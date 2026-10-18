Classement de la Ligue 1 : quelles conséquences après Angers - Marseille ? Tous les scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : quelles conséquences après Angers - Marseille ? Tous les scores et résultats Fin de la 7e journée de Ligue 1 ce dimanche avec l'Olympique de Marseille qui se déplaçait à Angers.

La Ligue 1 a offert, ce dimanche 18 octobre 2026, un véritable festival offensif entre Angers et Marseille, conclu par une victoire 5-2 des Marseillais, un résultat obtenu après un net renversement de situation en première période. Angers avait pourtant ouvert le score par Lillian Raolisoa dès la 14e minute, avant que Marseille ne renverse la rencontre grâce à Himad Abdelli (38e) puis Nouhoum Kamissoko (43e), portant le score à 1-2 à la pause. Amine Gouiri a manqué un penalty à la 59e minute mais a tout de même trouvé le chemin des filets dans la foulée, à la 60e. Amine El Ouazzani a ensuite réduit l'écart sur penalty (75e), avant que Amine Harit (83e) puis Igor Paixão (85e) ne scellent la victoire marseillaise.

Le classement de la Ligue 1 place Marseille à la huitième position avec 9 points, tandis qu'Angers pointe à la quatorzième place avec 7 points.


Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Angers - Marseille : l'OM remonte au classement après sa victoire 5-2

Marseille s'est imposé 5-2 à Angers lors de cette 7e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Marseillais grimpent à la 8e place avec 9 points et poursuivent leur remontée au classement, confirmant une dynamique plus positive après un début de saison compliqué. Angers, de son côté, reste scotché à la 14e place avec 7 points, un résultat qui ne permet pas aux Angevins de sortir de la zone inconfortable du tableau en cette première partie de championnat.

- Lorient - Monaco : 0-0 à la pause, le suspense reste entier

Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence avant la pause au Stade du Moustoir. Le score reste vierge, 0-0, à l'issue d'une première période sans occasion majeure. Monaco a davantage maîtrisé le ballon, avec 56% de possession, sans parvenir à concrétiser cette domination statistique. Lorient, de son côté, a tenu bon défensivement face aux hommes de Filipe Luís. Les deux formations repartent donc à égalité pour une seconde période qui s'annonce décisive.

- Avant-match Lorient - Monaco : le promu tentera de créer la surprise face au podium

Lorient, 11e avec 8 points, reçoit l'AS Monaco, 3e avec 14 unités, ce dimanche au Stade du Moustoir pour la 7e journée de Ligue 1. Les Merlus devront composer sans plusieurs éléments touchés, dont Arthur Avom et Bingourou Kamara, blessés au genou. En face, Monaco n'est pas épargné par l'infirmerie, avec notamment Ansu Fati, Folarin Balogun et Denis Zakaria incertains. Un duel ouvert où rien n'est joué d'avance entre une équipe du milieu de tableau en quête de points et un prétendant au podium venu confirmer sa dynamique.

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