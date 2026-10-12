Classement de la Ligue 1 : quelles conséquences après Troyes - Marseille ? Tous les résultats et le calendrier de la 7e journée

Fin de la 6e journée ce dimanche avec Troyes - Marseille, découvrez les conséquences au classement.

Ce dimanche 11 octobre 2026, Marseille s'est imposé 2-0 face à Troyes au Stade de l'Aube, un résultat obtenu lors de la 6e journée de Ligue 1. Les Marseillais avaient pourtant dominé une grande partie de la rencontre sans parvenir à concrétiser, avec 67% de possession contre 23% pour les Troyens et aucun tir cadré des deux côtés à la pause, qui s'est donc achevée sur un score nul et vierge. Les hommes de Bruno Génésio ont fini par faire sauter le verrou troyen par l'intermédiaire d'Amine Harit, à la 50e minute. La rencontre a ensuite été émaillée de plusieurs cartons jaunes, distribués à Maronnier et Gomes en première période puis à Karim, Mille et Beach par la suite. Himad Abdelli a enfin scellé le succès marseillais sur penalty, tout à la fin de la partie, à la 90e+8.

La Ligue 1 a aussi livré d'autres résultats lors de cette 6e journée, la veille et l'avant-veille de la rencontre marseillaise. Le samedi, au Parc des Princes, le PSG avait battu Le Mans 3-1 : Lucas Beraldo avait ouvert le score sur penalty dès la 19e minute, avant que Louis Mafouta n'égalise à la 54e pour Le Mans, puis que Khvicha Kvaratskhelia (61e) et Maghnes Akliouche (68e) ne redonnent l'avantage aux Parisiens, Désiré Doué manquant un penalty en fin de rencontre. Ce même jour, Monaco et Toulouse se sont neutralisés 2-2 au Stade Louis-II, Edan Diop ayant lancé les Monégasques dès la 29e minute avant qu'Matthis Abline ne double la mise juste avant la pause, puis Casper Tengstedt sur penalty (48e) et Sion Oppong (59e) n'arrachent l'égalisation toulousaine. Toujours le samedi, Lille s'est imposé 1-0 face au Havre au Decathlon Arena grâce à l'unique but de Dilane Bakwa inscrit dès la 5e minute, Tiago Santos ayant dû céder sa place sur blessure à la 22e minute et Le Havre terminant à dix après le carton rouge d'Ayumu Seko à la 61e. Deux jours avant la rencontre marseillaise, le vendredi, Lens avait dominé Lyon 2-1 à Bollaert, Florian Sotoca ouvrant le score à la 36e minute puis Matthieu Udol doublant la mise à la 76e avant d'écoper d'un carton rouge à la 84e, Karl Merah n'ayant réduit l'écart pour Lyon qu'à la 85e minute.

Au classement de la Ligue 1, Monaco occupe la première place avec 14 points, juste devant Lille qui est deuxième avec 13 points. Lyon suit en quatrième position avec 11 points, un total que partage le PSG, sixième avec 11 points également. Lens pointe à la dixième place avec 7 points, tandis que Marseille occupe la treizième position avec 6 points. Le Mans est juste derrière en quatorzième place, également crédité de 6 points, devant Toulouse qui complète ce trio à la quinzième place avec le même total. Troyes se retrouve en dix-septième position avec 4 points, et Le Havre ferme la marche à la dix-huitième place avec 2 points.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

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