cadres de Ligue 1 C'est lors de leur passage devant la DNCG en juin que les dirigeants marseillais ont compris l'urgence de réduire la masse salariale du club de Ligue 1. Cette contrainte les a conduits à vendre plusieurs joueurs importants de l'effectif, parfois avec difficulté. La cure d'austérité se poursuit aujourd'hui par une révision des salaires restants.

10:09 - Pierre-Emile Höjbjerg, salaire le plus élevé de l'OM en Ligue 1 Le milieu danois Pierre-Emile Höjbjerg reste le joueur le mieux payé de l'effectif marseillais évoluant en Ligue 1. Sa rémunération illustre l'ampleur des efforts financiers que le club doit désormais engager. Les négociations en cours pourraient concerner directement ce type de contrats les plus coûteux.

09:22 - Après les ventes, l'OM s'attaque aux salaires en Ligue 1 Après avoir multiplié les départs cet été, les dirigeants de l'OM négocient désormais directement avec leurs joueurs pour remodeler la masse salariale du club de Ligue 1. Cette nouvelle étape prolonge la cure d'austérité entamée depuis le passage devant la DNCG. L'objectif reste de réduire durablement les charges du club marseillais.

08:14 - En Ligue 1, l'OM boucle un mercato sans la moindre recrue Le club phocéen a achevé sa fenêtre de transferts sans enregistrer une seule arrivée, une situation inédite pour ce pilier de la Ligue 1. Les dirigeants marseillais s'étaient concentrés uniquement sur les départs pour alléger les comptes du club. Cette stratégie s'inscrit dans une logique d'économies imposée depuis plusieurs mois.

00:05 - Nice - Le Mans : Le Mans conserve sa 14e place, Nice reste scotché en bas de tableau Le Mans grimpe à 2 points et occupe la 14e place après ce match nul concédé sur la pelouse de l'Allianz Riviera face à Nice (1-1). Un résultat qui permet aux Manceaux de rester devant leur adversaire du soir au classement, sans pour autant s'éloigner de la zone rouge. Juste derrière, Nice totalise également 2 points mais pointe à la 15e place. Un nouveau match sans victoire pour les Aiglons, qui restent scotchés dans le ventre mou et n'arrivent toujours pas à enchaîner un succès en Ligue 1 cette saison.

22:45 - Nice - Le Mans : les Aiglons encore accrochés à domicile Menés dès la 13e minute par Adil Bourabaa, auteur d'une ouverture du score pour Le Mans, les Niçois ont dû batailler pour recoller au tableau d'affichage. Elye Wahi, d'une frappe croisée, a fait exploser l'Allianz Riviera à la 44e minute en égalisant. Le suspense est ensuite resté entier : dominateurs mais stériles, les Aiglons ont vu Louis Mafouta manquer l'occasion de faire basculer la rencontre en heurtant le poteau à la 87e minute. Malgré les efforts niçois jusqu'au bout, le score n'a plus bougé : Nice et Le Mans se quittent sur un match nul à couper le souffle, 1 partout.

21:40 - Nice - Le Mans : Wahi répond à Bourabaa, la mi-temps se termine sur un score de parité Longtemps devant au tableau d'affichage grâce à l'ouverture du score signée Bourabaa dès la 13e minute sur une passe décisive de Vercruysse, Le Mans a vu son avance fondre juste avant la pause. Elye Wahi, auteur d'une belle prise de vitesse sur Torrente, a trompé le gardien manceau d'une frappe croisée à la 44e minute pour ramener les deux équipes à égalité. À la mi-temps, Nice et Le Mans sont donc dos à dos (1-1) à l'Allianz Riviera, malgré une nette domination niçoise dans le jeu, sans toutefois se montrer réellement dangereux."

20:45 - Nice - Le Mans : les Aiglons cherchent une réaction avant le coup d'envoi Dix-septième avec seulement un point, Nice espère se relancer face au Mans à l'Allianz Riviera. Après un nul frustrant contre Lorient (0-0) puis une lourde défaite à Paris FC (0-3), les Aiglons, privés de Bombito et Abergel, alignent un 3-4-2-1 avec Wahi titulaire pour la première fois depuis son retour. En face, Le Mans, 14e avec un point également, reste sur un nul à domicile face à Brest (2-2) et une défaite à Rennes (2-3) sur penalty. Privé de Sidibé, suspendu, ainsi que de Kocik et Colas, blessés, Patrick Videira opte pour un 3-5-2. Un duel serré entre deux équipes en quête de premiers points de la saison.

19:37 - Un seul joker autorisé par club en Ligue 1 jusqu'en décembre La Ligue de football professionnel encadre strictement ce mécanisme dérogatoire accordé aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Chaque équipe ne peut recruter qu'un seul joueur en qualité de joker, et uniquement entre septembre et décembre. Aucune opération de ce type n'est en revanche possible durant la seconde partie de la saison, ce qui limite les marges de manoeuvre des clubs de Ligue 1 après cette fenêtre.

18:36 - Brest complète son effectif de Ligue 1 avec Giovani Versini Le club breton a lui aussi actionné son joker mercredi en s'attachant les services de Giovani Versini, en provenance de Pau, pensionnaire de Ligue 2. Cette opération illustre concrètement le fonctionnement de la règle permettant aux clubs de Ligue 1 de recruter après la clôture officielle du marché des transferts. Brest rejoint ainsi Lyon parmi les équipes ayant profité de ce dispositif dérogatoire.

17:59 - Lyon utilise son joker de Ligue 1 pour s'offrir Nakamura Au lendemain de la fermeture du mercato, l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée de Keito Nakamura, jusque-là joueur de Reims en Ligue 2. Ce transfert a pu se concrétiser grâce à la règle du joker, propre au football professionnel français. Le club rhodanien de Ligue 1 profite ainsi d'une fenêtre exceptionnelle pour renforcer son effectif hors période classique.

17:36 - En Ligue 1, la règle des jokers permet de recruter après le mercato Le mercato officiel s'est refermé mardi à 20 heures, mais les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 disposent encore d'une marge de manoeuvre. L'article 213 du règlement de la Ligue de football professionnel autorise en effet une équipe à enregistrer un joueur supplémentaire entre septembre et décembre. Condition impérative : la recrue doit provenir d'un autre club français. Ce dispositif explique pourquoi de nouvelles officialisations peuvent encore surprendre les observateurs de Ligue 1.

16:20 - La direction du PSG reste discrète Interrogée sur un possible blocage dans les discussions avec Luis Enrique, la direction parisienne se veut rassurante sans donner de calendrier précis. "On vous tiendra au courant quand tout sera OK", indique-t-on en interne, une formulation qui laisse entendre que le dossier n'est pas encore totalement bouclé.

15:13 - Le PSG multiplie les chantiers de prolongation en Ligue 1 Outre Luis Enrique, le PSG travaille sur plusieurs autres dossiers de prolongation. Celui d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, devrait être finalisé dans les prochaines semaines. Kvicha Kvaratskhelia, actuellement sous contrat jusqu'en 2029, fait également partie des espoirs de signature rapide pour le club.

14:05 - Luis Enrique, prolongation en suspens La prolongation de Luis Enrique au PSG, actée en fin de saison dernière, n'est toujours pas officiellement signée. Le club souhaite prolonger son entraîneur espagnol de 56 ans jusqu'en 2030. La direction assure néanmoins qu'aucun "ralentissement" n'affecte les négociations.

13:18 - Le rituel de la 86e minute perpétué depuis dix ans Depuis dix ans, un hommage silencieux se répète à chaque match de l'OGC Nice à domicile : à la 86e minute de jeu, un coeur apparaît sur les écrans géants de l'Allianz Riviera. Les supporters ont pris l'habitude d'allumer les flashs de leurs téléphones à ce moment précis, en mémoire des 86 victimes.

12:12 - Les enchères solidaires au profit des victimes À l'issue de la rencontre, les maillots et t-shirts portés par les joueurs seront mis aux enchères. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée aux associations de victimes de l'attentat.