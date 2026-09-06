Classement de la Ligue 1 : quel leader à la fin de cette 3e journée ? Résultats et calendrier

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : quel leader à la fin de cette 3e journée ? Résultats et calendrier LIGUE 1. Suivez la conclusion de la 3e journée avec l'évolution du classement en direct.

La 3e journée du championnat de France a débuté ce jeudi 3 septembre avec la rencontre entre Lille et Toulouse et la victoire à l'arrache des Dogues. On a suivi par la suite les rencontres de tous les clubs engagés dans la prochaine Ligue des champions qui débute dès ce mardi avec la première journée étalée sur trois jours autour de nos trois clubs français, Lens, Paris et Lille. Comme toujours, la journée a offert des résultats surprises, des confirmations et des doutes pour certaines équipes même si le championnat de France de Ligue 1 n'a commencé que depuis quelques semaines. C'est surtout en début de saison qu'il faut essayer de prendre les points quand les conditions physiques ne sont pas forcément au sommet pour toutes les équipes.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Marseille - Paris FC : un avant-match tendu pour les deux formations du bas de tableau

Au Vélodrome, Marseille et le Paris FC s'affrontent ce dimanche pour la 3e journée de Ligue 1, avec un classement qui n'incite à aucun excès de confiance. Les Marseillais, 10es avec 3 points, restent sur une défaite concédée à Monaco après un été sans recrue et marqué par plusieurs départs de cadres, un début de saison qu'ils ne veulent pas voir se compliquer. En face, le Paris FC, 7e avec 4 points, s'est renforcé cet été avec l'ambition de viser l'Europe et arrive fort d'une victoire convaincante face à Nice. Une rencontre où chaque équipe cherche à se rassurer avant l'automne.

- Angers - Rennes : Rennes grimpe au 4e rang, Angers reste scotché à la 12e place

Rennes s'impose 1-2 face à Angers. Ce succès permet aux Rouge et Noir de se hisser provisoirement à la 4e place avec 7 points, confirmant leur bonne dynamique après deux victoires de suite en championnat. De son côté, Angers reste bloqué à la 12e place avec seulement 3 points, sa domination technique en seconde période n'ayant pas suffi à repartir avec au moins un point. Un résultat qui creuse l'écart entre les deux formations et rapproche Rennes du podium, pendant qu'Angers demeure empêtré dans la zone dangereuse du classement, sans confirmer sa précédente victoire à Auxerre.

- Angers - Rennes : Rennes s'impose 2-1 grâce à sa maîtrise en première période

Rennes conclut la rencontre en tête, s'imposant 1-2 face à Angers au Stade Raymond Kopa. Les Bretons ont construit leur succès dès le premier acte, Frankowski ouvrant le score dès la 9e minute avant qu'un csc de Lefort ne double la mise à la 17e. Arcus a relancé les débats angevins d'une tête à la 35e, mais la deuxième période, malgré les assauts locaux et une barre transversale trouvée sur corner, n'a pas permis d'égaliser. Franck Haise s'appuie ainsi sur une entame solide pour confirmer la dynamique positive de son équipe, tandis qu'Angers, plus entreprenant après la pause, n'a pu concrétiser sa domination technique dans le money-time."

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