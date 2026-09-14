Classement de la Ligue 1 : quel leader après la 4e journée ? Tous les résultats et le calendrier de la 5e journée

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : quel leader après la 4e journée ? Tous les résultats et le calendrier de la 5e journée LIGUE 1. La 4e journée de Ligue 1 s'est terminée ce dimanche soir après la rencontre entre Brest et le PSG.

La 4e journée du championnat de France de Ligue 1 est terminée. Qui est le nouveau leader ? La journée avait débuté avec un choc entre les deux clubs attendus en Ligue Europa cette semaine, Rennes et Marseille. Ce samedi plusieurs matchs étaient au programme avec un grand multiplex et la grosse affiche entre le Paris FC et Lyon et des matchs de la peur. Enfin, dimanche, c'était l'heure des clubs présents en Ligue des champions de retrouver le championnat de France avec Lille face à Troyes, Lens sur la pelouse du Mans dans un gros duel et surtout le PSG qui s'est déplacé à Brest après sa victoire éclatante face à Bratislava un peu plus tôt dans la semaine.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Brest - PSG : ce que change la victoire parisienne au classement

Battu 0-1 à domicile par le PSG grâce au but précoce de Ferran Torres, Brest reste malgré tout scotché à la 7e place avec 5 points, un total qui ne progresse pas malgré la prestation solide affichée face aux Parisiens. En face, le PSG décroche sa première victoire de la saison en Ligue 1 et grimpe à la 8e place, également crédité de 5 points. Un succès qui permet aux Parisiens de se relancer après un début de championnat compliqué, tandis que les Brestois voient leur invincibilité entachée sans pour autant reculer au classement.

- Brest - PSG : le PSG tient son but et sa première victoire

Une équipe n'a jamais lâché son avantage. Dès la 5e minute, Ferran Torres, servi par Ousmane Dembélé, lançait le PSG sur les bons rails à Brest. Les Parisiens ont ensuite maîtrisé la rencontre, malgré la sortie sur blessure d'Achraf Hakimi (39e) et un carton jaune pour Doumbia. En seconde période, Brest a poussé, notamment par Mboup, stoppé par un grand Safonov. Mais le PSG a tenu bon jusqu'au bout, résistant aux assauts bretons en fin de match, pour s'imposer 1-0 et signer ainsi son premier succès de la saison en Ligue 1.

- Brest - PSG : le PSG mène à la pause au Stade Francis-Le Blé

Un seul but, mais un scénario mouvementé. À la mi-temps, le PSG mène 1-0 face à Brest, grâce à Ferran Torres, buteur dès la 5e minute sur un service d'Ousmane Dembélé. Doumbia a écopé d'un carton jaune (31e) pour une semelle sur Marquinhos. Autre fait marquant : Achraf Hakimi a dû céder sa place sur blessure à la 39e minute, remplacé par Fabian Ruiz. Brest a tenté de réagir, notamment par Mboup, mais Safonov a repoussé son tir dangereux juste avant la pause. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score serré.

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